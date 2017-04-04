Piyasa Teorisi - sayfa 281
Daraga, dünyada para kazanmanın nispeten dürüst birçok yolu var ve örneğin sıradan bir MA'nın yardımıyla kazanan bir tüccarı kınayamazsınız ve bu ona çok yakışıyor, ancak DSP'ye boşuna ihtiyacı yok. .
Daraga, seni üzdüğüm için gerçekten üzgünüm, özellikle de saflığını göz önünde bulundurarak ama... Platon benim arkadaşım, ama Gerçek daha değerli. Kazanmak için "sıradan MA" yardımıyla - yapamazsınız. Bir kez daha: YAPMAYIN. Kızartma tavasında bir yılan gibi nasıl kıvrılırsanız oynayın - YAPMAYIN. Nokta.
PS "a" birliğinde ne tür bir muhalefetiniz var? MA'nın DSP olmadığını düşünebilirsiniz.
MA için tüm olası kullanımları bilmiyorsunuz. Muhtemelen, sadece alnında kullanma seçeneğini kastediyorsunuz - viraj boyunca giriş. Ancak MA'yı kullanmanın daha etkili başka yolları da var.
Meslektaşım, öyle bir şey demek istemiyorum. Ayrıca, herhangi bir aklı başında kişi için açıktır ki "büküm girişi" gerçek zamana değil, ortalama alma penceresinin yaklaşık yarısı kadar geçmişteki bir ana (çubuklarda ve eğer basit ortalamadan bahsediyorsak) atıfta bulunur. Eğer SMA(101) ise, bu sinyal zaten 50 bar güncelliğini yitirmiştir, barizdir ve ona girmek için çok geç. Bilgi düzeyim de perde arkasında kalacak. Ancak, sana söylüyorum - yapamazsın, nokta. Ama hayal edebilirsin.
Bununla birlikte, ZF hakkında konuşurken, orijinal fiyat tablosu ile aynı ölçekte inşa edilmesi gereken eğriyi akılda tutmalı ve düzeltmelisiniz.
Dijital filtreden bahsetmişken, çıkış "eğrisinin" (1) orijinal fiyat tablosu ile aynı ölçekte YAPILMAMASI gerektiğini ve (2) dijital filtrenin görevinin hem giriş sinyalini yumuşatmayı içerebileceğini anlamanız gerekir. , ve tam tersine, atlama geçişlerini belirlemek ve vurgulamak.
Dijital filtre tarafından çözülen görevlerin yukarıda listelenenlerden çok daha geniş olduğu da anlaşılmalıdır.
CF'den bahsetmişken, anlamanız gerekir ...
Oleg, tüm saygımla, traktörünüzün bir sonraki dalda ne gösterdiğini hala çok fazla anlamanız gerekiyor. Büyük harflerle yazdığın "DEĞİL" tabiki saflıktan geliyor.
ha biraz ısırdım...
Bununla birlikte, (1) DSP'yi anlamadığınızı ve (2) hipertrofik kibrinizi (hafifçe söylemek gerekirse) hemen görebilirsiniz.
Ancak, DSP'yi yanlış anladığınızı (1) hemen görebilirsiniz.
Ancak, hemen görünmez, ancak zamanla. Traktörünüz - nerede olduğunu biliyorsunuz. Geçen gün yayına başladığım sinyalim çiğnenecek. Ancak, bunu görmeniz zaman alacaktır. Yusuf için paylaştım çünkü burada anlamlı bir şey yapan tek kişi o.
İşte Uzman Danışmanlarımdan birinde basit bir MA kullanmanın bir örneği. MA'ya ek olarak, lot manipülasyonu kullanılır. Çalışma partisi 1.0, deneme 0.01.
İşte Uzman Danışmanlarımdan birinde basit bir MA kullanmanın bir örneği. MA'ya ek olarak, lot manipülasyonu kullanılır. Çalışma partisi 1.0, deneme 0.01.