Piyasa Teorisi - sayfa 281

Yeni yorum
 
khorosh :
Daraga, dünyada para kazanmanın nispeten dürüst birçok yolu var ve örneğin sıradan bir MA'nın yardımıyla kazanan bir tüccarı kınayamazsınız ve bu ona çok yakışıyor, ancak DSP'ye boşuna ihtiyacı yok. .

Daraga, seni üzdüğüm için gerçekten üzgünüm, özellikle de saflığını göz önünde bulundurarak ama... Platon benim arkadaşım, ama Gerçek daha değerli. Kazanmak için "sıradan MA" yardımıyla - yapamazsınız. Bir kez daha: YAPMAYIN. Kızartma tavasında bir yılan gibi nasıl kıvrılırsanız oynayın - YAPMAYIN. Nokta.

PS "a" birliğinde ne tür bir muhalefetiniz var? MA'nın DSP olmadığını düşünebilirsiniz.

 
Mikhael Isakov :
Daraga, seni üzdüğüm için gerçekten üzgünüm, özellikle de saflığını göz önünde bulundurarak ama... Platon benim arkadaşım, ama Gerçek daha değerli. Kazanmak için "sıradan MA" yardımıyla - yapamazsınız. Bir kez daha: YAPMAYIN. Kızartma tavasında bir yılan gibi nasıl kıvrılırsanız oynayın - YAPMAYIN. Nokta.
MA için tüm olası kullanımları bilmiyorsunuz. Muhtemelen, sadece alnında kullanma seçeneğini kastediyorsunuz - viraj boyunca giriş. Ancak MA'yı kullanmanın daha etkili başka yolları da var.
 
khorosh :
MA için tüm olası kullanımları bilmiyorsunuz. Muhtemelen, sadece alnında kullanma seçeneğini kastediyorsunuz - viraj boyunca giriş. Ancak MA'yı kullanmanın daha etkili başka yolları da var.

Meslektaşım, öyle bir şey demek istemiyorum. Ayrıca, herhangi bir aklı başında kişi için açıktır ki "büküm girişi" gerçek zamana değil, ortalama alma penceresinin yaklaşık yarısı kadar geçmişteki bir ana (çubuklarda ve eğer basit ortalamadan bahsediyorsak) atıfta bulunur. Eğer SMA(101) ise, bu sinyal zaten 50 bar güncelliğini yitirmiştir, barizdir ve ona girmek için çok geç. Bilgi düzeyim de perde arkasında kalacak. Ancak, sana söylüyorum - yapamazsın, nokta. Ama hayal edebilirsin.

[Silindi]  
Mikhael Isakov :
Bununla birlikte, ZF hakkında konuşurken, orijinal fiyat tablosu ile aynı ölçekte inşa edilmesi gereken eğriyi akılda tutmalı ve düzeltmelisiniz.

Dijital filtreden bahsetmişken, çıkış "eğrisinin" (1) orijinal fiyat tablosu ile aynı ölçekte YAPILMAMASI gerektiğini ve (2) dijital filtrenin görevinin hem giriş sinyalini yumuşatmayı içerebileceğini anlamanız gerekir. , ve tam tersine, atlama geçişlerini belirlemek ve vurgulamak.

Dijital filtre tarafından çözülen görevlerin yukarıda listelenenlerden çok daha geniş olduğu da anlaşılmalıdır.

 
Олег avtomat :

CF'den bahsetmişken, anlamanız gerekir ...

Oleg, tüm saygımla, traktörünüzün bir sonraki dalda ne gösterdiğini hala çok fazla anlamanız gerekiyor. Büyük harflerle yazdığın "DEĞİL" tabiki saflıktan geliyor. (2) ile ilgili olarak - o zaman bir filtremiz olmayacak, ancak başka bir şey olacak, yani bu DSP çerçevesine uyuyor, ancak tanımı gereği filtrasyon teorisi çerçevesinde değil.
[Silindi]  
Mikhael Isakov :
Oleg, tüm saygımla, traktörünüzün bir sonraki dalda ne gösterdiğini hala çok fazla anlamanız gerekiyor. Büyük harflerle yazdığın "DEĞİL" tabiki saflıktan geliyor.

ha biraz ısırdım...

Bununla birlikte, (1) DSP'yi anlamadığınızı ve (2) hipertrofik kibrinizi (hafifçe söylemek gerekirse) hemen görebilirsiniz.

 
Олег avtomat :

Ancak, DSP'yi yanlış anladığınızı (1) hemen görebilirsiniz.

Ancak, hemen görünmez, ancak zamanla. Traktörünüz - nerede olduğunu biliyorsunuz. Geçen gün yayına başladığım sinyalim çiğnenecek. Ancak, bunu görmeniz zaman alacaktır. Yusuf için paylaştım çünkü burada en azından anlamlı bir şeyler yapan (elinden gelenin en iyisini yapan) o.
[Silindi]  
Mikhael Isakov :
Ancak, hemen görünmez, ancak zamanla. Traktörünüz - nerede olduğunu biliyorsunuz. Geçen gün yayına başladığım sinyalim çiğnenecek. Ancak, bunu görmeniz zaman alacaktır. Yusuf için paylaştım çünkü burada anlamlı bir şey yapan tek kişi o.
Neyin nerede çiğneneceğini zaman gösterecek... (önceden gösterdiği gibi)
 
Mikhael Isakov :

Meslektaşım, öyle bir şey demek istemiyorum. Ayrıca, herhangi bir mantıklı kişi için, "büküm girişi"nin gerçek zamana değil, ortalama alma penceresinin yaklaşık yarısı kadar geçmişteki bir ana atıfta bulunduğu açıktır (çubuklarda ve eğer basit ortalamadan bahsediyorsak ). Eğer SMA(101) ise, bu sinyal zaten 50 bar güncelliğini yitirmiştir, barizdir ve ona girmek için çok geç. Bilgi düzeyim de perde arkasında kalacak. Ancak, sana söylüyorum - yapamazsın, nokta. Ama hayal edebilirsin.

İşte Uzman Danışmanlarımdan birinde basit bir MA kullanmanın bir örneği. MA'ya ek olarak, lot manipülasyonu kullanılır. Çalışma partisi 1.0, deneme 0.01.

 
khorosh :

İşte Uzman Danışmanlarımdan birinde basit bir MA kullanmanın bir örneği. MA'ya ek olarak, lot manipülasyonu kullanılır. Çalışma partisi 1.0, deneme 0.01.

Resim eklemek yerine arşive paketlenmiş bir resim eklemeyi hangi ders kitabında öğrendiniz?! Resmin doğru yerleştirildiği mesajın ( Forum: resim nasıl eklenir ) okunması ve algılanması kolaydır.
1...274275276277278279280281282283284285286287288
Yeni yorum