Yusuf - Son sayfadan ilk mesajınızda ikinci resmi netleştirin. Neden uzay-zaman sürekliliği ihlal ediliyor ve kârın kırmızı çizgisi aslında geçmişe dönüyor?
Bunu sana zaten sordum, ama yorumsuz bıraktın.
Bu geçmiş ve gelecek değil, Fiyat skalası ve kârın Fiyata bağımlılığı gösterilmektedir. Karın MO'su etrafında döndüğü görülebilir. Hesaplanan kar eğrisinin türü, piyasanın rekabetçi olduğunu gösterir. Bu teoride zamana yer yoktu. Zaman, milyonlarca başka faktörle birlikte dolaylı olarak Fiyat tarafından dikkate alınır.
Ya aslanlar sevişirse?
Kime inanacağız?
2010-2014 için aslanı kontrol ettiniz mi? Evet ise, kar/zarar tablosu nerede?
Ama Eva şu anda 100 pip düşürürse, ayılara geri mi döneceksin yoksa aslanları mı destekleyeceksin?
Kontrol. İşte ayrıntılı bir rapor https://www.mql5.com/ru/forum/58256/page100 2010-2011. Aslan başını eğinceye kadar euro ciddi şekilde düşmeyecek. Bu arada, Boğalar ve Ayılara odaklanarak başarılı bir şekilde ticaret de yapabilirsiniz. Ama Leo ile daha da iyi. Burada https://www.mql5.com/en/forum/58256/page103 https://c.mql5.com/3/68/03_06_15_1.png Mart 2015'ten itibaren söz konusu dönemde Leo stratejisinin avantajlarını göstermektedir. şimdiki zamana. Aslanlara müdahale edebilecek tek kişi, her an devreye girebilecek tekelcilerdir, ancak bunu hemen öğreneceğiz. Fiyatın her işaretine tepki veren çevrimiçi bir göstergeye ihtiyacımız var ve o zaman süper olacak.
Şu anda (08-00 Moskova saati) piyasa Ayılarda kalıyor:
bu replik ne için
Zopt, C1 ve C2 çizgileri tek bir düzeyde birleşti = anlaşma çizgileri - belki Zugzwang'dır - ve sonra düz - bakmanız gerekir, bu durum için harika bir kural var - emin değilim - "çite oturun. " Tek bir fiyat tablosu yeterli değildir, analiz için piyasanın türünü bilmek için bir kar grafiğine ihtiyacınız vardır.
Yousufkhodja Sultonov şunu yazdı: 1. Tsopt - maksimum kar elde etmenizi sağlayan en uygun fiyat ; - sayısal olarak Ts1 ve Ts2 geometrik ortalamasına eşit (Cauchy farkını hatırlıyor musunuz?)
Aslan = (Ayı* Boğalar) ^0.5
o zaman neden , "... piyasadaki fiyatın kaderini belirleyen tek kişi Aslan seviyesidir !" çünkü C1 ve C2'ye doğrudan bir bağımlılık vardır.
belki analiz için Cr'yi de hesaba katmak gerekir
...akademik derecem yok ve programcı değilim, ancak bu yeni teoriyi yazarla birlikte öğrenmekle ilgileniyorum, yazık ki sadece resimlerden ve sadece Forex'te, çünkü Kendisi de uzun süredir Forts'ta çalışıyor ve aralarında farklılıklar var. teknik analizde (bence).
Formüllere dikkat etmeye başlamaları övgüye değer. Böylece, gösterdiğiniz gibi, Aslan'ın çok yönlü özünü getirmeye çalıştım. Aslında, Bulls and Bears'ın ebeveynleri Leo ve Leopard'dır:
Ayılar = Leopar - (Leopar^2 - Aslan^2)^0.5
Boğalar = Leopar + (Leopar^2 - Aslan^2)^0.5
Ona Ejderha dediğimiz gibi Tsr pahasına. Büyük Forex ciroları nedeniyle, tüccarın sabit ve değişken giderlerinin ihmal edilebileceği ortaya çıktı ve sonra bu oldu: Piyasayı Ayılara vermek, Boğa'nın kendisi bir Ejderhaya dönüşür ve bunun tersi - Ayılar bir ejderhaya dönüşür. Antilop Fiyat kontrolünden uzaklaştığında ve piyasa limitlerini görüntülediğinde! Bu nedenle, Forex için Dragon ve Antilop kavramını unutmaya karar verdim, ancak gerçek mal ve hizmet pazarında her zaman mevcutturlar, aksi takdirde iki yakayı bir araya getirmek imkansızdır.
Şu anda (08-00 Moskova saati) piyasa Ayılarda kalıyor:
Yani tavsiye satın almak mı?
Yoksa çoktan oturdunuz mu veya çitten çıktınız mı?
Tamamen zıt sinyaller gösteren 2 stratejiniz var.
Yousufkhodja Sultonov :
Aslında, Bulls and Bears'ın ebeveynleri Leo ve Leopard'dır:
Ayılar = Leopar - (Leopar^2 - Aslan^2)^0.5Boğalar = Leopar + (Leopar^2 - Aslan^2)^0.5
Yani tavsiye satın almak mı?
Yoksa çoktan oturdunuz mu veya çitten çıktınız mı?
Tamamen zıt sinyaller gösteren 2 stratejiniz var.
İlk önce hangi satır ve nasıl hesaplanır? Büyük şüpheler bile, hesaplamalarda söve olmadığını kabul eder ...
Dosya 10-11'deki C1. - 443-462 satırları boş...neden?
Ts1, Ts2, Tsopt, Tsr, Ts2, Tspr sahip olduğunuz ... hayvanları sürüklemeye zorluyor ... bununla çalışın ...
İlk önce hangi satır ve nasıl hesaplanır? Büyük şüpheler bile, hesaplamalarda söve olmadığını kabul eder ...
Dosya 10-11'deki C1. - 443-462 satırları boş...neden?