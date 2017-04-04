Piyasa Teorisi - sayfa 58
Desteklerim. Bilimsel bir makalede böyle bir hayvanat bahçesi olsaydı onursuzluk olurdu. Bilim adamları, ekonomistler ve finansörler için bu sadece bir gülümsemeye neden olabilir. Makalenin yeni terim adlarını vermeden önce dikkatlice düşünmesi ve mevcut terimlerin maksimum düzeyde kullanılması arzu edilir. Bu arada Yusuf'u işten uzaklaştırmayın. Formülasyonlarını bitirmesine ve bir makale hazırlamasına izin verin.
Not Yusuf, ilk başta isimleri normal girdiniz ve ismin kendisinden ne olduğu zaten belliydi. Örneğin: üst başabaş, alt başabaş, en uygun fiyat, cari fiyat, vb. Ve şimdi bir tıklamanın ne anlama geldiğini ezberlemeniz veya deşifre etmeniz gerekiyor. Hayvanlardan sadece ayılar ve boğalar bırakılabilir - bunlar genel olarak kabul edilen terimlerdir ve soru sormaz. Bunları iyi anlamanız ve doğru kullanmanız yeterlidir.
Peki, bu seviye kavramlarına dönelim, bu bir teknoloji meselesi ve düzeltilebilir. Sadece Bulls and Bears'ı bırakacağım. Teorinin kendisinin sonuçlarına göre seviyelere geçeceğim. Doğrusu bir karışıklık var. Gerçek, tartışmalarda doğar. Moderatörün sözlerini dikkate alarak, eski tabloyu yenisiyle değiştirerek, periyodik olarak durumun çevrimiçi izlenmesini göstereceğim. sadece mevcut olanı bırakarak. Kimin ihtiyacı var, değiştirmeden önce kopyalayın
Bu arada piyasada bulutlar toplanıyor, Ayılar Moskova saati 11-00 itibariyle tekrar greve hazırlanıyor, piyasa yükselişteyken pozisyonları korumanız veya hemen kapatıp durum netleşene kadar piyasadan çıkmanız gerekiyor. , piyasa huzursuz:
Durum 13-30. Ayılar biraz geri çekildi (durum bir sonraki ele alındığında en üstteki tablo kesilecektir):
Peki, bu seviye kavramlarına dönelim, bu bir teknoloji meselesi ve tamir edilebilir. Gerçek, tartışmalarda doğar.
Bugün ben de EURJPY satarak kazandım.
İbranice M30'umda satış danışmanı şimdiden iyi bir kâr elde etti.
2.5 saat sonra duruma bakın, Ayılar geri çekildi. yani durum bilinmiyor. Piyasadan çıksan iyi olur . Mart ayının ortasından beri böyle bir rahatsızlık yaşanmadı. Durum gergin. Ayılar ve Boğaların gücü neredeyse eşit: Ayıların 224 puanı, Boğaların 216 puanı var.
Evet, stratejiniz için günlük grafik tahmini ve orta ve uzun vadeli hedefler verdiğinizi anlıyorum. Ve gün içi ticaretim ve 4 burçta maksimum 50 puanlık hedeflerim var. Dolayısıyla burada bir çelişki yoktur.
Gösterge yapıldığında, herhangi bir TF'ye koymak mümkün olacaktır.
Ne zaman yapacağına söz veriyorsun?
Yakın zamanda. Şimdi soru, yayılmayı dikkate alıp almama konusunda. Artık tüm hesaplamalar spreb dikkate alınmadan yapılıyor. Bu kâr çizelgelerine dikkatlice bakarsanız veya yeniden bakarsanız, kâr eğrisi +2 puanlık bazı piyasa kusurlarını gösterir. Yayılmayı hesaba katarsak, sıfıra gideceğiz. hangi doğal. Görünüşe göre, yayılma bir ofis kaprisi değil, Forex piyasasının doğasında bulunan bir tür küresel sabit maliyettir. Yayılmanın bazı konuların karı değil, sistemin sabit maliyetleri, örneğin işlem hacminden bağımsız olarak bir işlem için bir kerelik ücret olduğu sonucuna varıyorum. Belki biri durumu açıklığa kavuşturur? Forex'te benzer sabit, maliyetli giderler var mı? Varsa, o zaman her şey yerine oturur ve bu 2 puan kar. daha doğrusu matematiksel beklentisi. Kaybolacak.
Yayılma dikkate alınmalıdır, ofisler bazen onu büyük ölçüde genişletir ve bu, ticaretin sonuçlarını etkileyemez, ancak etkileyemez.