Anlamıyorum, bu test yöntemini onaylıyor musunuz yoksa reddediyor musunuz?
Test etme sanatında sonuna kadar ustalaşmanı istiyorum.
Tüm dakika geçmişi olan bir terminalim var . Aracınızı sizin için test edebilirim. Ancak, elbette, kişisel amaçlar için değil, sadece karşılıklı yardım uğruna ihtiyacım var.
Göstergeniz her kene üzerinde çalışıyor gibi görünüyor (gereksiz). Ve işleri yavaşlatır. Programcıdan, örneğin, her saat başı bir kontrol (keneler üzerinde) olacak şekilde bir koşul belirlemesini isteyebilirsiniz. Aracın D1 üzerine savrulacağı varsayılmaktadır.
M5 üzerinde çalışmaya karar verdi. Testte yardım etme isteğiniz için teşekkür ederim, bunu dikkate alacağım ve aklımda tutacağım.
1. Yusuf, sana saygı duyuyorum. Ve Anavatanınızda neyiniz var, peygamberiniz yok ya da ne? Akademinizden, bilimsel araştırma yaptığınız üniversiteden bir "takipçi"... Yine gözlerimizin önünde olacak... Bir pendel verdiğinizde sanal değil gerçek... :-)
2. Şube yok kedi kancadan çıktı. Gelişmelerinizin kesinlikle mantıklı ve yetkin bir yaklaşım olduğunu yazdım ve yazdım... Hâlâ bu yönde adımlar atmamız gerekiyor...
İlk makalenizden hala exp _eForeII_v06_3.mq4 var - söz veriyorum (test ve optimizasyon açısından) aklıma getireceğim ve üzerinde çalışmaya başlayacağım ... piyasada.
Bu arada, burada bir şey görünmüyor ya matematik ya da
... ve danışman kendini gösterecektir. Onu getirmelisin...
Şimdiye kadar, 03.07.15 ayının başından beri TP = SL = 45pp (beş haneli) М5, euro/dolar, lot 0.01'de bu sonucu elde ettim. günümüze göre 13-20 Moskova saati 20. 07. 15:
Toplam net kar 3837,89
Brüt kar 7489,38
Brüt zarar -3651.49
Kar faktörü 2.05
Beklenen getiri 1.40
Mutlak düşüş 548.35
Maksimum düşüş 1516.56 (%41.01)
Göreceli düşüş %69.40 (1096.90)
Toplam işlem 2734
Kısa pozisyonlar (kazanılan %) 2077 (%63.17)
Uzun pozisyonlar (kazanılan %) 657 (%74.73)
Karlı işlemler (toplamın yüzdesi) 1803 (%65,95)
Zarar işlemleri (toplamın yüzdesi) 931 (%34.05)
Sevgili Yusuf, sana içtenlikle yardım etmek istiyorum.
Teorinizin ne olduğunu bilmiyorum, ancak %69.40 (1096.90)'lık Göreceli düşüşün en önemli ticaret göstergelerinden biri olduğunu söyleyeceğim.
Ve Expert Advisor'ınız %70'lik bir düşüş gösteriyorsa o zaman böyle bir düşüşle kullanmanızı tavsiye etmem.
Konu farklı. Şu anda bulunduğu durumdaki Expert Advisor, gerçek/demo ticareti için tasarlanmamıştır. Genel bir sinyal varsa - en basit ve kesinlikle kaba - her yeni çubukta aptalca pozisyonlar açar - gösterge çizgileri mevcut fiyatın altında / üstünde, en azından belirli bir mesafe. Ve bu kadar.
Şu anda Yusuf'un yalnızca test cihazı için açık fiyatla çalışan, ancak test için gereken zaman diliminden gerekli verileri hesaplayan bir Uzman Danışmanı var. Modelleri belirlemek ve pazara giriş anını ve yönünü değerlendirmek için gerekli kriterleri vurgulamak için belirli bir TF'den gelen gösterge verilerini M1 görselleştirme tablosunda görsel olarak görüntüler.
Sabır beyler süvariler paniğe gerek yok ;)
45 puan (beş haneli) budur))) sadece pipsten bile daha az Basit bir yayılma genişlemesi bazen baykuşun karlılığını öldürür ..... Canım, bu hiç de ciddi değil ...
Bir ticaret için beklenti istikrar için en az 10 spread... Brokerınızın spread'in genişleyebileceğini söylemesi açık (yani orada söylemiyorlar) .. Bence durur 150 puanın altında alır (beş haneli) hiç dikkate alınmamalı... Hem de 400'den daha iyi...
Teşekkürler Roman, değerli takipçilerimiz yok ama danışman kendini gösterecek. Onu yetiştirmelisiniz. Nereye gittiler, benim de kafam karıştı.
Panik yapmayın beyler hafif süvariler, panik yapmayın...
MO'nun yayılmanın en az iki katı olması gerektiğini basitçe açıklayabilirsiniz.
Şimdilik, sadece çalışma zaman çerçevesinin her yeni çubuğunda pozisyonları açar. Bir giriş sinyali tanımlamadan. Sadece kaba yön filtresi ile.
Bir bağırsak olmayan durur/alır/geri sinyalinde kapanır.
Durakların başabaşa aktarılması ile kâr/kısmi kapanışlar ile en doğru piyasa girişlerini/çıkışlarını belirlemek için birçok kriterin bir kombinasyonunu tanımak gerekir.
Bebek daha yeni doğdu. Daha göbek bağını bile kesmediler. Ama nefes alır ve büyüdüğünü varsayar. Ve zaten bıçaklar ve sitemler ...
Sakin ... sadece sakin ... :)