2. Böylece sevgilim (18) ile yaptım, içinde mantık ilkelerinin testine dayanmadığını, ana parametresinin zaman olduğunu fark ettim. Geri adım attı...
13/05/15 Çarşamba günü işlem seansının açılışında piyasanın durumu ve dahası, piyasanın durumunda ve türünde tekrarlanan değişiklikler de dahil olmak üzere dikkate aldığımız birçok olay. TF D1 tablosunun ölçeğiyle gizlenmiş:
15-00 Moskova saatinde piyasa durumu, 13 05 15:
Sonuçlar: Piyasanın sahibi Bulls, seansın başında, 07 05'ten beri dikkatlice hazırlanmış olan Ayıların güçlü darbesini geri püskürttükleri için fiyat artışında önemli bir değişiklik yapmadılar. 11.05'teki oturumun başlangıcından bu yana gerçekleştirildi. Cuma günü tekrar uyardığım ve Pazartesi 2 gün süren ve Salı günü seansın bitme olasılığı hakkında. Tacirin durumu "PİYASA DIŞI" olarak ilan edildi, bu tamamen doğrulandı ve belki de biri mevduatı tuttu ve bilinmeyen ve / veya uymayanlar depozitonun bir kısmını kaybetme konusunda gerçek bir şansa sahipti ve sadece Bulls'un inatçılığı onları kurtardı. Mart ortasından beri böyle bir analiz yapıyor olsaydık, BAI'ye sadece 27 04'ten 07.05 15'e kadar 08 05'te hemen çıkış ve "MARKET DIŞI" duyurusu ile girme izni verirdik. Şimdiye kadar modu. Piyasada güvenli kalış süresinde kazancımız 4 haneli 1000 puan olacaktır. Şu anda, Bears'ın grafikten açıkça görülebilen Bulls'a daha da güçlü bir darbenin gerçek hazırlığını yeniden tasarladığı ve başlattığı gerçeği nedeniyle BAI'ye girmek de mümkün değil. Grevin ne zaman yapılacağı henüz bilinmiyor.
Seviyeler:
1. Ejderha ve Ayılar - 0.964003;
2. Bufalo - 1.039621;
3. Aslan - 1.042587;
4. Antilop, Tilki ve Boğalar - 1.12117.
Bugünkü seansta Antelope, maksimum B karı (1.12651 - 1.12117 =) 53.4 puan ile Geyik'e yükseldi ve mevcut karı (1.12297 - 1.12117 =) 18 puan.
13-30'da Bulls, görünüşe göre bir tür haberin yayınlanmasıyla bağlantılı olarak piyasayı kararlı bir şekilde yükseltmek için birikmiş gücü kullandı:
Piyasayı internetten takip ediyor olsaydık, Ayıların barışçıl geri çekilmesini ve ruh hallerindeki değişimi kesinlikle fark ederdik. Dolayısıyla piyasadan çıktığımızda olumlu haberler gelirse bu bizim kârımız değil. Haberin yayınlanmasına bir dakika kala 13-29'da durum şöyle:
Yine de, girişe izin vermiyorum, çünkü Ayılar ve Ejderha'nın koşulsuz rızasının koşulları karşılanmıyor - TF D1'deki destek hattı için yatay bir destek bölümü yok, belki de bu hareket olurdu. diğer bölümlerde yakalanmış ama şans yok, demir prensipler daha pahalı..
Yusuf, bu teoriye dayanarak kendin gerçek anlaşmalar açtın mı?
Hayır, geçmiş ve gerçek güncel fiyat teklifleri üzerinde sanal ticaretin sonuçlarının araştırılması ve anlaşılması devam ederken.
Bu doğru, acele etmeye gerek yok.
... ve mantıksal olarak bağlantılı formüllerden oluşan bir zincirle tanımlayın.
Saçmalık!!! Bu adamdır!!! Pek çok insan bunu başaramadan yapmaya çalıştı ve işte buradasınız!!! Guinness'e sen!!!