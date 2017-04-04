Piyasa Teorisi - sayfa 215
En sonunda! İnanılmaz hızlısın! Kaldıraç, TS ve MM ile ilgilidir, ancak mevduatın büyümesiyle ilgili değildir. Bu teze katılmıyorum - Buffett (soyadı iki 't' ile yazılıyor) kesinlikle dünyanın en büyük yatırımcılarından biri.Yusuf, botunun 2 hafta içinde depozitoyu ikiye katladığını, yani yatırımın yaklaşık %45'ini yaptığını iddia etti. Haftalık mevduat artışı, sadece istikrara odaklanmanızı tavsiye ettim.
Gerçekten de, yılın başından bu yana M5'te algoritmanın başlatılması her şeyi temizledi, şaşırtıcı bir şey olmadı, sadece 27 07, şans eseri, denge/öz sermaye eğrisinin son artan dalında çok başarılı bir şekilde girdi (küçük ekrana bakın). Genel olarak, TS tarafsız, başa baş ve kar amacı gütmeyen ticarete yol açar. Hala yapılacak çok şey var.
45863 testindeki çubuklar
90717 modelli keneler
Modelleme kalitesi yok
Uyumsuz grafikler hataları 0
İlk para yatırma 1000000.00
Yayılan Akım (16)
Toplam net kar 26584,96
Brüt kar 515987.18
Brüt zarar -489402.22
Kar faktörü 1.05
Beklenen getiri 1,45
Mutlak düşüş 38926.17
Maksimum düşüş 99031.68 (%9.34)
Göreceli düşüş %9,34 (99031.68)
Toplam işlem 18310
Kısa pozisyonlar (kazanılan %) 9036 (%40,52)
Uzun pozisyonlar (kazanılan %) 9274 (%35.12)
Karlı işlemler (toplamın yüzdesi) 6918 (%37,78)
Zarar işlemleri (toplamın yüzdesi) 11392 (%62,22)
En büyük
kâr ticareti 100.20
zarar ticareti -100,52
Ortalama
kâr ticareti 74.59
zarar ticareti -42.96
maksimum
ardışık kazanç (parasal kar) 325 (29983.50)
ardışık kayıplar (parasal kayıp) 747 (-42794,91)
maksimum
ardışık kar (kazanç sayısı) 29983.50 (325)
ardışık kayıp (kayıp sayısı) -42794,91 (747)
Ortalama
art arda galibiyet 26
ardışık kayıplar 43
Birkaç soru var:
1. Aynı TS'yi uygulayarak ve kaldıraç yardımıyla lot büyüklüğünü değiştirerek, işlemlerin karlılığını değiştiriyor musunuz?
2. Buffett, herhangi bir mutfakta kârlılık açısından herhangi bir pomm derecelendirmesinde ilk ona girmediyse nasıl enayi OLMAYACAKTIR?
1. Aracı bilmeden bir şey söylemek zor, özelliklerini iyi analiz etmek lazım.
2. Değerlendirme kurallarına bağlıdır - mevduat büyümesinin mutlak değerini hesaba katarsak, Buffett muhtemelen mevduat sahipleri arasında ilk sırada yer alacaktır.
... bu piyasa teorisine göre , şaşırtıcı bir şekilde, Forex ticareti uzun vadede kar elde etme olasılığını ortadan kaldıran 2 başabaş noktası etrafında organize edilmiştir.
Anahtar kelimeleri vurguladım ... Ama bu durumda bile, nedensel ilişki ifadenizde ihlal ediliyor ...
Burada anahtar kelimeler farklıdır - "şaşırtıcı bir şekilde"
Böyle bir süre için kaymalar ve takaslar aracınızı tam bir hüzne sürükleyecektir. Aslanla ne yapacağını düşünmelisin. Depozitoyu yiyor.
Sadece aniden ortaya çıkan önemli patlamalar ilginçtir. Ama belki hesaplamalarda hala bir hata var?
Burada bir tane vardı - günde %10 yaptı - temelde aynı şey. O nerede? Kayıp Vasili...
Yani bence ... Yusufkhodzha, neden normal bir dergide bir makale yazmıyorsun? Neden "makale" burada? UFN'yi düşünmeyi öneriyorum (kabul ederlerse bana öyle gelmiyor ama kabul edecek bir şey olsaydı kabul ederlerdi).