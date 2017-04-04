Piyasa Teorisi - sayfa 130
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Daha önce, aynı yılın TS Topicaster'ına benzer (eşdeğer olarak) TS 10g'yi göstermiştim ve bu sadece sıradan bir makinedeydi.
Ancak 11g güçlü bir tutarsızlık gösterdi....
Strateji, Yusuf'un önerdiği ile aynıdır. Ma satın üzerindeki fiyat. Fiyat Ma'nın altında - satıyoruz. Leo ile kavgada sonucun en azından daha kötü olmayacağını düşünüyorum.
Yusuf, yanılmıyorsam matematik profesörü müsün? Bana bu soruyu cevapla - Son zamanlarda DSP'ye bakmaya başladım. Soru şu ki - bildiğiniz gibi, MA geç kaldı. Frekans filtresi hakkında ne söyleyebilirsiniz? Geç mi kaldı? Teoride olmaması gerekir ama belki yanılıyorumdur... MA özünde aynı filtre değil midir? Şimdiye kadar, bu soruyu kendim cevaplayamam.
şimdiye kadar aynı şeyi düşünüyorum.
Yusuf, yanılmıyorsam matematik profesörü müsün? Bana bu soruyu cevapla - Son zamanlarda DSP'ye bakmaya başladım. Yani soru şu ki - bildiğiniz gibi, MA geç kaldı. Frekans filtresi hakkında ne söyleyebilirsiniz? Geç mi kaldı? Teoride olmaması gerekir ama belki yanılıyorumdur... MA özünde aynı filtre değil midir? Şimdiye kadar, bu soruyu kendim cevaplayamam.
Geç kalmanın hem artıları hem de eksileri vardır. Gecikme nedeniyle yanlış sinyaller elimine edilir. Gecikmiş bir Masha, bir tüccarın tepki verebileceği ve yanlış bir giriş yapabileceği kısa vadeli patlamalara tepki vermez.
bir filtre, gereksiz her şeyi filtrelemek için bir filtredir)) ancak filtreleyebilir ve gecikebilir veya sadece filtreleyebilir. Sizce ne daha iyi? 2 kötülükten hangisini seçeceksin? ))
Gecikmeden tamamen kurtulmak mümkün değildir. Ancak dijital filtreler için, elbette, özellikler makineninkinden daha iyi olabilir.
Görünüşe göre "Amerika'yı keşfettim" ve tüm işler "boşa gitti" mi? MA ticareti neden istenen sonucu getirmiyor? nerede hatalıyım? Utanmış.
Görünüşe göre "Amerika'yı keşfettim" ve tüm işler "boşa gitti" mi? MA'da işlem yapmak neden istenen sonucu getirmiyor? nerede hatalıyım? Utanmış.
Yusuf, çocuk gibi misin?
Mashka sadece kısa bir süre için ayarlanabilir ve gelecekte karlı bir sinyal vermeyi anında durduracaktır.
Göstergeniz en az 5 yıl boyunca optimize edilebilirse ve diğer 5 yıl için hala iyi karlar gösteriyorsa, o zaman daha iyi olacaktır. Her şey basit.
16.06.15 Salı açılış anındaki piyasa durumu :
Eurodollar, BY, Sl = 1.10886 (piyasa seviyesi P), TP = 1.14754, TP = Sl = 193p. :
Pound / Dolar, piyasa yükselişte, ancak Boğaların şu ana kadarki itici gücü Leo tarafından desteklenmiyor, PİYASA DIŞI :