Vizard_ :
Daha önce, aynı yılın TS Topicaster'ına benzer (eşdeğer olarak) TS 10g'yi göstermiştim ve bu sadece sıradan bir makinedeydi.
Ancak 11g güçlü bir tutarsızlık gösterdi....
Şimdi bunu ve 2011'i görüyoruz. da maçlar.
 
khorosh :
Strateji, Yusuf'un önerdiği ile aynıdır. Ma satın üzerindeki fiyat. Fiyat Ma'nın altında - satıyoruz. Leo ile kavgada sonucun en azından daha kötü olmayacağını düşünüyorum.
şimdiye kadar aynı şeyi düşünüyorum.

Yusuf, yanılmıyorsam matematik profesörü müsün? Bana bu soruyu cevapla - Son zamanlarda DSP'ye bakmaya başladım. Soru şu ki - bildiğiniz gibi, MA geç kaldı. Frekans filtresi hakkında ne söyleyebilirsiniz? Geç mi kaldı? Teoride olmaması gerekir ama belki yanılıyorumdur... MA özünde aynı filtre değil midir? Şimdiye kadar, bu soruyu kendim cevaplayamam.
 
Daniil Stolnikov :
Geç kalmanın hem artıları hem de eksileri vardır. Gecikme nedeniyle yanlış sinyaller elimine edilir. Gecikmiş bir Masha, bir tüccarın tepki verebileceği ve yanlış bir giriş yapabileceği kısa vadeli patlamalara tepki vermez.
 
khorosh :
bir filtre bunun için bir filtredir, gereksiz her şeyi filtrelemek için)) ancak filtreleyebilir ve gecikebilir veya belki sadece filtreleyebilir. Sizce ne daha iyi? 2 kötülükten hangisini seçeceksin? ))
 
Daniil Stolnikov :
Gecikmeden tamamen kurtulmak mümkün değildir. Ancak dijital filtreler için, elbette, özellikler makineninkinden daha iyi olabilir.
 
khorosh :
işte bunu soruyorum :)
 
Yousufkhodja Sultonov :
Görünüşe göre "Amerika'yı keşfettim" ve tüm işler "boşa gitti" mi? MA ticareti neden istenen sonucu getirmiyor? nerede hatalıyım? Utanmış.
Yusuf merak etme hepimiz (uzun süredir forexte olanlar) forexten düzenli olarak alıyoruz ve burnumuzun dibine batıyoruz. Ancak, bir kişi ne kadar çok çalışırsa, mantıklı bir şey elde etme şansı o kadar artar. Meraklı ve yaratıcı bir zihniniz var ve bu sefer değilse, bir sonrakinde kesinlikle başarılı olacaksınız. Forex'te karamsarlara yer yok, yolda yürüyene hakim olacak ve damla taşa vuracak.)
 
Yousufkhodja Sultonov :
Yusuf, çocuk gibi misin?

Mashka sadece kısa bir süre için ayarlanabilir ve gelecekte karlı bir sinyal vermeyi anında durduracaktır.

Göstergeniz en az 5 yıl boyunca optimize edilebilirse ve diğer 5 yıl için hala iyi karlar gösteriyorsa, o zaman daha iyi olacaktır. Her şey basit.

 

16.06.15 Salı açılış anındaki piyasa durumu :

Eurodollar, BY, Sl = 1.10886 (piyasa seviyesi P), TP = 1.14754, TP = Sl = 193p. :

Pound / Dolar, piyasa yükselişte, ancak Boğaların şu ana kadarki itici gücü Leo tarafından desteklenmiyor, PİYASA DIŞI :


 
ve neden sürekli renk "takılmak"?
