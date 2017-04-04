Piyasa Teorisi - sayfa 67
Yusuf, milyarlarca dolar değerinde "gürültü" yok. Bu yok.
Ve eğer size göre " gürültü yararlı bir sinyal " ise, o zaman bu mantığa göre her tiki izlemelisiniz. Ve bu değil.
Bu resimle fikrimi açıklamaya çalışacağım:
Bu bölümde, bir sinyal açıkça ayırt edilir - AŞAĞI hareket çizgisi. Ancak sinyal hattında üst üste binen çubukların kendileri bir "sinyal + gürültü" karışımı gösterir.
Her şey görecelidir. M1 veya M5'te işlem yapan biri için D1'de gördüğünüz gürültü bir trend olabilir.
15-00 Moskova saatinde durum:
Oleg, gürültü çıkarmadan bile benim için her şey yolunda gidiyor, görünüşe göre ana sinyal çalışıyor ve hedefe ulaşılıyor. Sonuçta, tarafların niyetlerini değerlendirmek için piyasanın durumuna bakarak piyasaya hangi yönden girmemiz gerektiğini belirlememiz gerekiyor.
İyi bir trendde - her şey yolunda. Yokluğunda sorunlar ortaya çıkar:
örneğin, bir aylık daire
Bugünkü mevcut durum
not
Acele ettiler - ben bir yazı yazarken durum değişti ....
=============================================
Yusuf, fiyatta bir gürültü bileşeni olasılığını bile göz ardı ettiğiniz için, "sinyal" ile tam olarak ne demek istediğinizi sormayı uygun görüyorum.
Yusuf'un sinyaller verdiği teorisini, dal okumasına yeni bağlanan her birine açıklamak için zamanı yoktur. Konuyu baştan okuyun.
15-00 Moskova saatinde durum:
Yusuf,
Şimdiki duruma dönelim.
Lütfen o anda (15-00 Moskova saati:) sistemin ne istediğini açıklayın?
Ve şimdi ne diyor?
Karşılaştırmanız gerekir, yoksa zaman kaybı olur.
Yüksek 13:00 - 14:00 Moskova saatinde durum: (karışmamak için Tsr ve Tsopt kaldırıldı, sadece Boğalar ve Ayılar kaldı)
Bulls'un elinde fiyat maksimumda, her şey yoluna girecek, ancak Ayılar düzgün hareket etmek yerine, harekette keskin köşeler oluşturmadan Bulls'a öfkeyle bakıyor, bu endişe verici olmalı ve kapatmak zorunda kaldık. BAI, özellikle o zamandan beri, kötü bir kar elde etmedi:
14-00 GMT'deki durum: Ayılar yaklaşıyor
15-00 Moskova saatinde durum: Ayılar yaklaşıyor
16-00 Moskova saati: Ayılar Bulls'a yaklaşıyor, mücadele belirtisi yok.
Bulls'tan Bears'a barışçıl fiyat transferi anı:
Durumun analizini her saat kendiniz görüyorsunuz. Online çalışan bir indikatörümüz varsa bu tür “beklenmedik” fiyat hareketlerini asla kaçırmayız, her şey bizim için beklenir. Ayılar tehlikeli bir şekilde fiyata gizlice girdiğinden, bir saldırı veya fiyatın barışçıl bir şekilde transfer edilmesini bekleyin. Eğer yanılıyorsam, beni düzeltin.