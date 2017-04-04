Piyasa Teorisi - sayfa 68
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Yüksek 13:00 - 14:00 Moskova saatinde durum: (karışmamak için Tsr ve Tsopt kaldırıldı, sadece Boğalar ve Ayılar kaldı)
Bulls'un elinde fiyat maksimumda, her şey yoluna girecek, ancak Ayılar düzgün hareket etmek yerine, harekette keskin köşeler oluşturmadan Bulls'a öfkeyle bakıyor, bu endişe verici olmalı ve kapatmak zorunda kaldık. BAI, özellikle o zamandan beri, kötü bir kar elde etmedi:
14-00 Moskova saatinde durum:
Moskova saatiyle 15:00'teki durum:
16-00 Moskova saati:
Durumun analizini her saat başı kendiniz görürsünüz. Online çalışan bir indikatörümüz varsa bu tür "beklenmedik" fiyat hareketlerini asla kaçırmayız, her şey bizim için beklenir. Ayılar tehlikeli bir şekilde fiyata gizlice girdiğinden, bir saldırı bekleyin. Eğer yanılıyorsam, beni düzeltin.
Yüksek 13:00 - 14:00 Moskova saatinde durum: (karışmamak için Tsr ve Tsopt kaldırıldı, sadece Boğalar ve Ayılar kaldı)
Bulls'un elinde fiyat maksimumda, her şey yoluna girecek, ancak Ayılar düzgün hareket etmek yerine, harekette keskin köşeler oluşturmadan Bulls'a öfkeyle bakıyor, bu endişe verici olmalı ve kapatmak zorunda kaldık. BAI, özellikle o zamandan beri, kötü bir kar elde etmedi:
14-00 Moskova saatinde durum:
Moskova saatiyle 15:00'teki durum:
16-00 Moskova saati:
Durumun analizini her saat kendiniz görüyorsunuz. Online çalışan bir indikatörümüz varsa bu tür "beklenmedik" fiyat hareketlerini asla kaçırmayız, her şey bizim için beklenir. Ayılar tehlikeli bir şekilde fiyata gizlice girdiğinden, bir saldırı bekleyin. Eğer yanılıyorsam, beni düzeltin.
Durum yüksek 13:00 Moskova saatiyle 14:00'de durum:
Moskova saatiyle 15:00'teki durum:Eğer yanılıyorsam, beni düzeltin.
13-14-15 Moskova saati - çizgiler aynı, ancak değişmeli)))
Yani - mum kapandı - yeniden hesaplarsınız ...
Kampanya pencereyi falan hareket ettirmedi .. bir yerde bir söve aradı ...
Saat 14:00'den sonra grafikler görüyoruz ama her saat durum analizini görmüyoruz.
Durumlar çok benzer, sadece Bears'ın Bulls'a nasıl gizlice girdiğini görüyorsunuz. Özel bir mücadele olmadığı için, her şey copun barışçıl transferi ifadesinin altına uyuyor.
Şimdilik durum bu, Moskova saati 21-18 (neredeyse günün en düşüğü). iade edilen piyasa kontrol fiyatları:
Kontrol eden fiyatlar Boğaları engelliyor ve en şaşırtıcı şey, piyasanın böyle kurnaz bir şekilde "tekelci düşüşten" "rekabetçi düşüşe" dönüşmesi. Görünüşe göre, şimdi fiyat çok düşecek, inan bana, resim üretmemek için. Pazarın yeniden dağıtımı için benzer bir senaryo, 24 Nisan 15'te gerçekleşti, ardından fiyat, fiyat yöneticilerinin zımni rızasıyla, fiyattan çok sonra yükseldi, sadece Ayılardan Boğalara koştu ve uzun bir süre yükselttiler. zaman ve yüksek. Programı izle, belki bana ilginç bir şey söyleyebilirsin. Şimdiye kadar görüyorum ki, CR ve Tsopt her zaman lider pazarı düşmandan engelliyor.
Hangi bujiyi hesapladınız?
13-14-15 Moskova saati - çizgiler aynı, ancak değişmeli)))
Yani - mum kapandı - yeniden hesaplarsınız ...
Kampanya pencereyi falan hareket ettirmedi .. ara ... bir yerde bir söve ...
Bunu, "Cuma'nın işlem seansı bitti" ilkesine göre, bir sonraki gerçek verileri girerek, seansın açılışına kadar fiyatları önemli ölçüde sabitleyerek yapıyorum. Bu teknik günlük mumun içinde çalışmamı sağlıyor. Doğru mu yapıyorum bilmiyorum ama gördüğünüz gibi görünürlük ve verimlilik sağlanıyor.
O zaman her saat başı taramak için bir sebep yok ... Ama sadece seansın kapanış-açılışında .... seans için tahmin veriliyor ... Her ne kadar kolaylık sağlamak için H4'ü alabilirim ...
Sonuç: Piyasa Ayılar tarafından yönetildiğinden, işlem şekli SAT iken kalır .
Sabah sat, öğlen al.
Beyler, 12-00'de, belki daha önce (işteydim), sonuçta Bulls, Ayıları vurmaya karar verdi ve piyasayı devraldı. Tüm HÜCRELERİ kapatın ve SATIN AL :
Beyler, 12-00'de, belki daha önce (işteydim), sonuçta Bulls, Ayıları vurmaya karar verdi ve piyasayı devraldı. Tüm HÜCRELERİ kapatın ve SATIN AL :
Boğalar hemen rekabetçi bir pazar düzenledi:
22 05 15 00-00 MSK Perşembe günü işlem seansının açılışı. Beyler, durum o kadar hızlı değişiyor ki bu kedi fare oyununun sonu yok gibi. Bu nedenle, algoritmanın önerilerine, daha fazla ticaretin sonuçlarıyla tamamen örtüşene kadar inanmayı umalım ve şimdilik bunları bir eylem kılavuzu olarak değil, yalnızca bilgi için alın. Şimdi, algoritma, fiyatın yine Boğalar tarafından devralındığını, bu nedenle AL , SATLARI kapattığını iddia ediyor :
Göstergeyi nasıl kullanabilirsiniz?
teşekkür etmek!
İnanılmaz doğruluk!
Göstergeyi nasıl kullanabilirsiniz?
teşekkür etmek!
Pazartesi günü satın almak gerektiğine inanıyorum? yaklaşık 1.1080/1.1100'e kadar.
teşekkür etmek!