S ve Y saf formlarında değil, bu formatta verilen Tspr = S/Y oranları şeklinde saklanır ve hesaplamaları tekrarlamak şu anda imkansız bir iştir. Belki gelecekte S ve Y'yi ayrı ayrı analiz etmemiz gerekecek, o zaman yapacağız.
Açıkça, Tspr şartlı olarak ilk yerleşim çizgisidir. Ancak normale göre, S ve Y'yi ayrı sütunlarda ve ardından daha sonra görüntüleyerek baştan kontrol etmeniz gerekir. Dosya 10-11yy - Cpr (sütun H) satır 368'de bir pervaz ile ...
Bu doğru, piyasa "çıldırdığında", zugzwang ortaya çıkar. Ve Zopt^2, alıntılardaki en ufak bir yanlışlık nedeniyle daha fazla Tsr^2 olur. Herhangi bir fiyatı bir noktanın kesirleri ile değiştirerek düzeltildi. Ama bunu, bunun mümkün olduğunu görebilmeniz için yapmadım. Bu durumun ciddi sonuçları yoktur.
Düzeltebilirsin, görüyorsun, bir fiyat eksiye gidiyor, diğeri uzaya gidiyor.
Bu nedenle, önce S ve Y'nin hesaplamalarına, ardından daha fazlasına bakmalıyız ...
Ben buna öncülük ediyorum. Oyun (hesaplama) tam bir oyunun eşiğindedir (hesaplamada 9 kesirli işaret kullanılır).
Bu normaldir, dolayısıyla Ayılar (-1.65651) ve Boğalar (4.5565) alışılmadık bir şekilde güçlerini ve yeteneklerini gösterirler. 4.5565'e eşit olmadığı için fiyatın asla negatif gitmediği açıktır. Uçaklardaki bir sözlük satırı gibi kendini düzelten pazardır - alçalırken, sözlük uçağın asfaltın çok altına düşeceğini ve havalanırken uzaya uçacağını gösterebilir. Bunlar otopilot sistemlerinin özellikleridir. İşte aynı hikaye. Dikkat çeken bir başka şey daha var: piyasa otomatik pilot ilkesini nasıl tahmin etti ve uyguladı? Yakında öğreneceğiz.
Sözlük (lat. glossarium - “sözcükler koleksiyonu”) - yorumlama, bazen başka bir dile çeviri, yorumlar ve örnekler ile herhangi bir bilgi dalında son derece uzmanlaşmış terimlerin sözlüğü.
Kayma yolu (fr. glissade - "kayma") - bir uçağın uçuş yolunun, inmeden hemen önce indiği dikey bir izdüşümü. Süzülme yolu uçuşunun bir sonucu olarak , uçak pistte iniş bölgesine girer.
Karakterleri değiştirirsek piyasayı şu şekilde ifade edebiliriz:
Bir zamanlar Kuğu Yengeç Pike ileri geri sürüklenecekti.
Ancak Kuğu ne kadar uğraşırsa uğraşsın, Turna Yengeç vermedi.
Masaldan alınacak ders şudur: Kötü şirketler toplandı!
Fourier dönüşümü sırasında benzer bir şey gözlemlenebilir, vb. ... Kısacası, formülleri düzenleyin.
ve res. 20... 2010-11 penceresi için veriler S ve Y'ye bakalım ... Hayvanlar hakkında okuyamıyorum ...)))
Rusça konuş ... sinyalin HF bileşenini çıkardı, ya da böyle devam ediyor ... aksi takdirde boğalar ayılar)))
