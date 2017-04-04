Piyasa Teorisi - sayfa 90
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
01 06 15 Pazartesi günü 02-30 Moskova saatinde piyasa durumu:
Düzeltme tamamlandı, Ayılar rekabetçi piyasayı aşağı çekiyor, Copt (Leo) ve Cr (Leopard) yöneticileri buna katılıyor, bu da Boğaları Ayılara eşit mesafede tutuyor.
Kıpti'nin üstündeki CR grafiğinde görünüyor, Kıpti göremiyorum
Saklanmayacağım - mantığı çok dikkatli takip etmiyorum - ama geriye dönük çizimlerde trendler görüyorum ... 54. sayfada yöntemlerin açıklamaları var ama yeni değişkenlerin nereden geldiğini anlamadım, çünkü orada fiyat tablosunda fiyat dışında hiçbir şey yok mu?
Göstergenin tavsiyelerini doğru bir şekilde takip ederek, tüccar Forbes'a göre milyarderler listesinde değilse, tüccarın kendisi suçludur.
tarih, açık, sinyal 1...-1, eşdeğer... 2010-2011
En önemli şey resimlere açıklama yapmamaktır. Ve orada, bir şey olursa, tüccarın kendisi suçlanacak
Gülmekten bıktım bile))) Veriler nerede? Yayılmış-
tarih, açık, sinyal 1...-1, eşdeğer... 2010-2011
Ayı fiyatının ne kadar süre düzeltmeye alınacağı belli değil. bu bir düzeltme değil, boğalara bir transfer olabilir.