Yousufkhodja Sultonov :


01 06 15 Pazartesi günü 02-30 Moskova saatinde piyasa durumu:

Düzeltme tamamlandı, Ayılar rekabetçi piyasayı aşağı çekiyor, Copt (Leo) ve Cr (Leopard) yöneticileri buna katılıyor, bu da Boğaları Ayılara eşit mesafede tutuyor.

Kıpti'nin üstündeki CR grafiğinde görünüyor, Kıpti göremiyorum
 
Sergey Petruk :
Aralarındaki mesafe çok küçüktür, bu nedenle Zopt görünmez. ancak, örneğin, Leo'nun Leopard'ın her zaman yanında bulunduğunu varsayacağız, ancak örneğin Leo'nun Leopard'dan koşullu gecikmesini 1 gün boyunca değiştirerek varlıklarını değiştirerek ayırmaya çalışacağım.
 
Saklanmayacağım - mantığı çok dikkatli takip etmiyorum - ama geriye dönük çizimlerde trendler görüyorum ... 54. sayfada yöntemlerin açıklamaları var ama yeni değişkenlerin nereden geldiğini anlamadım, çünkü orada fiyat tablosunda fiyat dışında hiçbir şey yok mu?
 
Younga :
Şubeyi en baştan dikkatlice okuyun ve başka hiçbir bilgiye gerek olmadığını anlayın, ticareti 2 başabaş (kar amacı gütmeyen) veya bir seviyede düzenlemek için fiyatın kendisi tarafından 4 sanal fiyat seviyesi oluşturulur, küresel, kar amacı gütmeyen düzeyde, teklif = sorma modunda tekel ticareti ( tekel piyasası ) düzenleyebilirsiniz.
 
Yousufkhodja Sultonov :

Göstergenin tavsiyelerini doğru bir şekilde takip ederek, tüccar Forbes'a göre milyarderler listesinde değilse, tüccarın kendisi suçludur.

Gülmekten bıktım bile))) Veriler nerede? Yayılmış-
tarih, açık, sinyal 1...-1, eşdeğer... 2010-2011
 
En önemli şey resimlere açıklama yapmamaktır. Ve orada, bir şey olursa, tüccarın kendisi suçlanacak
 
Daniil Stolnikov :
Hangi özel açıklamalarla ilgileniyorsunuz? Bence herkes programı zaten anlamalı. Ne net değil - sorun.
 
Vizard_ :
Gülmekten bıktım bile))) Veriler nerede? Yayılmış-
Şakadan uzaklaşınca akşama yayınlayacağım, şimdi işteyim.
 
Ayı fiyatının ne kadar süre düzeltmeye alınacağı belli değil. bu bir düzeltme değil, boğalara bir transfer olabilir.
 
kosta1211 :
En son verileri gireceğim, işten döndükten sonra netleşecek.
