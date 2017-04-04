Piyasa Teorisi - sayfa 253
Günaydın
Öneriler: Bir sonraki sırayı sisteminize göre açın, ilkinden sonra, en az yüz puan sonra (bu bir demir kuralla yapılmalı, erteleyebilirsiniz) - çünkü haksız bir hiçliğiniz, bir takım pozisyonlarınız var. muazzam dezavantajlar sağlayan bir yön. 500 puan için en fazla beş sipariş toplarsınız. Sisteminiz bir geri dönüş gösterdikten sonra, daha önce toplanmış olan alet pozisyonlarından bir ayna çifti alın ve tekrar beş siparişten fazla olmayacak şekilde doğru yönde pozisyonları açmaya başlayın. Ardından, bakiye artı veya sıfıra girer girmez tüm pozisyonları kapatın. Bu, piyasanın olduğu gibi kurallarınıza aykırı olması durumunda size yardımcı olacaktır. Sisteminiz oldukça orta vadeli ve pozisyon seti gün içi olmasına rağmen, emirler gün içinde gerçekleştirilebilir. Tüm sinyallerinizi sıfır olarak görüntüleyin, tüm hesapları kapatın ve şimdilik teorinizle aynı ada sahip bir hesap açın. Artık sizi takip eden tüm "kızarıklıklar" sizi ürünlerinize korkutacak.Ya tüm hesapları özel hesaplara aktarın, yeni bir tane yapın. Üç aylık sonuç elde edene kadar deneysel hesapları insanlara çekmeyin. Bunu anlıyorum, diğerleri şubenizi kimin takip ettiğini anlıyor - istenen sonucu elde etmek için yolumuzun dikenli ve uzun olduğunu. Ardından, "elinizi" tuttuğunuzda, farklı Broker'larda hesap açabilir ve onları izlemeye bağlayabilirsiniz.
Anladığım kadarıyla, Yusuf bu gözlemleri güzel bir resim için değil, konunun gelişimiyle ilgilenen insanlar doğru kararların alınmasına yardımcı olabilsin diye koyuyor (evet, şimdi böylesiniz).
Bir şey kötü - bu konuda olmayanlar ve bu resimlerin ürünlerin "serinliğinin" bir göstergesi olduğunu düşünenler, bu rezalete bakarak doğal olarak tütsüden cehennem gibi kaçıyorlar. İşte bir ikilem - bir şey geliştirmek ve meslektaşlarınız için ortaya çıkan sonucu izlemek veya mali açıdan iyi bir sonuç elde edene kadar her şeyi tek başınıza yapmak.
Ve MK'nin kullanıcı grupları için özel sinyalleri yok ki bu çok kötü. Örneğin, kayın ağacına gitmek gerekiyor ve şimdi domateslerle dolu olan bu gözlemler, naflamayı kaldırıyor - şimdiye kadar böyle bir çıkış yolu görüyorum.
Artyom'a selamlar.
İşte bu, ürün piyasada - deneysel hesaplar nafik tarafından kaldırılmıştır. Konuda kim varsa, deney yapma zamanının geldiğini anlarsa, sonuçları göstermek gerekir (sistem çalışıyor). Şimdi sonucu göstermek istediğini çok iyi anlıyorum - ama sistem gün içi değil.Sadece birkaç ay sabretmeniz ve kurallara uymanız gerekiyor - aksi halde aylarca geri atın. Birkaç aylık kârın yüzdesi henüz önemli bile değil. Sistemin gerçekten çalıştığını (bu tür dezavantajlar olmadan) göstermek gerekir, bu süre zarfında, izlemeyi bozmadan, dikkatlice bitirilir, bu bitişler ana temelde ciddi bir değişiklik yapmaz.
Server Muradasilov :
Artyom Trishkin :
...
Günaydın
Samimi olarak
Teşekkürler, şimdi bu teorinin potansiyelini açıklamaya daha fazla dikkat ediyorum. Özellikle orta vadeli ticaret için seçenekler aranıyor. Örneğin, 13 03 15'ten altı ay için TP=SL = 100pp (4 haneli) ile maksimum sipariş sayısını 100'e eşitlemek. günümüze göre TF H1'de TS'den aşağıdaki zamanı sıktım, hesaplama süresi bir demo veya cent piyasasında kontrol edilmesi gereken 740 bar'dır:
3855 testindeki çubuklar
7610 model keneler
Modelleme kalitesi yok
Uyumsuz grafikler hataları 0
İlk depozito 3000.00
Yayılmış Akım (2)
Toplam net kar 18584.82
Brüt kar 21207.57
Brüt zarar -2622,75
Kar faktörü 8.09
Beklenen getiri 8.71
Mutlak düşüş 923.59
Maksimum düşüş 3309.55 (%24.04)
Göreceli düşüş %42,38 (1527,31)
Toplam işlem 2133
Kısa pozisyonlar (kazanılan %) 1264 (%81.33)
Uzun pozisyonlar (kazanılan %) 869 (%82.62)
Karlı işlemler (toplamın yüzdesi) 1746 (%81,86)
Zarar işlemleri (toplamın yüzdesi) 387 (%18.14)
En büyük
kâr ticareti 99.47
zarar ticareti -26.87
Ortalama
kâr ticareti 12.15
zarar ticareti -6,78
maksimum
ardışık kazançlar (para olarak kar) 278 (2152.77)
ardışık kayıplar (para kaybı) 57 (-337.94)
maksimum
ardışık kar (kazanç sayısı) 6704.10 (88)
ardışık kayıp (kayıp sayısı) -792,54 (56)
Ortalama
art arda 30 galibiyet
ardışık kayıplar 7
Doğru, bu mod sadece bir danışman tarafından yapılmalıdır, çünkü bir kişinin sinirleri denge ve eşitlik taklalarına dayanmayacağından, bir kişiye TS'nin yanlış olduğu ve sonunda danışmanın doğru olduğu ortaya çıkacaktır. . Sistemin potansiyelinin henüz tükenmediği ortaya çıktı. Bir sistemin olasılıklarının en hızlı şekilde açıklığa kavuşturulması için yeni katılımcıların bağlanması arzu edilir. Sonuçta, mal ve hizmetlerde gerçek ticaret ilkeleriyle tutarlı yeni bir teori yaratıldı. Hayali kalıplarla ilgili bazı tahminlere değil, ticaret ilkelerine dayanır. Herkes daha neyi bekliyor, anlamıyorum.
Ve yeni katılımcıları sisteme nasıl bağlayacaklar? Bu bir gösterge gerektirir. Ya belli bir miktar dağıttınız ve sadece göstergeyi kullanarak aptalca sessizler ya da test için ek olarak dağıtılması gerekiyor. Veya satın almanız gerekiyor - ki kimse bunu yapmayacak, sadece sistemin yeteneklerini bulmak için ??????
Görüyorsunuz, 13 sinyalinizi bile gizlemediniz - bu, yalnızca müşterileri değil, her şeyi ve her şeyi minimum% 31'lik bir düşüşle sıkıca korkutuyor.
Göstergenin test cihazında onunla çalışmanıza izin veren bir demo versiyonu var mı, yoksa yanılıyor muyum?
Birine dağıtmak ve sessizce kullanmak konusuna gelince, bilmiyorum. Yusuf'un göstergesi, birkaç kişi ve enkoderi olduğunu biliyorum, bu doğaldır. İçindeki araç için iyi sinyaller aramak yalnız benim için çok eğlenceli değil - ben kendim ... borçlarımla otururken bir su birikintisi içindeyim. Dünyanın her yönüne girmek benim için zor. Gerisi cennetten man bekliyor.
Ve sinyaller, evet - gözden, akıldan çıkarılmaları gerekiyor ...
Artyom, göstergenin bu demo versiyonunun test cihazında kendini nasıl gösterdiğini tam olarak bilmiyorum, kontrol ettin mi?
1. Üyelik linki yoktur, herhangi bir üründe (yapılması gereken) bu forumdaki en gelişmiş partner odur - Roman Myrav'yev (benim gözlemlerime göre), onunla promosyon konularını tartışabilirsiniz.
2. Makalenin yayınlanmasından sonra, burada bulunanların çoğu (bu başlıktaki ürün tartışmasında aktif olarak yer almış), daha iyi olmasa da aynı şeye sahipler. Çok azı var ve sağlıkla ilgili.
3. Artyom, yıkılmana gerek yok, gücünü koru, işini beş artı yaptın, bundan eminim!
4. Cennetten gelen Manna benzersiz olmayacak (bedavalar)
not. Yusuf, tüm saygımla, biraz dinle, biraz yukarıda yazılanları - sen bir Bilim Adamısın, işini yapıyorsun, ama diğer yoldaşların bazı yönleriyle ilgilenmesi gerekiyor.
not. Elimden ne gelirse, yardım edeceğim - ücretsiz.
Artyom, göstergenin bu demo versiyonunun test cihazında kendini nasıl gösterdiğini tam anlamıyla bilmiyorum, kontrol ettin mi?
Artyom, göstergenin bu demo versiyonunun test cihazında kendini nasıl gösterdiğini tam olarak bilmiyorum, kontrol ettin mi?
Test cihazında demo sürümünü izlemedim ve demoyu hiç izlemedim - neden, eğer kaynaklar varsa, ancak insanlar test cihazındaki demo sürümlerin sıfır çubuğunu göstermediğini söylüyor - ve onunla incir . Hala "sıçrama" ve standart olmayan mumların işlenmesi var.
Ben sadece Yusuf'un satışlarıyla değil (inan bana orada çok şey borçluyum), aynı zamanda bir danışman olsun diye bu yönün gelişmesiyle de ilgileniyorum. En azından normal kadar iyi. - İyi. Forumumuzdaki katılımcılardan biriyle bazı olaylardan sonra, çıkmam gereken güçlü bir deliğe düştüm - onun için eksi ile sıfır umut var. Ama eller aşağı - böyle bir durumda yalnız çalışmak çok zor ve satışlarım durma noktasında - Yeni bir şey yazmıyorum, hiçbir şey göndermiyorum, paylaşacak ve satacak bir şey olmasına rağmen, ama yok Yeterince zaman değil ... 10 yıl önce zaten derin bir hayattan geçtim Şey... ve şimdi gideceğim. Güç daha iyi olurdu. Şey, bu çok ... konu dışına çıkma, üzgünüm ...
Bunun gibi bir şey...
not. Ama ücretsiz yardım - kesinlikle iyi, bu karmada bir artı (kendim sürekli tökezliyorum - yardım ettim, ama kendim çukurda kaldım), ama sonunda yemek istiyorum;)
1. Ürünlerde ortak ödülüm var (%5), eğer ciddiysen belki arttırılmalı. Farklı türde bir ortaklık nasıl geliştirilir?
2. Makale hem emtia piyasasını hem de Forex'i tartışıyor. Emtia piyasası için geliştirilen teorinin sonuçlarının, seçilen stratejinin ve araştırma yönünün doğruluğu açısından bir dereceye kadar cesaret verici olan Forex için birebir uygulanabilir olduğu gösterilmiştir. Yani, "bir fenerden" değil, mallarda gerçek ticaretin sarsılmaz kurallarından kalıplar arıyoruz.