Piyasa Teorisi - sayfa 218
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Fırsatları açmıyor....
"Bence daha dolaylı değil" ifadesi hakkındaydı. Ve böylece - evet. Sürdürülebilir bir ticaret sistemi inşa etme görevi = olağanüstü özelliklere sahip bir dijital filtre oluşturma görevi = tahmin etme görevi = bir hedefe füze veya bir tür hidroakustik veya elektromanyetik gürültü hedefleyen piyasa değil - matematik bilim ve teknolojinin tüm alanlarındaki uygulamalar için aynıdır. Saf fizik.
Bu durumda, fiziksel dünyamızda, dağılımı tam olarak pazarın dağılımına karşılık gelen en az bir süreci tanımlayın.
ZY Mesleğinizi onunla ilgisi olmayan şeylere kulaklarınızdan çekmeyin. Piyasa fizik değildir ve fizik de piyasa değildir.
Bu durumda, fiziksel dünyamızda, dağılımı tam olarak pazarın dağılımına karşılık gelen en az bir süreci tanımlayın.
ZY Mesleğinizi onunla ilgisi olmayan şeylere kulaklarınızdan çekmeyin. Piyasa fizik değildir ve fizik de piyasa değildir.
Kayan bir tırnak işareti penceresinde dağılımın (daha doğrusu olasılık yoğunluk fonksiyonunun) nasıl değiştiğini inceledim. Bir bilgi kriteri yardımıyla çalıştım, peki, sivri uçluluğun nasıl kalın kuyrukluyla değiştirildiğini görsel olarak izledim, asimetriyi izledim. Bu nedenle, farklı PDF formlarında, alıntı dizisinin biraz farklı yerel kalıpları gözlemlenir. Ancak bu fikri üretime sokmadı. Sadece şunu söylememe izin verin, piyasada büyük miktarda "verimsizlik" bulduğumu ve bulduğumu, örneğin fiyat hareketi yönünde olasılık çarpıklıklarını bulduğumu söylememe izin verin. Başka bir şey, yayılmanın neredeyse her zaman onları telafi etmesidir. Ama bu yönde daha fazla kazacağım.
Yaratılan tüm bu teorilerin nasıl havada şatolar gibi göründüğünü anlayamıyorum. Genellikle bir şey bulmayı umarak verileri araştırırım. Ve sonra ampirik materyali inceliyorum. Yusuf'un belli ki felsefe taşını bir tür arayış içinde olduğu açık.
Misal:
Entropi artar - yoğunluk işlevi tekdüze yaklaşır - ve bunun tersi de geçerlidir. Ve her "fazın" kendi çipleri vardır.
Cips - koniler. Ne var?
Not: Offtopik için kavga.
Bu durumda, fiziksel dünyamızda, dağılımı tam olarak pazarın dağılımına karşılık gelen en az bir süreci tanımlayın.
ZY Mesleğinizi onunla ilgisi olmayan şeylere kulaklarınızdan çekmeyin. Piyasa fizik değildir ve fizik de piyasa değildir.
Hiçbir şeyi kulaklarından çekmemen gerektiğine katılıyorum. Ancak fizikteki ve piyasadaki dağılımların çakışmasına bir örnek vermek istiyorum.
Bu normal veya Gauss dağılımıdır.
Bunu gördüğünde çoğu zaman fiyat aralığına göre teklif sayısının dağılımı
Ve işte fiziksel süreç
Hiçbir şeyi kulaklarından çekmemen gerektiğine katılıyorum. Ancak fizikteki ve piyasadaki dağılımların çakışmasına bir örnek vermek istiyorum.
Bu normal veya Gauss dağılımıdır.
Genellikle fiyat aralığına göre teklif sayısının böyle bir dağılımını gördüğünüzde
Ve işte fiziksel süreç
Lütfen Gauss'u piyasaya sürmeyin. Piyasa, ona benzer olmasına rağmen normal bir dağılıma sahip değildir. Örnek sayılmaz. Tam eşleşme gereksinimi karşılanmıyor.
işte robot ticareti - https://www.mql5.com/ru/signals/125934
işe yarıyor gibi :)
Yusuf'un piyasa teorisiyle ilgileniyor. Ama henüz piyasa Tekelinin durumunu nasıl belirleyeceğimi bilmiyorum.
Ve bir demoda değil, bu şov gibi gerçek bir demoda zayıf:
Piyasalar teorisi, fizikle, beşinci tekerlekli bir araba ile aynı ilişkiye sahiptir.
Ama o zaman neden bu aptal resimler? belki photoshopta yapmışsındır