Yusuf. Şimdi H1, H4 veya D1'i alın.
Çubuğun açılışında bir hesaplama yapın ve tahmini hemen buraya gönderin.
Bakalım ileride bar başına bir noktaya fiyat nasıl ayarlanacak)))
Bir tabak şeklinde -
Tarih, Tahmin, Gerçek
Benzer bir teklif dördü için zaten alındı - ancak konu öldü - açıklanmadan ...
D1 (2010) için https://www.mql5.com/ru/forum/58256/page23 sağladım , bugün tüm yılı bitireceğim , lütfen 2015 için H1, H4 ve D1 için aynı formatta yeni veriler sağlayın Hızlı bir şekilde yapmaya çalışacağım ve burada yayınlayacağım. Dönemi 20 barda bırakacağım.
20 bar için.
Kapanışı tahmin edin . Sadece bir numara!
Çizimler, seviyeler... ve diğer çöpler gerekli değildir.
Yazdıktan sonra doğru cevabı vereceğim...
açık
1.28577
1.29329
1.29338
1.29292
1.28545
1.29397
1.30481
1.29946
1.30756
1.30805
1.30923
1.32452
1.31917
1.32567
1.33135
1.33369
1.3375
1.33477
1.33656
1.33927
Gerek yok )))
bir tür çöp, üzgünüm, ama bu bilgilere dayanarak bir tahmin yapmak imkansız, en azından farklı brokerlerin çubukları farklı şekilde kesiliyor. Şimdi Yusuf tarihe geçecek, uygun bir parça bulup bir tahminde bulunacak)
Çocukluk her şeydir...
Üzgünüz değil))) Yusuf yapabileceğini söyledi - yani yapabilirsin)))
Yusuf. Bekleriz...
Yusuf, tahminlerinize göre Rus tüccarların yarısını karıştırdı. EURUSD ile ilgili kehanetinize inandılar ve orta vadede her şey oldular. Tahmini düşüş 300 puandır (4 hane). Kar - 600 puan. Nasıl Norm?
Sevgili Sihirbaz. bu örnek, büyük teknik hatamı bulmama ve sonunda bu teoriye dayanarak geleceği tahmin etme olasılığı hakkındaki efsaneyi ortadan kaldırmama yardımcı oldu, çünkü daha önce de belirttiğim gibi, başlangıçta ve tanım gereği bir tahmin potansiyeline sahip değil. Belki de kendimi attığım yemlere düşerek birilerini yanlış yönlendirdiğim için katılımcılardan özür dilerim. Ve bu oldu:
Algoritmayı başlatmak için, piyasanın durumunun ilk değerlendirmesi için bir sıfır çubuğuna ihtiyacım var. Numuneden ilk çubuğu sıfır çubuk olarak kullandım, 20 çubuğu kestim (değerlendirme periyodu). durumu tek noktalar Ts1, Tsopt, Tsr, Ts2, Tspr şeklinde değerlendirdi, yanlışlıkla onları 20. satıra yerleştirdi, ancak gerekliydi - 21. satırda! Bu nedenle, C1 veya C2, aslında pazarın son durumunu doğru bir şekilde hesaplasalar da, bir bar ilerisini doğru bir şekilde "tahmin etmeye" başladı. Şimdi her şey düzeldi ve her şey yerine oturdu. Ancak, bence, araştırma sonuçları bundan hiç zarar görmedi ve yine de, ayıların veya boğaların piyasaya öncülük ettiğini, ortak yönetimin dışlandığını ve bu girişimin güçlü bir piyasa rahatsızlığına yol açtığını ve genellikle piyasadaki dalgalanmalara yol açtığını güvenle söyleyebiliriz. devir sorunsuz gidiyor ve birbirlerine karışmamaya çalışıyorlar, ancak devir anında grafikten gördüğümüz gibi aralarında ciddi kavgalar çıkabiliyor ve batonun devir anı yani piyasa tersine çevirme, bardan bara hatasız ve doğru bir şekilde belirleriz. Bu da pazarı yenmemiz için oldukça yeterli. Artık sadece körler pazara girerken ve çıkarken hata yapabilir. Programı düşünün ve keyfini çıkarın.
Grafiği ilk kez görenler için kısa bir açıklama yapacağım: Ayılar, şiddetli bir mücadelenin (güçlü piyasa öfkesi) sonucu olarak öne geçti ve piyasayı aşağı çekti, birkaç kez kibar isteklerini reddederek piyasayı aşağı çekti. sopayı geçmek için boğalar (boğaların mavi çizgisinin piyasa fiyatına iki kez yaklaşıyor). Belli bir fiyat seviyesine kadar, boğalar fiyattan güvenli bir mesafeye çekildi ve ayılar neredeyse tek başına piyasaya ev sahipliği yaptı, boğalara göre piyasayı kabul edilemez bir seviyeye indirdi ve boğalar, onlarla görüştükten sonra piyasayı kabul edilemez bir seviyeye indirdi. yöneticiler (Tsr ve Tsopt), ayrıca, batonu geçen ilk vakadan farklı olarak ayılar toplantıya davet edilmedi) fiyata keskin bir şekilde düştü, özellikle direnmedikleri için ayıları piyasadan çıkardı ( ayıların yeşil çizgisi sakince fiyat düşüşünden güvenli bir mesafeye çekildi) ve fiyatı yukarı çekerek piyasayı yönetmeye başladı. Yakında ayıların nasıl geri döneceğini göreceğiz. Not: Tsr ve Tspr, yukarıda verilen formüllere göre boğaların ve ayıların ebeveynleridir ve kendileri eşitsizlikler üzerine Cauchy teoremine göre (Cauchy farkı) tabi olmayı gözlemlerler.
Bir dahaki sefere kontrol et...
Yazmak istedim ... ikinci paragrafı okuyana kadar ...)))) Kalay ...
Kısacası ... şimdi tersine çevirmek için tarihin parçalarını ve kayınpederini alın ...
Gibi bir tablo oluşturun -
tarih, açık, sinyal
sinyal 0...1 veya 1...-1 (kısa-uzun) 2 değer alır
Düşünmeyeceğim))) Gülmekten bıktım bile)))) Teşekkürler...
İyi şanlar...