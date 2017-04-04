Piyasa Teorisi - sayfa 129

Yousufkhodja Sultonov :

geri dönüş var


İyi. Göstermiş olsan da...
Evet sadece dalga geçiyoruz))) Dilediğiniz gibi servis yapın...
 
Yousufkhodja Sultonov :
Tutarsızlıklar veya yakınlaşmalar olsun , bu artık bizi rahatsız etmiyor. Leo'nun sonunda yanılmayacağını garanti ediyoruz.
O zaman aşağıdaki gibi grafiklere yorum göndermek daha iyidir-

O gün Leo* karşı konulamazdı . Güneşte parlayan çizmeleri ve yağlı astarlı
saç Cenny'yi kayıtsız bırakamazdı. Tereddüt etmeden kendini onun kollarına attı...
*- Bir aslan
**- Fiyat

Daha ilginç görünüyor ... ve genç alıcı sanatçılar yetişmeye çalışıyor)))

Daha kolay olmasına rağmen 0...1 (l-tahmin)
0...1 (c-gerçeği)
 

Lion veya Ma(21) sürmekte kim daha iyi? Oy.)


 
Boşuna forex'i aldınız ve parlak edebi yeteneğinizi gömdünüz.)
 
khorosh :

Leo veya Ma(21) sürmekte kim daha iyi? Oy.)


Bu grafiğin tarihsel verilere dayandığını unutmayın. Gerçek zamanlı olarak böyle bir resim görmeyeceksiniz - Masha zencefilli kurabiye gibi kırılacak
 
Masha sadece sıfır çubuğunda kırılır. Sıfır çubuğu kullanılmaz. Yani ilk çubuktan başlayarak resim aynı olacaktır.
 
ve size nasıl yardımcı olacak? Masha kendi içinde geç kalmıştır. 1 bara odaklanırsanız daha da ileri gidersiniz. Sonuç olarak, daha da fazla gecikme yaşayacaksınız. Ona ihtiyacın var mı? 0 bara odaklanırsanız, dakikada 200 çok yönlü sinyal alırsınız
 
Strateji, Yusuf'un önerdiği ile aynıdır. Ma satın üzerindeki fiyat. Fiyat Ma'nın altında - satıyoruz. Leo ile kavgada sonucun en azından daha kötü olmayacağını düşünüyorum.
 
khorosh :

Lion veya Ma(21) sürmekte kim daha iyi? Oy.)


Görünüşe göre "Amerika'yı keşfettim" ve tüm işler "boşa gitti" mi? MA'da işlem yapmak neden istenen sonucu getirmiyor? nerede hatalıyım? Utanmış.
 
Yousufkhodja Sultonov :
Görünüşe göre "Amerika'yı keşfettim" ve tüm işler "boşa gitti" mi? MA ticareti neden istenen sonucu getirmiyor? nerede hatalıyım?
Bir gösterge ve onu kullanan bir danışman olana kadar sonuç çıkarmak için çok erken. Birçok Uzman Danışman, Ma veya ondan türetilen göstergeleri kullanır. Ma veya birkaç Ma kullanan karlı Uzman Danışmanlar olduğunu düşünüyorum. Burada, örneğin, yakın zamanda bir Ma kullanarak bir danışmanı test ettim. Test sonuçları burada yayınlanır.
