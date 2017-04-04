Piyasa Teorisi - sayfa 129
geri dönüş var
Evet sadece dalga geçiyoruz))) Dilediğiniz gibi servis yapın...
Tutarsızlıklar veya yakınlaşmalar olsun , bu artık bizi rahatsız etmiyor. Leo'nun sonunda yanılmayacağını garanti ediyoruz.
O gün Leo* karşı konulamazdı . Güneşte parlayan çizmeleri ve yağlı astarlı
saç Cenny'yi kayıtsız bırakamazdı. Tereddüt etmeden kendini onun kollarına attı...
*- Bir aslan
**- Fiyat
Daha ilginç görünüyor ... ve genç alıcı sanatçılar yetişmeye çalışıyor)))
Daha kolay olmasına rağmen 0...1 (l-tahmin)
0...1 (c-gerçeği)
Lion veya Ma(21) sürmekte kim daha iyi? Oy.)
O zaman aşağıdaki gibi grafiklere yorum göndermek daha iyidir-
Daha ilginç görünüyor ... ve genç alıcı sanatçılar yetişmeye çalışıyor)))
Bu grafiğin tarihsel verilere dayandığını unutmayın. Gerçek zamanlı olarak böyle bir resim görmeyeceksiniz - Masha zencefilli kurabiye gibi kırılacak
Masha sadece sıfır çubuğunda kırılır. Sıfır çubuğu kullanılmaz. Yani ilk çubuktan başlayarak resim aynı olacaktır.
ve size nasıl yardımcı olacak? Masha kendi içinde geç kalmıştır. 1 bara odaklanırsanız daha da ileri gidersiniz. Sonuç olarak, daha da fazla gecikme yaşayacaksınız. Ona ihtiyacın var mı? 0 bara odaklanırsanız, dakikada 200 çok yönlü sinyal alırsınız
Lion veya Ma(21) sürmekte kim daha iyi? Oy.)
Görünüşe göre "Amerika'yı keşfettim" ve tüm işler "boşa gitti" mi? MA ticareti neden istenen sonucu getirmiyor? nerede hatalıyım?