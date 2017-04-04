Piyasa Teorisi - sayfa 282
İşte Uzman Danışmanlarımdan birinde basit bir MA kullanmanın bir örneği. MA'ya ek olarak, lot manipülasyonu kullanılır. Çalışma partisi 1.0, deneme 0.01.
Resim eklemek yerine arşive paketlenmiş bir resim eklemeyi hangi ders kitabında öğrendiniz?! Resmin doğru yerleştirildiği mesajın ( Forum: resim nasıl eklenir ) okunması ve algılanması kolaydır.
Bunu yıllarca yaptım, ama şimdi çalışmıyor. Chrome tarayıcı.
Skype'ta gösterelim - Chrom'a'dan bir şey ekledim.
Win 10'unuz var mı?
Evet. Windows 10 Pro x64. Ayrıca Windows 10 Home x32 var.
Kontrol etmek için standart bir tarayıcı kullanın - Internet Explorer veya Google Chrome tarayıcısı (yalnızca temiz, kirlilikler olmadan).
Uzun zaman önce bir kişiyi hatırlıyorum - üç veya dört yıl önce sipariş için bir danışman yazdı. Sadece Mashka için. Danışman - böyle bir enfeksiyon - tüm ifadelerin aksine, oldukça hızlı bir şekilde kazandı. Ve öyle diyelim.
Mesaj oluştururken resim eklenir ve site sayfasında ekle düğmesine bastığınızda veya güncelleme düğmesini düzenlerken artık orada değildir.
... "Sıradan MA" yardımıyla para kazanamazsınız. Bir kez daha: YAPMAYIN. Kızartma tavasında bir yılan gibi nasıl kıvrılırsanız oynayın - YAPMAYIN. Nokta.
...
Her nasılsa daha önce birisi havadan ağır bir aparat üzerinde uçmanın MÜMKÜN OLMADIĞINI iddia etti. Aynı yetki noktalarıyla.
Uzun zaman önce yalnız bir kişiyi hatırlıyorum - üç veya dört yıl önce, bir danışman siparişe yazdı. Sadece Mashka için. Danışman - böyle bir enfeksiyon - tüm ifadelerin aksine, oldukça hızlı bir şekilde kazandı. Ve öyle diyelim. Sadece yaklaşım, "siktir et, yapamazsın", yani yemek yapmayı bilmen gerektiği ifadesiyle değildi. Bunun gibi bir şey...
Ve nerede? Traktör neden MA'da kazanmıyor?
Traktör mü yazıyorum?