Piyasa Teorisi - sayfa 35
Evet, başka bir konu açsam iyi olur - ama aynı zamanda Cauchy'nin eşitsizliğine göre.
tam olarak değil. Sadece Cauchy eşitsizliği ile. Yusuf'un daha karmaşık bir sistemi var. Ve genel olarak bu teorinin performansı için formülleri kabaca dağıttım. Görünüşe göre hala benim için ham olan bir sonuç var.
Her türlü yeni, hatta çılgın fikirlerden yanayım, bu yüzden her zaman yenilikçileri desteklemeye hazırım.)
"Fizikçiler şaka yapıyor" dizisinden bir anekdot - 1. aşama - Peki, bu sapkınlık!
2. aşama "Ve içinde bir şey var..." 3. aşama "Bunu kim bilmez ki!"
Eh, bazıları için yeni bir teorinin tanınmasının 2. aşaması başlar.)
Akıldan dolayı bir adam bir aslan, bir boğa ve bir ayıdan daha güçlüdür. Yani piyasanın başı forex direktörü olmalıdır.)
Günaydın!
Sistemi M15'e dağıttım - bugün ayı ziyafetinin devamını bekliyorum.