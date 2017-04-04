Piyasa Teorisi - sayfa 35

Alexander Ivanov :
Evet, başka bir konu açsam iyi olur - ama aynı zamanda Cauchy'nin eşitsizliğine göre.
Evet. Daha iyi. Bu dalda hayatın BU şölenine yabancısınız.
 
Alexander Ivanov :
tam olarak değil. Sadece Cauchy eşitsizliği ile. Yusuf'un daha karmaşık bir sistemi var. Ve genel olarak bu teorinin performansı için formülleri kabaca dağıttım. Görünüşe göre hala benim için ham olan bir sonuç var.
Lütfen bu hikayeyi mahvetmeyin.
 
ziyafetten atıldı, kıçına tekmelendi :)))
 
khorosh :

Her türlü yeni, hatta çılgın fikirlerden yanayım, bu yüzden her zaman yenilikçileri desteklemeye hazırım.)

"Fizikçiler şaka yapıyor" dizisinden bir anekdot - 1. aşama - Peki, bu sapkınlık!

2. aşama "Ve içinde bir şey var..." 3. aşama "Bunu kim bilmez ki!"

Eh, bazıları için yeni bir teorinin tanınmasının 2. aşaması başlar.)
 
:-) Fizikçinin kendisi. Mizah için teşekkürler. İlk adımı kullanmıyorum... forumun politikası sayesinde... :-)
 
khorosh :
Eh, bazıları için yeni bir teorinin tanınmasının 2. aşaması başlar.)
Sevgili Horos, desteğin için teşekkür ederim ve sorunun özünü anlamanın 3. seviyesini aşmanı sağlamaya çalışacağım.
 
khorosh :
Akıldan dolayı bir adam bir aslan, bir boğa ve bir ayıdan daha güçlüdür. Yani piyasanın başı forex direktörü olmalıdır.)
Açıktır ama ben bir insanla bir hayvanı aynı sıraya koymak istemem kusura bakmayın lütfen çünkü bu tarihi bir gerçektir. Ancak teklif kabul edilir ve eğer dru yoksa
 

Günaydın!

Sistemi M15'e dağıttım - bugün ayı ziyafetinin devamını bekliyorum.


 
Bu seviyeye inen boğalar gücü geri kazanacak.
 
belki formüllerim yanlıştır.
