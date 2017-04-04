Piyasa Teorisi - sayfa 121
Evet. Zor " %50 mevduat gücü için SATIN AL " - burada daha fazlasını öğrenebilirsiniz. %50 - bu, piyasayı stop ederek devirirse, diyelim ki dep 1000 USD oldu. 500 USD olur mu?
Durmadan önce - 185 gerçek puan.
Teorinin pound üzerindeki sonuçları şu şekildedir: https://www.mql5.com/en/forum/38821/page1797 :
20-00 Moskova saati 09 06 15'te pound ile durum:
Pound şimdilik büyüyecek, resmi olarak piyasa düşüş eğiliminde olsa da Aslan tarafından kontrol ediliyor. Aslan, Mayıs ortasına kıyasla çok dar olan fiyat aralığını (Bulls'u zirveye taşıyarak) genişletiyor. Piyasanın (Boğaların) zayıf olması nedeniyle, 26, 15 Mayıs'ta Fiyatın kendisi Boğaların imajını terk etti ve Ayıların imajını aldı:
Piyasa, yaklaşık 0'lık bir kar beklentisiyle, yani son derece mükemmel bir piyasayla rekabetçi:
13-00 Moskova saatinde durum 10 06 15 pound üzerinde: teorinin sonuçlarının teyidi:
Gerçek mal ve hizmet pazarındaki ticaret sürecinin durumunun, şu anda tek bir girişimcinin faaliyetlerini analiz etme örneğini kullanarak Forex piyasasını analiz eden algoritma tarafından ne kadar doğru tanımlandığını ve analiz edildiğini göstereceğim.
Bir girişimcinin, piyasada (bir mağazada, süpermarkette, elden bırakmada, ...) yeniden satmak amacıyla birim başına 100$'lık bir fiyattan bir ürün satın aldığını varsayalım. Ticaretin ilk gününde birim başına 112$'dan mal satarak 59.300$'lık bir gelir elde etti. İkinci gün satış fiyatını 118$'a yükseltti ve geliri sadece 8.800$'dı. Vergiler dahil değişken giderler gelirin %10'udur ve sabit giderler günlük 200$ düzeyindedir.
Girişimcinin 2 günlük ticaret, başabaş noktaları, malların alım fiyatı için sınır değerleri, üzerinde kar elde etmenin imkansız olduğu değişken ve sabit maliyetler için karını belirlemek, piyasayı analiz etmek ve belirlemek gerekir. maksimum karı garanti eden malların optimal satış fiyatı Pmax.
Algoritmanın, piyasanın gerçek teorisinin gerçekten bulunduğundan kimsenin şüphe duymayacağını analiz ettikten sonra, bu sorunu nasıl çözdüğü aşağıda açıklanmıştır:
tablonun ilk bölümünde kar, gelir ve her türlü gider arasındaki fark olarak, ikinci bölümde ise - yeni piyasa teorisine göre tanımlanmaktadır. Tam maç kanıtlanmıştır.
Yusuf, bu talebin fiyat esnekliği için ilginç bir optimizasyon problemi.
Soru, Forex'te esnekliği değerlendirmek için ön koşulları nereden edindiğinizdir. Bu ilk.
İkincisi, gerçekte, fiyat değişikliklerinin tarihi ve ortaya çıkan kâr dikkate alınır. Ve model gerçek veriler üzerine inşa edilmiştir. Ve forex'te hangi gerçek "fiyat - kâr" verilerini buldunuz?
Hatta daha spesifik olarak söyleyeceğim - kâr nereden geliyor? Fiyatlar değişiyor, ancak kâr nereden geliyor? Fiyat 1.1200'den 1.1230'a değişti. Elastikiyet nerede? Fiyat değiştikçe tam olarak puan kazanacağım, seçenek yok.
At nalı elastikiyet eğrisi nereden geliyor?
Yusuf, ancak pound için son grafikte 23.05'ten 05.05'e kadar fiyat çizgisi ve aslan çizgisinin farklı bir yönü var. Böyle bir durumu nasıl açıklarsınız ve bu durumda nereye girmeli veya hiç girmemeliyiz? Girdiğinizde genellikle fiyat çizgisinin yönünü dikkate almıyor musunuz? Belki dikkate değer bir şey?
Daha doğrusu 25 Mayıs'tan 27 Mayıs'a kadar. Şimdi hesaplamaları tekrarlayarak kontrol edeceğim, belki bu dönemde piyasa tekeldi.
Herşey. Nedeni açıklandı. 22 Mayıs Cuma günü, pound piyasası, birbirinden makul veya daha doğrusu kabul edilemez derecede büyük bir mesafede (700 puanın üzerinde) bulunan iki başa baş seviyesi ile normal bir rekabetçi piyasaydı. Bu koşullar altında piyasa oldukça oynak olabilir ve başta ABD ve/veya Birleşik Krallık olmak üzere avro bölgesi ülkelerinin ekonomilerine ciddi zararlar verebilir:
25 Mayıs Pazartesi günü, piyasa sanki bir değnek dalgasıyla 700 puandan 14 puana daraldı, Zugzwang eyaletine yaklaştı, Boğalar ve Ayılar neredeyse piyasanın diktelerinden çıkarıldı, Leo tam güç aldı, apsise yaklaşmak, 3.'yü organize etmek, küresel, başa baş, daha önce bahsettiğim teorik olasılık. Bu tür bir piyasa, piyasanın ve ekonominin çöküşünün gerçek bir tehdidinin olduğu istisnai durumlarda düzenlenir. Bu tür bir pazar için henüz bir isim bulamadım, ancak geçici olarak, "süper tekel", "devlet", "acil", "zorunlu", "hataları ve / veya hataları düzeltme" olarak tanımlanabilir. piyasanın, devletin veya ekonominin yönetimi" veya bunun gibi bir şey. Durumu inceleyeceğim ve doğru ve yeterli duruma geleceğim, isim:
Bu arada sterlin/dolar piyasasının bu durumu bugüne kadar devam ediyor.
1. Bu sadece "talebin fiyattan esnekliğine ilişkin ilginç bir optimizasyon problemi" değil, aynı zamanda piyasa bilgisinde en önemli atılımdır, çünkü piyasanın bin yıllık tarihi boyunca, bunun için hiçbir bilimsel önkoşul yoktur. Tablo ve grafiklerde yansıtılan böyle bir şeyi gerçekleştirmek, içinde - ekonomideki tüm Nobel Ödülü kazananlarının mirası da dahil olmak üzere, birlikte veya bireysel olarak alınan herhangi bir piyasa teorisi. Eğer yanılıyorsam, lütfen beni düzeltin.
1. madde çözüldüğünde geriye kalan 4 sorunuz benim için önemsiz çıktı, yaklaşık yarım saatte çözdüm, neyse ki algoritma ve excel programı hazırdı. Algoritma, herhangi bir yapısal değişiklik yapmadan, tüm mikro ve makro piyasaların, tüm çeşitlerinin ve türlerinin organik birliğini tekel, süper tekel, devlet, mükemmel, kusurlu, tekelci olarak kanıtlayan Forex piyasasını hemen analiz etmeye başladı. fiyat rekabeti ve diğer çeşitleri.