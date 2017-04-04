Piyasa Teorisi - sayfa 114
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
... Çok önemli bir sonuç kendini gösteriyor: Piyasada Boğalar ve Ayılar'ın hiçbir seviyesi ve görüntüsü yok. Bu Fiyatın kendisidir ve piyasa onların görüntüleridir! Böylece 6 karakterden 2'si azaltıldı. Sadece 4 seviye kaldı - bu Fiyat ve yetkili temsilcisi - Leo, yani optimal fiyat ve yetkili temsilcisi ile Pazar - Leopard ortalama piyasa fiyatı şeklinde! Beyler, her şey yerine oturdu. Leo ve Leopard'ın neden her zaman yakınlarda olduğu sorusuyla her zaman işkence görmüşümdür. Şimdi her şey açık ve mantıklı. Sonunda piyasanın tüm mekanizmasını anladığım tarihi an. Saat 04-15 Moskova saati, 05-06-2015 Pazarı fethetme tarihine geçmeli.
Fiyatı değil, Fox'u orijinal haliyle kullanmayı öneriyorum. Böylece malzemenin asimilasyonu için az çok netleşir.
Sayesinde.
Roman, sadece 4 seviye kaldı, bir şekilde çözeceğiz. Bunlardan Aslan ve Leopar, özlerini değiştirmeyen kararlı seviyelerdir. Ama Fiyat ve Pazar sorunu ile. Sırasıyla Boğa'ya, sonra Ayı'ya dönüşerek kutupları C1'den C2'ye değiştirirler. Belki de Boğalar ve Ayılar kavramını bırakalım? Topluluk yardımına ihtiyaç var.
Roman, piyasayı öğrenmek için 5 yılımı harcadım ve sen 5 haftada ustalaşmak istiyorsun. Yakında her şeyi anlayacaksın. Piyasadaki tüm eylemler o kadar mantıklı ki anlamamak imkansız. Anlamadığınız şeyler hakkında sorular sorun.
Evet ... Sahip olmadığın ihtişam sanrıları ... :-)
Roman, bu kadar ayrıntılı bir piyasa teorisinin tarihinden bir örnek verin. Belki Jevons, Adams, Marshall, Keynes, Engel, Samuelson, Smith, Say, Hake, Friedman, Marx, Cournot ..... ve diğer piyasa teorisyenleri veya hepsi bir arada?
Piyasa her zaman ekonomistlerin ilgisini çekmiştir. Piyasanın işleyişinin sorunlarına, Zh.B. gibi önde gelen bilim adamları tarafından özel ilgi gösterildi. Say, W. Jevons, A. Smith, K. Marx, J. M. Keynes, F. Hayek, M. Friedman, P. Samuelson ve diğerleri, ilişkiler ve özleri.
Başlangıçta, pazar bir çarşı, ticaret işlemlerinin yapıldığı bir yer olarak kabul edildi. Böyle bir piyasa anlayışı, emek ürünlerinin mübadelesinin belirli bir yerde ve belirli bir zamanda gerçekleştirildiği ilkel komünal sistemin çözüldüğü dönemde bile çok uzun zaman önce şekillendi. Gelecekte, zanaat ve ticaretin gelişmesiyle birlikte belirli yerler, pazar meydanları pazarlara tahsis edilmiştir. Bu anlamda “piyasa” terimi günümüzde sıklıkla kullanılmaktadır.
Toplum geliştikçe, "piyasa" kavramı daha karmaşık bir yorum kazanır. Örneğin, Fransız ekonomist A. Cournot (1801-1877), piyasayı sadece bir pazar meydanı olarak değil, alıcılar ve satıcılar arasındaki ilişkinin serbest olduğu, fiyatların kolayca ve hızlı bir şekilde hizalandığı herhangi bir alan olarak anladı. Böylece, piyasanın önemli özelliklerini - katılımcılarının özgürlüğü ve esnek fiyatlandırmayı seçti.
İngiliz iktisatçı W. Jevons (1835-1882) pazarı, herhangi bir ürün için iş ilişkilerine giren ve büyük işlemlere giren bir grup insan olarak tanımladı. Böylece satıcılar ve alıcılar arasındaki iletişimin "sıkılığı" bir piyasa kriteri olarak ortaya konmuştur.
Meta değişimi ve meta-para ilişkilerinin daha da gelişmesi, dolaşım alanına artan ilgiye yol açar. Bu durum piyasa tanımlarına da yansımaktadır [Cit. Yazan: Ekonomi: Ders Kitabı / Ed. GİBİ. Bulatov. - E.: BEK, 1994. - S. 15.]:
Dolaşım alanının önemine rağmen, pazarın içeriği mübadele alanına indirgenmemelidir. "Piyasa" kategorisinin derinlemesine anlaşılması, onun üretim, dağıtım, mübadele ve tüketim dahil tüm toplumsal yeniden üretim sistemindeki yerinin dikkate alınmasını gerektirir. Özellikle, bu yön, "piyasa"yı toplam toplumsal ürünün yeniden üretiminin bir unsuru olarak, bu ürünün ana bileşenlerinin bir hareket biçimi olarak görmeye başlayan yerli ekonomistler tarafından algılandı [Cit. Alıntı yapılan: İktisat Teorisi (Politik Ekonomi): Ders Kitabı / Ed. acad. VE. Vidyapina, acad. G.P. Zhuravleva. - M.: INFRA-M, 1999. - S. 81].
Batı iktisat literatüründe piyasanın piyasa ilişkileri konuları açısından ele alındığı bir yaklaşım yaygınlaşmıştır. Böylece F. Kotler, piyasayı potansiyel bir değiş tokuş alanı olarak tanımladı. K. McConnell ve S. Bru bunu, belirli mal ve hizmetlerin alıcılarını (talep edenleri) ve satıcılarını (tedarikçilerini) bir araya getiren bir kurum veya mekanizma olarak yorumlar. A. Marshall, herhangi bir ürünle ilgili işlemlerde yer alan bir grup insanın yanı sıra arz ve talep arasında bir bağlantının varlığına da işaret eder.
F. Hayek (1899-1992), piyasayı, sayısız bireysel aracı arasında dağılmış bilgilerin en eksiksiz ve verimli kullanımına izin veren karmaşık bir iletim cihazı olarak tanımladı.
P. Samuelson, rekabetçi piyasalarda arz ve talep yoluyla hareket eden, ekonomik organizasyonun üç ana sorununu çözmeyi amaçlayan fiyat mekanizmasının özel önemine odaklanır - ne, nasıl ve kimin için üretileceği.
Listelenen formülasyonlar, piyasanın yorumlanmasına yönelik tüm çeşitli yaklaşımları tüketmez. Yukarıdaki tanımlar, piyasayı ekonomik bir fenomen olarak anlamanın tarihsel sürecindeki çeşitli aşamalara tanıklık etmekte ve çeşitli yönlerini ortaya koymaktadır. Genel olarak, piyasa, bir yandan mal ve hizmet pazarını ve diğer yandan modern ekonomik mekanizmanın tanımlandığı ara bağlantı ve etkileşimde kaynaklar için pazar dahil olmak üzere karmaşık çok işlevli karmaşık bir kavramdır. .
Kelimenin geniş anlamıyla, piyasa, ekonomik alanın çeşitli noktalarında mal, emek ve sermaye akışının gerçekleştirildiği ekonomik varlıkların evrensel bir karşılıklı bağlantı biçimidir. İşlevsel açıdan piyasa, mal ve hizmetlerin üretim, dağıtım, değişim ve tüketim aşamalarını kapsayan, değer, arz ve talep yasaları temelinde işleyen ekonomik ilişkiler bütünü olarak tanımlanabilir.
Bu nedenle, piyasa, "piyasa" kategorisinin özünü en iyi şekilde ifade eden ekonomik sistemin katılımcıları (konuları) arasındaki belirli ilişkilerin varlığını ima eder. http://deadbeef.narod.ru/work/docs/eko/10.htm
Roman, sadece 4 seviye kaldı, bir şekilde çözeceğiz. Bunlardan Aslan ve Leopar, özlerini değiştirmeyen kararlı seviyelerdir. Ama Fiyat ve Pazar sorunu ile. Sırasıyla Boğa'ya, sonra Ayı'ya dönüşerek kutupları C1'den C2'ye değiştirirler. Belki de Boğalar ve Ayılar kavramını bırakalım? Topluluk yardımına ihtiyaç var.
1. Roman, piyasayı anlamak için 5 yılımı harcadım ve sen 5 haftada ustalaşmak istiyorsun.
2. Yakında her şeyi anlayacaksınız. Piyasadaki tüm eylemler o kadar mantıklı ki anlamamak imkansız. Anlamadığınız şeyler hakkında sorular sorun.
1. :-) (Modelinize gelince, evet. Bu şubeye 2 Mayıs'ta başladınız.
2. Temizle.
Yusuf. Bencil olma))) Bugün beni oyuncak yap. Sanırım...
4 sütun - tarih, açık, u, s, cpr
2010. Pencere 20. Sinyal başlangıcı. 01/02/2010 tarihinden itibaren (önceden yayınlanan dosyada olduğu gibi) 03/01/2010 sonunda ortaya çıkacaktır.
Tüm Şubat...
Aslında önce yapılması gerekirdi. Hindinin sign.lin-gövdesini görüntüleyin.
Dalgacıklar gibi transfüzyonlar (yeniden çizimler) olmaması için ...
Her bara güveniyorsun. Formülü tüm seriye uygulamayı denediniz mi?
Eski hesaplamalar, kaydırıldığında (bir sonraki çubukta asal formüller) olduğu noktaya kök salmış halde mi kalıyor?
1. Bugün yapacağım.
2. Eski hesaplamalar, kaydırıldıklarında (bir sonraki çubukta asal formüller) olduğu yerde mi kalıyor? - Evet.
3. Her bara güvenirsiniz. Formülü tüm seriye uygulamayı denediniz mi? - Sadece bir nokta olacak. Neden gerekli? İlk çubukla ilgili olarak 2 yıl boyunca piyasanın durumunda değişiklik. Prensip olarak, uygunluğunu ve gerekliliğini kanıtlarsanız hesaplamalar yapabilirsiniz.
4. Hindinin gövdesini zaten grafik şeklinde görüyoruz.
Yusuf, tahminler için teşekkürler!
Bugün için ne var?
Yatay bir düzeltmede yavaş aşağı kayma ? Bugün cuma.
Teşekkür ederim!
Roman, sadece 4 seviye kaldı, bir şekilde çözeceğiz. Bunlardan Aslan ve Leopar, özlerini değiştirmeyen kararlı seviyelerdir. Ama Fiyat ve Pazar sorunu ile. Sırasıyla Boğa'ya, sonra Ayı'ya dönüşerek kutupları C1'den C2'ye değiştirirler. Belki de Boğalar ve Ayılar kavramını bırakalım? Topluluk yardımına ihtiyaç var.
..... Çok önemli bir sonuç kendini gösteriyor: Piyasada Boğalar ve Ayıların hiçbir seviyesi ve görüntüsü yok. Bu Fiyatın kendisidir ve piyasa onların görüntüleridir!
yani C veya Tsopt. C1 veya C2 ile aynı seviyede bulunurlar, daha sonra güçlendirilirler, bu da parayı "piyasanın kanı" çeker (veya başka bir şeyi çeker mi?) - bu ek bir güç kaynağı gibidir.
ve C1'in gücü sona erdiğinde, Tsopt. C2'ye gider - ve dozdan doza hareket eder. Soru, Tsopt'un C1'den (C2) ne kadar "çekileceğini" veya tekrar piyasa ataletine güvenip dayanamayacağını bulmanın mümkün olup olmadığıdır? Sonuçta, tüm bu grafikler mevcut anı gösterir ve yalnızca dalın yazarı tarafından önerilen okumalarının yorumlanması, neler olduğunu "anlamanıza" izin verir.
Bence Bears/Bulls seviyeleri olmalı - tam olarak nerede olduğunu ve Tsopt'un şimdi nerede olduğunu anlama ihtiyacından dolayı. ve C.
bu durumda beni düzelt.
Roman, böyle ayrıntılı bir piyasa teorisinin tarihinden bir örnek verin. Belki Jevons, Adams, Marshall, Keynes, Engel, Samuelson, Smith, Say, Hake, Friedman, Marx, Cournot ..... ve diğer piyasa teorisyenleri veya hepsi bir arada?
UYGULAMA, SULTUNOV .... pratiğe ihtiyaç var .... Bunu anlıyor musunuz????
İlk başta, teorinize göre bir çikolata için bile gerçekten nasıl para kazandığınızı göstermeniz yeterli olacaktır ...
UYGULAMA, SULTUNOV .... pratiğe ihtiyaç var .... Bunu anlıyor musunuz????
İlk başta, teorinize göre bir çikolata için bile gerçekten nasıl para kazandığınızı göstermeniz yeterli olacaktır ...
?
Bay Wizard, son günlerde başımıza bela olan bir dizi başarısızlıkla bağlantılı olarak tüm teorinin geçerliliğinden bir an için şüphe duydum. Grafiğe uzun süre baktım, hesaplamaları kontrol ettim, tablo değişmedi, yani hesaplamalar doğru. Ve nedenini insan faktöründe gördüm:
1. Ben kendim gelecekteki danışmanın Leo'nun tavsiyelerine aptalca uyması gerektiğine karar verdim. Bu prensibi kendim takip ettim mi? Değil! Ne de olsa grafiğe bir bakın, Cuma seansı başladığında, Leo'nun inatla aşağı baktığını zaten biliyorduk. Hatta Perşembe 13-00'ten itibaren aşağıya bakmaya başladı. Bu şartlar altında danışman, mantığına göre HÜCRE pozisyonlarının açılmasıyla birlikte tüm Bai pozisyonlarının kapatılması emrini derhal verecekti. ben yaptım mı? Hayır, yine piyasanın yükselişini sürdürdüğü gerçeğine güvenerek. Sonuç: Bir gösterge ve danışman oluşturma aşamasını acilen zorlamak gerekir. Sadece 20. periyoda odaklanmak yerine diğer zaman dilimlerini ve periyotları kontrol edin. D1'deki bu periyot da iyi sonuçlar verse de algoritmanın piyasadaki değişikliklere daha hızlı tepki vermesini sağlamak gerekir;
2. Her şeyi halletmek için tüm seviyelerin Aslan seviyesinde buluşması gereken anın geldiğini yazdım. Cuma günü, acil bir gönderide bunun yakında olabileceğini söyledim. Ama sonra rafa kaldırıldı. Tüm seviyelerin toplanması önemli haberin ardından 15-30 yani 20-04'te 1.1135 seviyesinde düzenlendi. Kimsenin pes etmek istemediği ortaya çıktı. Boğalar, daha doğrusu Piyasa, etkileyici düşüşe rağmen kenara çekilmedi ve Fiyatın kendisi olan Ayılar, kendilerini somut bir mesafeye sürükleyemediler. Bütün bunlar, iki başabaş noktası arasındaki koridorun minimum düzeyde olması nedeniyledir. Sonuç olarak, fiyat oynaklığı minimum düzeydeydi. büyük hacme rağmen. Fiyatın hareket alanı yoktu. İki başabaş seviyesi C1 ve C2 arasında sıkışmıştı. Bütün bunlar, piyasanın anlamamıza izin verdiği teorinin dolaylı sonuçlarıdır.
3. Talebiniz yukarıdaki hususlar ve Cumartesi günü, uzun zamandır beklenen torunumun 25 Mayıs 15 Mayıs'ta kızımdan çıkışını kutladıkları gerçeği nedeniyle ertelendi. Damadı ile 12 yıllık evlilik için iki kızı oldu ve bir erkek çocuk istiyordu. Ve işte, ortaya çıktı. Son 5 yıldaki damadı, bir oğlu olacağından ve ona cesur ve demir bir hükümdar olan Dowd diyeceğinden emindi, ancak biz Tacikler için tipik değil. Bağlı olduğu şeyle - sadece o bilir. Bu gerçeğe direnmedim ve Cumartesi günü bilincini kaybedene kadar tüm akrabaları tarafından onaylanan Dowd adını aldı. Şimdi kurtarıldı. Ve bugün, Pazar günü, bölümümüzden bir grup öğretmenle birlikte, bir günlüğüne Shahristan geçidinin pitoresk yerlerine sıcaktan dinleneceğim. O zaman senin için hesaplamaları yapacağım.
4. Cuma kapanışında piyasanın durumu bu, anlaşılan piyasa bir tür küresel haber bekliyor, güçlü bir fiyat yayılmasını önlemek için hazırlanıyor ve dar bir koridorda sıkıştırıyor:
Şimdi Piyasa, Boğaların imajını ve Fiyat (piyasa katılımcıları) - Ayıların imajını aldı. Tüccarlar için tavsiyeler: Seviye aralığı genişleyene ve Leo aşağı baksa da bir karar verene kadar piyasa dışında , ancak Satışlar somut kar getirmeyecek. Şimdi, öngörülemeyen sonuçları olan barışçıl bir seviye toplantısı var. Bu nedenle beklemek daha iyidir. Ama danışman aptal, Sell'i açardı. Ancak, her tüccar nihai kararı vermekte özgürdür.
Piyasa rekabetçi, düşüş eğiliminde (şimdiye kadar):
Zopt (Leo) seviyesinde tüm seviyeler sınıra sıkıştırılır ve Price bu tuzaktan kurtulamaz: