Piyasa Teorisi - sayfa 259
Bu arada, kuşlar hakkında: Bu sayılarla bir şeye karar vermek mümkün mü? Değerleri geçerli mi? Ve sonra bir çeşit başıboş yapabiliriz - bu demlemede meydana gelen süreçler hakkında konuşmak için;)
Evet. Onlar çok bilgilendirici. Örneğin, bir göstergeyi eksiden kurtulduktan sonra mutlak değerler alarak farklı renklerde çizerek bungle yapabilirsiniz. Atlayışlarına bakalım. Bu piyasanın nefesi olacak. Kene hacimlerinden daha iyi olmalıdır.
Öyleyse, kişisel olarak bana nasıl göründüğünü anlat. Uyanın - kontrol edin. Ve şimdi - yastığın bana davetkar bir şekilde mırıldandığı bir şey - sabahın beşi, sonuçta ...
TAMAM. Zaten yarın. İyi geceler.
Boğalar fiyat için aşağı indi, Leo düzeyinde bir danışma var https://www.mql5.com/en/charts/4080844/eurusd-m1-e-global-trade
Merhaba Yusuf!)) Boğalar iskeleye indi - bir danışma yapın))
Yürüyüş evet, iskelede - zorba dövüldü. Bugün piyasaya bakan eurusd Misha Kosolapov :))