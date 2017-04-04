Piyasa Teorisi - sayfa 259

Artyom Trishkin :
Bu arada, kuşlar hakkında: Bu sayılarla bir şeye karar vermek mümkün mü? Değerleri geçerli mi? Ve sonra bir çeşit başıboş yapabiliriz - bu demlemede meydana gelen süreçler hakkında konuşmak için;)
Evet. Onlar çok bilgilendirici. Örneğin, bir göstergeyi eksiden kurtulduktan sonra mutlak değerler alarak farklı renklerde çizerek bungle yapabilirsiniz. Atlayışlarına bakalım. Bu piyasanın nefesi olacak. Farklı dönemlere sahip farklı zaman dilimlerine bakalım. Kene hacimlerinden daha iyi olmalıdır.
Yousufkhodja Sultonov :
Evet. Onlar çok bilgilendirici. Örneğin, bir göstergeyi eksiden kurtulduktan sonra mutlak değerler alarak farklı renklerde çizerek bungle yapabilirsiniz. Atlayışlarına bakalım. Bu piyasanın nefesi olacak. Kene hacimlerinden daha iyi olmalıdır.
Öyleyse, kişisel olarak bana nasıl göründüğünü anlat. Uyanın - kontrol edin. Ve şimdi - yastığın bana davetkar bir şekilde mırıldandığı bir şey - sabahın beşi, sonuçta ...
 
Artyom Trishkin :
Öyleyse, kişisel olarak bana nasıl göründüğünü anlat. Uyanın - kontrol edin. Ve şimdi - yastığın bana davetkar bir şekilde mırıldandığı bir şey - sabahın beşi, sonuçta ...
TAMAM. Zaten yarın. İyi geceler.
 
Yousufkhodja Sultonov :
TAMAM. Zaten yarın. İyi geceler.
 
Artyom Trishkin :
Boğalar fiyat için aşağı indi, Leo düzeyinde bir danışma var https://www.mql5.com/en/charts/4080844/eurusd-m1-e-global-trade
Yousufkhodja Sultonov :
Boğalar fiyat için aşağı indi, Leo düzeyinde bir danışma var https://www.mql5.com/en/charts/4080844/eurusd-m1-e-global-trade
Merhaba Yusuf!)) Boğalar iskeleye indi - bir danışma yapın))
 
Alexander Ivanov :
Merhaba Yusuf!)) Boğalar iskeleye indi - bir danışma yapın))
Ayrıca H1 https://www.mql5.com/en/charts/4080948/eurusd-h1-e-global-trade için bir istişare planlanmaktadır. Görünüşe göre bazı önemli haberler bekliyorlar.
Boğaların kampanyası düşürülecek.
 

Yürüyüş evet, iskelede - zorba dövüldü. Bugün piyasaya bakan eurusd Misha Kosolapov :))

 
konu öldü mü Hey! Hepiniz neredesiniz?
