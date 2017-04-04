Piyasa Teorisi - sayfa 147
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
30 06 15 Salı günü seans açılışında piyasaların durumu:
Euro/dolar - piyasa Aslan'ın özel ve olağanüstü kuralına geçti, Aslan ve Leoparın seviyeleri mükemmel bir şekilde çakıştı, bu da saf Zugzwang'ı gösterir, fiyatın gidecek hiçbir yeri olmadığında, hareket için yer olmamasına rağmen , resmen, piyasa Bears'tan Bulls'a taşındı:
Pound / dolar - sonunda, Aslan yaramaz Bulls'a çarptı ve Fiyatı Ayılara geçti:
Ve rekabetçi piyasa bir tekele dönüştü:
Audi/Dolar - Leo, fiyatı Ayılar'a verdi ve onları zirveye taşıdı, çünkü kendisi yönetiyor:
Altın - Aslan tarafından yönetilen piyasa, resmi olarak Boğalardan Ayılara devredildi:
30 06 15 Salı günü seans açılışında piyasaların durumu:
Euro/Dolar - piyasa Aslan'ın özel ve olağanüstü kuralına geçti, Aslan ve Leoparın seviyeleri mükemmel bir şekilde çakıştı, bu da saf bir Zugzwang'ı gösterir, fiyatın gidecek hiçbir yeri olmadığında, hareket için yer kalmaz, resmi olarak piyasa Bears'tan Bulls'a geçmiş olsa da:
Korkunç bir şey oluyor, piyasalarda karmaşık dönüşümler başlıyor, ancak zamanla bir açıklama gelecek ve böyle karmaşık bir duruma daha fazla kesinlik katacak.
Teoriden pratiğe geçmek mümkün mü? Örneğin bugün piyasa nereye gidecek???
Yusuf ayrıntılarla ilgili zorluk yaşıyor. :)
Bu foruma bir fikir deposu olarak giriyorum. Borsada TA, FH'nin 10 adım gerisindedir.
İşte böyle bir teori, belki de gerçekten Kâse'dir , ama hala pratikte nasıl kullanılacağını anlamıyorum
Neden asılsız? İpliği en baştan dikkatlice okuyun ve varlıklarının tüm kanıtlarını bulacaksınız. Aslan ve Leopar gibi. Forex'te başka seviye bulamadım.
Doğru, şartlı olarak adlandırılırlar.
Ayılar, gerçek ticarette ilk başa baş ve Forex'te ilk kârlılık seviyesi olan C1'dir;
Boğalar, gerçek ticarette ikinci başabaş seviyesi ve Forex'te ikinci kârlılık seviyesi olan C2'dir;
Lev, maksimum kârı garanti eden malların optimal satış fiyatı olan Tsopt'tur ve ayrıca gerçek ticarette üçüncü küresel başabaş düzeyi ve Forex'te üçüncü küresel başabaş düzeyidir. Forex, gerçek piyasanın aksine bu seviyede asla karlı ticarete izin vermez;
Leopard, hem gerçek piyasada hem de Forex'te ortalama piyasa fiyatıdır. Kısaca Maşa.
Bu seviyelerden hangileri varlığının kanıtını gerektirir? Onları kanıtlamayı talep ederseniz, piyasa bilgisinde cehaletini tamamladığınızı kabul edeceksiniz.
Sana tekrar kanıtlayabilirim:
Elde ettiğim ve gelir ve her türlü gider arasındaki fark olarak klasik temsiliyle tam olarak doğrulanan kâr denklemi (kanıt şubenin bağırsaklarında verilmiştir), bir bileşen olarak formun ikinci dereceden bir denklemini içerir:
P \u003d K * (Ts ^ 2 - 2 * Tsr * Ts + Ts seç ^ 2)
Sıfıra eşitleyerek 2 başabaş noktası buluruz. Birinci türevi sıfıra eşitleyerek Tsopt ve Tsr'yi buluruz. Kanıtlamak için gereken her şey!
Yusuf, teorin spekülatif bir piyasanın varlığının gerekli koşulunun onun açıklığı olduğunu nasıl dikkate alıyor?
Benim teorime göre piyasa, her zaman katılımcılara, hatta tekelcilere, tüm riskleri alan ve açık pozisyonlarını korumayan spekülatif tüccarlardan bahsetmeye gerek yok. Sadece piyasa, bu tür katılımcıların görünümüne hemen tepki vererek, S - maksimum sanal geliri ve Y - bu gelirin fiyat esnekliğini derhal yeniden hesaplar. Tspr = - S / Y mallarının marjinal satış fiyatı hemen hesaplanır. Bu, Pazarın (P) yeni, sanal (hesaplanmış) seviyesi olacak, C1 (Ayılar seviyesi) olsun. Öte yandan piyasa katılımcıları kendi seviyelerini oluşturuyor, buna şu anda işlem gören C2 (Boğa seviyesi) diyelim. Bu nedenle, cari fiyat C = C2. Bu iki fiyat seviyesi arasında 2 sanal fiyat seviyesi daha oluşur: optimal fiyat seviyesi (Leo seviyesi) olarak adlandırdığım bu C1 ve C2 seviyelerinin geometrik ortalama değeri Copt = (C1 * C2) ^ 0,5 ve aritmetik ortalama , piyasa fiyat seviyesi (Leopard seviyesi) olarak adlandırılan Tsr = (Ts1 + Ts2) / 2. Forex'te başka fiyat seviyeleri bulamadım, ancak teorik olarak, katılımcıların değişim işlemi için yaptıkları harcamaları hesaba katarak 9 tane olması gerekiyordu. Bu giderler, Forex cirosuna kıyasla ihmal edilebilir olduğundan, daha sonra teyit edilen göz ardı edilebilirler. Forex piyasası başlangıçta kâr amacı gütmek için değil, para birimlerini değiştirmek amacıyla icat edildiğinden ve uygulandığından, Forex ticaretinin yalnızca teorik olarak iki olabilen karlılık seviyeleri etrafında düzenlenebileceğini varsaydım:
Ts1bezub \u003d Tsr - A;
Ts2bezub \u003d Tsr + A;
A \u003d (Tsr ^ 2 - Kıpti ^ 2) ^ 0,5.
Ancak, Tsopt = Tsr ve ardından A = 0 ve üçüncü (!), global, başabaş düzeyi Ts3 = Ts1 = Tsopt = Tsr = Ts2 geldiğinde durum dışlanmaz.
Burada, varsayımım tam olarak doğrulandı ve Forex piyasasında alım satım sadece bu üç başabaş seviyesinde (karlılık) organize edildi ve mevcut fiyat bu üç seviyeden birini alabilir! Yani C = C1, C = C2 veya C = C3 olabilir. Başka verilmez. Fiyatın hangi seviyeye ulaşmak istediğine bağlı olarak, ilgili eğilimler ortaya çıkar. C= C3 ile, Fiyatın hareket etmesi için yer kalmadığından piyasada şiddetli bir daire belirir. Piyasanın bu durumunu Zugzwang durumu olarak tanımladım, çünkü teorik olarak herhangi bir fiyat hareketi hem piyasanın hem de katılımcılarının durumunu kötüleştirir. Yani, Forex piyasası herhangi bir katılımcıya açıktır.
...
Burada, varsayımım tam olarak doğrulandı ve Forex piyasasında alım satım sadece bu üç başabaş seviyesinde (karlılık) organize edildi ve mevcut fiyat bu üç seviyeden birini alabilir! Yani C = C1, C = C2 veya C = C3 olabilir. Başka verilmez. Fiyatın hangi seviyeye ulaşmak istediğine bağlı olarak, ilgili eğilimler ortaya çıkar. C= C3 ile, Fiyatın hareket etmesi için yer kalmadığından piyasada şiddetli bir daire belirir. Piyasanın bu durumunu Zugzwang durumu olarak tanımladım, çünkü teorik olarak herhangi bir fiyat hareketi hem piyasanın hem de katılımcılarının durumunu kötüleştirir. Yani, Forex piyasası herhangi bir katılımcıya açıktır.
Ne olduğunu anlamıyorum "... Forex ticareti yalnızca bu üç başabaş (karlılık) düzeyinde düzenlenir ve mevcut fiyat bu üç düzeyden birini alabilir! ". Fiyat üç sanal seviyeden herhangi birinde olmadığında alım satımların gerçekleştirilemeyeceğini mi söylüyorsunuz? Bunun doğru olması için fiyatın bir sanal seviyeden diğerine zıplaması veya seviyelerin birbirine değmesi veya kesişmesi gerekir.
Fiyat üç seviyeden birini alabilir, ancak olmayabilir, çünkü. bazen aralarında olabilir ve bu, çizelgelerinizde görülebilir.
Ne olduğunu anlamıyorum "... Forex ticareti yalnızca bu üç başabaş (karlılık) düzeyinde düzenlenir ve mevcut fiyat bu üç düzeyden birini alabilir! ". Fiyat üç sanal seviyeden herhangi birinde olmadığında alım satımların gerçekleştirilemeyeceğini mi söylüyorsunuz? Bunun doğru olması için fiyatın bir sanal seviyeden diğerine zıplaması veya seviyelerin birbirine değmesi veya kesişmesi gerekir.
Fiyat üç seviyeden birini alabilir, ancak olmayabilir, çünkü. bazen aralarında olabilir ve bu, çizelgelerinizde görülebilir.
Belki de kendimi bu şekilde ifade edemedim. Diyelim ki C = C1, yani ticaret, başabaş noktasının ilk seviyesi etrafında organize ediliyor. Bu seviye C1 fiyat alanında Fiyat şeklinde hareket eder. Fiyat nerede olursa olsun, bu ilk başa baş seviye olacaktır. Ticareti ikinci başabaş seviyesi etrafında organize etmenin daha karlı olacağı bir zaman gelecek. Geçiş üç şekilde organize edilebilir:
1. Tüm seviyeler Tsopt seviyesinde barışçıl bir şekilde toplanır ve Fiyat C1'den C2'ye hareket eder ve seviyeler tekrar ayrılır;
2. C1 ve C2 arasında küçük bir mesafe oluşturulduğunda ve Fiyat bir, küçük, C1'den C2'ye sıçradığında;
3. Tsopt'un C1 üzerindeki beklenen veya beklenmeyen etkisinin ve ardından Fiyatın C2'ye geçişinin ve Tsopt'un keskin bir şekilde geri çekilmesinin veya geri çekilmesinin bir sonucu olarak, C1 çok aşağılarda. Şimdi, bu şekilde, Fiyat Pound/Dolar çiftinde C2'den C1'e taşındı.
4. Fiyatın bu seviyelerden hiçbirine ait olmadığı iddia edilen grafiklerde gerçekten de yerler var. Aslında öyle değil. Bu duygu, piyasanın durumunu günlük olarak düzeltmemiz gerçeğinden kaynaklanmaktadır. Sürekli kayıt yapıyor olsaydık, bu gözlemlenemezdi.
Benim teorime göre piyasa, her zaman katılımcılara, hatta tekelcilere, tüm riskleri alan ve açık pozisyonlarını korumayan spekülatif tüccarlardan bahsetmeye gerek yok. Sadece piyasa, bu tür katılımcıların görünümüne hemen tepki vererek, S - maksimum sanal geliri ve Y - bu gelirin fiyat esnekliğini derhal yeniden hesaplar. Tspr = - S / Y mallarının marjinal satış fiyatı hemen hesaplanır. Bu yeni, sanal bir
Piyasa sayıyor olabilir. Ancak, katılımcıların iki bileşeninin hesabı nerede - spekülatif ve spekülatif olmayan (hadi buna diyelim)? Sizce bu esneklik muhasebe için yeterli mi?
Katılımcıların spekülatif olmayan kısmı için fiyatın çok önemli olmadığını (makul sınırlar içinde) anlıyor musunuz?
Fikrin kendisi ilginç ama fiyatın nereye gideceği ve en önemlisi ne zaman olacağı sorusuna net bir cevap vermiyor. Fiyat ve zaman ilişkili değildir.
Fiyat bir gün her zaman yukarı veya aşağı gidecektir ve karlı ticaret için oraya NE ZAMAN gidileceğini bilmek çok önemlidir.
01 07 15 Çarşamba günü seans açılışında piyasaların durumu:
Euro/Dolar, Ayı (P1) şeklinde hareket eden piyasa katılımcıları, Boğa (P2) şeklinde hareket eden piyasanın kendisini hesaba katmadan Fiyatı (P) aşağı çekti. Dün, Salı günü, hafta sonu olan bir çeşit boşluk vardı. Sonuç - Fiyat tekrar Boğaların seviyesine dönmelidir. Euro, şu an için piyasa niteliğinde olan müdahaleler yoluyla değerinin altında tutuluyor ve zorla yükselmesi engelleniyor:
Pound/dolar, Tekel Piyasanın Ayılarına (P1) cevaben Boğa (P2) şeklinde hareket eden piyasa katılımcıları, onları orijinal pozisyonlarına geri attı ve tekrar Fiyatı ele geçirdi ve yukarı çekmeyi planlıyor. Piyasa ile katılımcıları arasında tavizsiz bir mücadele var, Euro/Dolar'ın tam tersi bir durum gelişti. Piyasadaki gergin duruma rağmen, Fiyatın kendisi sakinliğin yüksekliğini gösteriyor ve katılımcıları piyasanın gerçek durumu hakkında yanlış bilgilendiriyor:
Tekel piyasası yeniden rekabetçi hale geldi:
Audi/Dolar, hala. Aslan, ayı piyasasını yukarı çekiyor. Burada, Ayılar kılığında, piyasa katılımcıları ve Boğalar şeklinde, piyasanın kendisi hareket eder:
Altın, Euro/Dolar'a yakın bir durum var, Fiyatın yükselmesi gerekiyor. Burada, Ayılar kılığında, piyasa katılımcıları ve Boğalar kılığında - Piyasanın kendisi: