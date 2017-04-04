Piyasa Teorisi - sayfa 75
Forumumuzda bana sadece sürekli kâr eden normal bir pipsçi değil, Koldun dışında en azından bir gün içi tüccarı göster. 20 Mayıs'ı ele alalım, Yusuf konuştu, evet, incirin fiyatı seğirdi, ve? Satışa yüksekten giren biri anlaşmasız kaldı. Ve bu "pips" in anlamı nedir? Yalnızca konumsal ticaret iyi kâr getirir, başka bir şey getirmez.
Oh, Strange, trendin nereye gittiğini, kimin suçlanacağını ve ne yapacağını uzun süre tartışabilirsiniz.
Sopalarla girmeyi başarıyorsunuz - bu iyi.
Peki ortadaki kırmızı dikdörtgeni almanızı kim engelledi?
teşekkür etmek!
Bir tane var - haçlarda depo paralel bir dalda hızlanıyor - zaten 14 kez dağıldı))
hangi şube?
bu enstrüman takas edilmez)
Hücre. Nereye bağlı olarak, satışa girmek için bana uygun olan belirli numaraları belirledim.
Neden yapamam? Yapamaz, çünkü teorisi, döviz piyasasındaki gerçek durumla hiçbir ilgisi olmayan soyut hesaplamalara dayanmaktadır.
Sevgili yabancı, Her ne kadar ticaret dünyasındaki otoriten sana itiraz etmeme izin vermese de, az önce söylediğin şey, konuya tam olarak aşina olmadığın. Şimdiye kadar sadece ben değil, tüm tüccarlar gerçek durumdan haberdar olmadı. Hangilerini bilmediğimi söyler misiniz? Anladığım kadarıyla piyasada var olduğu iddia edilen seviyeler hakkında kendi fikirleriniz var. Ancak, bunları resmileştirebilir, hesaplayabilir ve zorunlu olduklarını ilan edebilir misiniz? Siz, ticaretin aydınları, gördüğünüzü başkaları göremiyor.
Forex piyasasında 5 seviye vardır:
1. fiyat seviyesi - Fox seviyesi;
2. Ayı seviyesi - 1. başabaş seviyesi;
3. piyasa fiyatının ortalama değerinin seviyesi - Leopar seviyesi;
4. piyasanın en yüksek verimlilik seviyesi - Aslan seviyesi;
5 - Boğa seviyesi - 2. başabaş seviyesi.
Gerçek mal piyasasında hala birkaç seviye ve alt seviye vardır:
6. satın alma limiti;
7. marjinal değişken maliyet düzeyi;
8. marjinal sabit maliyet düzeyi;
9. sabit maliyetlerin alt düzeyi.
Fiyat seviyesi hariç tüm seviyeler sanaldır, yani bizim için görünmezdir, ancak piyasa için hepsi gerçektir.
Şimdi söyle bana, insan beyni tüm bu seviyeleri, konuları kapsayabilir mi? daha fazla etkileşim halindelerse? Tabii ki değil. Ancak, sizin gibi tüccarlar onları hisseder, ancak duygularını başkalarına iletemezler veya sizi anlayamazlar - onlara verilmez. Geçit için üzgünüm.
Teşekkür ederim!
ve eğer doğruysa HÜCRE???
Ama Yusuf neden Krokhost'un tavsiyesi üzerine bir tahminde bulunmak istemiyor.
Yusuf, EUR/USD için durumun veya sinyalin nasıl değiştiğini bana bildirin.
Teşekkür ederim!
İşte günün zirvesi (Ayılar için en büyük tehdit):
Ayıların ciddi bir tehdidi yok. Karar: HÜCRE yerinde kalır.
Şubenin son sayfalarına bakın, bir günde alım-satım var ama buna dikkat etmeye değmeyeceğini düşünüyor.