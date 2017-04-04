Piyasa Teorisi - sayfa 13
Belki de bu, forumdaki tüccarların 2-3 yıllık başarısız veya tamamen başarılı olmayan bir ticaret sisteminin geliştirilmesinden sonra umutsuzluğa kapılmamalarına yardımcı olacak hikayemdir. Bu, ilk bakışta göründüğünden çok daha fazla çaba gerektirir.
Useddd :
2-Sıcak ile yumuşak karıştırmayın en azından benim yazılarımı okudunuz.. Sizin Londra-İrlandalınızın bununla ne ilgisi var.. TEKRAR EDİYORUM (ki zaten son yazıda yazıyor) O da sizden başka bir İvanov olsaydı" A", başka bir konuyu çekmek veya bir şeyler anlatmaya çalışmak olurdu. AMA kendisi bilim dünyasındaki yerini ilan etti. Bir kitapta ya da çitin üzerinde değil, Londra-İrlandalı profesörlerin bir forumda yapmadığı bir forumda. Yaparlardı, burada tartışırlardı. Bu nedenle, Londra-İrlandalı profesörler gibi, forumla hiçbir ilgisi olmayan üçüncü şahıs vakalarını “örme” mantığını hiç anlamıyorum.
Bu ticaret! Bu bir ticaret-para SÖZLEŞMESİ ilişkisidir!!!! Beğenmeyin - satın almayın!
Her şey çok basit!
Binlerce olan bir gösterge veya Uzman Danışmandan hoşlanmıyorsanız, almayın!
Yusuf'un yetkisini kötüye kullandığını düşünüyor musunuz? Bu onun yetkisi! İstese ve satsa da kazandı! Ona ait.
Bilimsel otoritesinden para kazandığını düşünüyor musunuz? İşte dünyadaki tüm bilim adamlarının son 2000 yıldır yaptığı şey bu. Bir bilim insanı bilimsel otoritesinden para kazanamıyorsa, hatta bunu yapmak istemiyorsa, o sadece katı bir teorisyendir. Başka bir kişiye gözle görülür bir fayda veya gelir getiriyorsa, bir teoriyi pratikte test etmekten daha iyi ne olabilir?
Bloomberg veya Reuters'in yılda 20.000 USD'ye sattığı ücretsiz fiyat teklifleri içeren ücretsiz Metatrader'dan hoşlanmıyorsanız, almayın.
Kendinize 1000 USD karşılığında başka bir terminal satın alın ve ayda 200 USD'den fiyat alın.
anlamak çok mu zor?
Ah! Uyanın çocuklar!
06 01 - 03 02 2010:
Şahsen, bir ticaret sistemi oluşturmam (tam olarak) 9 yılımı aldı . Ama ondan önce, 5 yıllık birlik ve ekonometri , önde gelen bir enstitüde lisansüstü eğitim, bankalarda çalışma, radyo teknolojisi alanında çalışma ve kimsenin ticaret hakkında hiçbir şey bilmediği zaman zor kazanılan paramla ticaret yaptım. . Tekrar ediyorum: TÜM BU ÇALIŞMALARDAN SONRA, az çok bilimsel temelli bir ticaret sistemi kurmam tam 9 yılımı aldı. Lütfen, Yusuf'un, buradaki fizikçilerin ve elbette radyo operatörlerinin hiçbir fikri olmadığı, çünkü hepsi ekonomist olmadığı için, ekonominin matematiksel yöntemlerine aşina olduğumu unutmayın. Ve ekonomide, geleneksel fiziğin birçok yöntemi hiç çalışmıyor.
Sizin bakış açınıza göre, kişisel olarak istikrarına ikna olmanız için sistem bir danışman olarak ne kadar süre çalışmalıdır?
Hiç de bile.
MT4 test cihazı, sistemin karlılığını değerlendirmek için yeterlidir. Ancak şimdi, test cihazının ve optimize edicinin sonuçlarını yorumlamak karmaşık bir sanattır. Rosh burada uzun süredir söylüyor - kar faktörü 3.0 civarında olmalı ve sistem minimum optimize edilmiş parametrelere sahip olmalı, yoksa ZAMAN İÇİNDE AZ DEĞİŞMELİDİR.
Örneğin, bir demoda bir yıl, karlılığın oldukça kanıtı gibi görünüyorsa, yanılıyorsunuz. Daha da önemlisi, sistemin İÇ CİHAZI, TEORİK GERÇEKLEŞTİRİLMESİDİR. Ve her zamanki gibi değil "ama Bollinger'ı üç Mashka ile birleştiriyorum ve onlara Fibo seviyeleri getiriyorum ve sonra Renko dökümüne bakıyorum" - çünkü bu bir sistem değil. Yusuf'un bir sistemi var. Her zaman doğru çalışmayacak, ama bu bir sistem. Bunu bilimsel terimlerle tanımlar ve ona en azından bir miktar bilimsel gerekçe sunar. Gerisi sadece dalga geçiyor.
07 01 - 04 02 2010:
01 01 2009'dan beri desteğiniz için teşekkür ederiz. bugüne kadar, SL=TP=300pp, T(dönem)=300 (gün) - tek optimize edilmiş parametre (yılda 1 kez), TF D1, sabit lot 0.01, EUR/USD:
Tarihte Barlar 2300
Modellenmiş keneler 3945
Simülasyon kalitesi yok
Grafik uyumsuzluğu hataları 0
İlk para yatırma 1000,00
Yayılmış Akım (20)
Net kar 12053,90
Toplam kâr 30581.43
Toplam kayıp -18527,53
Karlılık 1.65
7.33 kazanma beklentisi
Mutlak düşüş 48.63
Maksimum düşüş 2694,86 (%25,19)
Göreceli düşüş %47,80 (2303.63)
Toplam anlaşma 1645
Kısa pozisyonlar (% kazandı) 844 (%65.28)
Uzun pozisyonlar (% kazandı) 801 (% 60.67)
Karlı işlemler (tümünün yüzdesi) 1037 (%63.04)
İşlemleri kaybetme (tümünün yüzdesi) 608 (%36,96)
En büyük
karlı ticaret 29.99
ticaret kaybetmek -35.13
Ortalama
karlı ticaret 29.49
ticaret kaybetmek -30.47
En yüksek miktar
sürekli kazanç (kar) 91 (2686.55)
sürekli kayıplar (kayıp) 78 (-2523,61)
Maksimum
sürekli kar (kazanç sayısı) 2686.55 (91)
sürekli kayıp (kayıp sayısı) -2523,61 (78)
Ortalama
sürekli galibiyet 16
sürekli kayıp 9
Peki o zaman kusura bakmayın eşdeğer bir yazıyla cevap vereyim, eğer forumda yazılan eleştirileri beğenmiyorsanız, okumayın. Forum kullanıcıları, onun burada yayınlamak zorunda olduğu yetkiye itiraz etme haklarıyla tamamen aynı haklara sahiptir.
Ve terminal, bloomberg ve gönderiyle ilgili olmayan diğer şeylerin bu özel bağlamla ne ilgisi var? Lütfen cevap vermeden önce rakibinizin mesajlarını okuyun. Bu hızla, çok yakında, özel bir durumla ilgili bir gönderiye dünya hükümetini, terapistlerin cinsel yaşamının sorunlarını ve 9 yıllık araştırmadan sonra bilincin yenilenmesini ekleyeceksiniz ve sonra, eğer şanslıysanız, cevapladığınız şeyin özüne dokunun.
Peki o zaman kusura bakmayın eşdeğer bir yazıyla cevap vereyim, eğer forumda yazılan eleştirileri beğenmiyorsanız, okumayın. Forum kullanıcıları, onun burada yayınlamak zorunda olduğu yetkiye itiraz etme haklarıyla tamamen aynı haklara sahiptir.
