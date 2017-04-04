Piyasa Teorisi - sayfa 30
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Diriliş (bu durumda daha doğrusu diriliş bu durumda diriliş) ve Yeniden doğuş gibi kelimeleri Yusuf gibi böyle rezil ve alçak bir şeye uygulamak istemem.
İşte açıları ve görünüşleri değiştiren (icat edilmiş teoriler açısından) banal bir yalan, bunun arkasında avatardaki karakterin hiç durduğundan şüpheliyim. Eh, bir bilim adamı, birazcık bile olsa, böyle bir saçmalığı taşıyamaz. Bu ya çok ince bir trollemedir. Ya da birine bir şey satmaya yönelik açık sözlü, vasat ve ucuz bir girişim. Birisi ve bir şeydir, çünkü bu kişilerin kim olduğu, şimdiye kadar açıkça tanımlanmamış olan bu şeyi gagalamak için kimin bu kadar aptal veya cahil olması gerektiği belli değil.
Birkaç günlük ticaretten sonra, sonunda Boğaların, Ayıların kontrolü altındaki fiyattan uzaklaştığını görüyoruz. Boğaların bulunduğu bölgede (direnç hattı) stop ile depozitonun tüm gücüyle SAT'a basıyoruz:
SATIŞ modunda ticaretin 14. gününde. Bulls'un bize tanıdık gelen, fiyatı yakalamak için tehlikeli bir manevraya giriştiğini görüyoruz. SATIŞ'ı 780 puan kârla kapatıyoruz ve piyasadan çıkıyoruz:
Bulls'un güçlü darbesi uzun sürmedi ve hareket halindeyken fiyatı ele geçirdiler:
Ancak, Bulls sadece bir gün sorumluydu. ardından, fiyatı tekrar ele geçiren Ayılar, 7. gün için yerinde tırmanıyor, çünkü Boğalar zirveye geri çekilmedi ve bir direnç çizgisi oluşturmadı. Boğalar ve Ayılar arasında bir fikir birliği yok ve piyasaya girmemize izin verilmiyor:
Bulls'un ayrıldığına dair işaretler var ve HÜCRE'ye tıklıyoruz:
İki günlük işlemden sonra, Boğaların fiyata gizlice yaklaştığını görüyoruz, Ayıların fiyatın sahibi olmasına rağmen SATIŞ'ı kapatıyoruz:
Böylece 2010 yılı sona erdi ve onu ve deneyimizi "pazar dışı" modunda tamamladık. Herkese mutlu yıllar!:
Sonunda şubenin gerçek amacını gördük. Sıradan reklamcılık için yasaklandılar, ancak her türlü saçmalıklarla önceden örtülmüş böyle bir şey için, değil mi?
Burada neden PR cürufu olan yerler, bir pazar, sinyaller var.
Yusuf artık kendi başına ticaret yapmak istemiyor, daha akıllı hale geldi, şimdi analitik için aptalca 100K almak istiyor, hatta cürufunu MK'ya itmek istiyor, evet))))))))))))) ))))))))))))))
Zaten kaidenin altına düşmüş, otoriter bilim adamı Edren Somun. Bayram gününde bile kutsal bir şey yok.. O yaştaki bir insanın (avatarına göre) bunu yapabileceğine pek inanmıyorum.
Birkaç günlük ticaretten sonra, sonunda Boğaların, Ayıların kontrolü altındaki fiyattan uzaklaştığını görüyoruz. Boğaların bulunduğu bölgede (direnç hattı) stop ile depozitonun tüm gücüyle SAT'a basıyoruz:
Yusuf. Eğer yazdığın buysa. Sadece gönderilerdeki bilgi miktarına göre, nedense orada çalışan bir ekibiniz olduğu izlenimini edinmeye başladım ... :-)
Merhaba Roman. Bunu gerçekten yazıyorum ve yalnız çalışıyorum, yakınlarda anlayışlı meslektaşlarım yok ve açıklamak kendi başıma çalışmaktan daha fazla zaman alacak. Ek olarak, bunu gerçek mal ve hizmet pazarında birçok kez yaptıysam ve her şeyin açık olduğu yerde, o zaman burada hareket halindeyken yeni kavramlar ve tutumlar getirerek birçok şeyin yeniden düşünülmesi gerekiyor. Ben de algoritmanın karlı ticaret yılının üstesinden nasıl geleceğini merak ediyordum. Bu nedenle, ticaret kapsamındaki gereksiz ayrıntılar için özür dilerim. Daha fazla araştırma, makale metninin hazırlanması ve çok daha fazlası için alınan bilgilere ihtiyacım var. Düşünceyi burada tutmak uygundur. Bu yaklaşım, 18'inci yaklaşımla regresyon yaklaşımından temel olarak farklıdır, en azından burada “zaman” faktörünün hiç dikkate alınmaması, ancak “burada ve şimdi” ilkesine göre yalnızca piyasanın durumunun analiz edilmesidir. arz ve talep yasaları ve maddi denge, hepsi dolaşımda, dünya ekonomisinin fonlarını içeriyor.
Bu konuda tamamen dürüst olmak gerekirse. Sonra analitik raporlarınızı ve boğaların, ayıların ve oyuncak bebeklerin dövüşleri ile ilgili anları resimli ve resimlerle okuduğumda, eşiğinde olduğunuz izlenimini edindim... :-)
1. Roman, sağlığıma dikkat ettiğin için teşekkür ederim. Ne kendim ne de aile üyeleri, akrabalar, meslektaşlar, öğrenciler veya başka herhangi biri, mükemmel bir sağlıkta olmakla, zihinsel bir bozukluk belirtileri, davranış normlarından sapmalar, etik kurallara riayet ve ilişkilerde itaatsizlik belirtileri görmediğimi onaylıyorum. , ders metni olmadan vermeme rağmen konu derslerinin bozulması ve sorunun doğru formülasyonundan ve elde edilen çözümlerden emin olarak tahtada problem çözme örnekleri formüle ediyorum.
2. Size ve görünüşe göre birçok kişiye saçma sapan konuşuyormuşum gibi göründüğü için, görevdeyken gerçek mal ve hizmet pazarında ticaret sorunlarıyla uğraştığımı bildiririm. Yine de son 5 yılda, ekonomiden bilim adamlarının ne yaptığını merak ettiler, bazı "marjinal maliyetler" ve "marjinal gelir"in eşitliği ile "başa baş noktasına" ulaşmanın koşullarını ve optimal fiyatı açıkladılar - Satıcıların ve alıcıların yalnızca gelir arasındaki fark olarak açıkladıkları bir kar formülü türetmek yerine (malların maliyetini giderlerden hariç tutarak "gelir" demelerine rağmen) "arzularının" eşitliği ile büyük bir hata yaptı. basitlik adına) ve değişken ve sabit giderler. Basitlik, temellik ve omnivorluk ile birlikte, bu klasik kâr formülü, çok sayıda faktöre ve piyasa gerçeklerine bağlı olarak kâr davranışını doğru bir şekilde analiz etmeyi ve sınırlı miktarda bilgi kullanarak elde edilen sonucu tüm olası parametre değerleri aralığına dağıtmayı mümkün kılmaz. . Bu nedenle, kârı oluşturan parametrelerdeki tüm akla gelebilecek ve düşünülemez değişiklik aralıklarını kapsayan analitik bir kâr formülünün türetilmesiyle başladım. Bilgisayarda hesaplarken geleneksel yöntemle tamamen aynı sonuçları vermeye başladı, ancak katsayıların değerlerini doğru bir şekilde hesaplamanın bir yolu olmadığı için hesap makinesinde hesaplarken biraz hatalı. Aynı zamanda, okul çocuklarının diferansiyel matematik dersi alması göz önüne alındığında, ortaokul hacminde yeterli matematik bilgisi olduğu ortaya çıktı. Bu formül, şimdi ikna olduğum gibi, küçük bir dükkandan Forex'e kar oluşum modellerini açıklıyor.
3. Bir şey net değilse, neden sormuyorsunuz ki açıklayayım?
Bölmek istemedim ama özür dilerim.
Bütün bunlar ilginç, ancak bir şekilde analiz ve özellikle piyasanın gelecekteki davranışı hakkındaki yorumlarınız kafa karıştırıcı.
birkaç yıl boyunca bitmiş programı görmek. Bu satırları okurken öfkenizi anlıyorum, bunun dizden yapılması vb.
Program bugün ise daha sağlam görünecek ve buna göre yarın için yorumlar.
Bunu duymak hoş olmayabilir, ama ne yazık ki.
sabrınıza saygı duyuyorum. Ama yine de zamanı geçmeyin.