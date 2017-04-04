Piyasa Teorisi - sayfa 207
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Şimdiye kadar, D1'de 2000'in başından günümüze kadar, TP = 1100 pp., SL = 100 pp'de 0.01 sabit lot ile elde etmek mümkün olmuştur. Karın maksimum düşüşe oranına dikkat ediyorum. Bu oran 6.092 idi:
testteki çubuklar 5060
Modellenmiş keneler 9116
modelleme kalitesi n/a
Uyumsuz grafik hataları 0
ilk para yatırma 100000.00
Yayılmış Akım (14)
toplam net kar 336465.65
Brüt kazanç 628203,95
Brüt kayıp -291738.30
kar faktörü 2.15
beklenen getiri 89.82
Mutlak düşüş 495,98
maksimum düşüş 55229,78 (%34,22)
göreceli düşüş %34.22 (55229.78)
toplam işlemler 3746
Kısa pozisyonlar (kazanılan %) 1560 (%20.32)
Uzun pozisyonlar (% kazandı) 2186 (%21.13)
Karlı işlemler (toplamın yüzdesi) 779 (%20.80)
Zarar işlemleri (toplamın yüzdesi) 2967 (%79.20)
En büyük
kar ticareti 1111.91
zarar ticareti -113.00
Ortalama
kar ticareti 806.42
zarar ticareti -98.33
maksimum
ardışık kazançlar (para olarak kar) 49 (54312.99)
ardışık kayıplar (para kaybı) 278 (-27928.90)
maksimum
ardışık kar (kazanç sayısı) 54312,99 (49)
ardışık kayıplar (kayıp sayısı) -27928,90 (278)
Ortalama
ardışık kazançlar sekiz
ardışık kayıplar 31
Bazen çiğnemek konuşmaktan daha iyidir! Sinyalleriniz nerede? Hesaplarda botlar aptal TK üzerinde çalışır. Bu kadar. Bunun üzerine dökerler.
Teori saçmalık değil!!!
bazen akıllı birine geçmek için sessiz kalmak daha iyidir.
Profile girip arşivdeki sinyali bulmak için yeterli zeka var mı?
şu anda gerçek sinyalleri dağıtmak aptalca - o kadar çok saçmalık satılıyor ki gerçek iş basitçe arka planda kayboluyor.
ve yazarın kendi başına bir teorisi var, kendi botları.
yani teori saçmalık ve botlar birleşiyor.
ve test cihazı demo parasıyla test cihazı kaseleri için ödeme yapmanız gerekir
bunun gibi
Dün yasaklandım. Demo hesabın şifresini yazar yazmaz. Ve mesaj silindi. Çok saygı duyulan Yusuf'un cevabını soruyorum - bu konudaki teorisine göre bir demo üzerinde alım satımı gösterebilir miyim (ve robotlar aptaldır)?
Olayın özünü (Yusuf tarafından icat edilen algoritma) anlamak için basit model verileri üzerindeki çalışmasını görmeniz gerekir.
Bunları üretebilirim. Örneğin:
1. Sadece aptalca büyüyen bir çizgi.
2. Sinüzoid.
3. İki sinüzoidin süperpozisyonu.
4. Büyüyen veya azalan bir eğilimin arka planına karşı sinüzoid.
5. Menderes.
6. Delta darbeleri rastgele dağıtılır.
7. Adım.
En faydalı örnek bir adımdır.
Yani, x anına kadar - bir seviye, sonra "fiyat" değişir ve x anından sonra - başka.
Bir adım örneğinde, Yusuf'un göstergeleri tarafından çizilen çizelgelerin tam olarak ne kadar ve ne kadar geç kaldığı hemen anlaşılacaktır (ve eğer algoritma doğrusal ise, o zaman onları farklı bir şekilde hayal edin: fiyatı, bir dizi adımın bir üst üste binmesi olarak sunmak. karşılık gelen çubukların anları; ve çizelgelerini oluşturmak için, karşılık gelen tepkileri basitçe toplayın ve sihir yok, aslan-boğa yok - böyle bir temsilde, tüm ilkelcilik ve tartışılan göstergelerin fiziksel anlamının yokluğu açık olacaktır. ).
Olayın özünü (Yusuf tarafından icat edilen algoritma) anlamak için basit model verileri üzerindeki çalışmasını görmeniz gerekir.
Bunları üretebilirim. Örneğin:
1. Sadece aptalca büyüyen bir çizgi.
2. Sinüzoid.
3. İki sinüzoidin süperpozisyonu.
4. Büyüyen veya azalan bir eğilimin arka planına karşı sinüzoid.
5. Menderes.
6. Delta darbeleri rastgele dağıtılır.
7. Adım.
En faydalı örnek bir adımdır.
Yani, x anına kadar - bir seviye, sonra "fiyat" değişir ve x anından sonra - başka.
Bir adım örneğinde, Yusuf'un göstergeleri tarafından çizilen çizelgelerin tam olarak ne kadar ve ne kadar geç kaldığı hemen anlaşılacaktır (ve eğer algoritma doğrusal ise, o zaman onları farklı bir şekilde hayal edin: fiyatı, bir dizi adımın bir üst üste binmesi olarak sunmak. karşılık gelen çubukların anları; ve çizelgelerini oluşturmak için, karşılık gelen tepkileri basitçe toplayın ve sihir yok, aslan-boğa yok - böyle bir temsilde, tüm ilkelcilik ve tartışılan göstergelerin fiziksel anlamının yokluğu açık olacaktır. ).
Primitivizm, göstergenin, 01 01 2000'den günümüze kadar sabit 0.1 lot ile Euro / Dolarda 15 yıl boyunca piyasada bir istatistik avantajı elde etmenize izin verdiği gerçeğini açıklayamaz. araç parametrelerinde herhangi bir değişiklik olmaksızın SL=TP=1100 pp (4. işaret) konumunda TF D1'deki süre:
5060 testindeki çubuklar
9118 modellenmiş keneler
Modelleme kalitesi yok
Uyumsuz grafikler hataları 0
İlk para yatırma 300000.00
Yayılmış Akım (12)
Toplam net kar 961955.57
Brüt kar 1589455,48
Brüt zarar -627499,90
Kar faktörü 2.53
Beklenen getiri 258.45
Mutlak düşüş 1046.72
Maksimum düşüş 183311.10 (%37.53)
Göreceli düşüş %37,53 (183311.10)
Toplam işlem 3722
Kısa pozisyonlar (kazanılan %) 1528 (%52.42)
Uzun pozisyonlar (kazanılan %) 2194 (%55.42)
Karlı işlemler (toplamın yüzdesi) 2017 (%54,19)
Zarar işlemleri (toplamın yüzdesi) 1705 (%45.81)
En büyük
kâr ticareti 1116.37
zarar ticareti -1106.45
Ortalama
kâr ticareti 788.03
zarar ticareti -368.04
Maksimum
ardışık kazanç (para olarak kar) 489 (541510.07)
ardışık zararlar (parasal kayıp) 252 (-87652,92)
maksimum
ardışık kar (kazanç sayısı) 541510.07 (489)
ardışık kayıp (kayıp sayısı) -87652,92 (252)
Ortalama
art arda galibiyet 26
ardışık kayıplar 22
Şimdi, söyle bana, Sevgili, TP=SL ile piyasa üzerinde bir istatistik avantajı elde etme ve ayrıca ortalama karlı ticaretin, ortalama kaybedilen ticareti 2 kattan fazla aşması için başka hangi göstergeler var? Bir örnek verin, bir deneme olsun. Böyle tamamen yeni bir teori ve TS araştırmaya değmez mi? Kaç araştırma alanımız var? Sanal piyasa fiyatlarının varlığına inanmıyor musunuz? Yakında bir yazı çıkacak ve gerçek mal ve hizmet piyasasında sanal market fiyatlarının var olduğunu göreceksiniz! Kimsenin nasıl hesaplayacağını bilmediği bir piyasa fiyatı var, onu bir tür anlaşılmaz madde olarak gördüler. Hepinize gözlerinizi açtım ve siz, piyasanın nesnel yasalarını düşünmek yerine inatla tekrar kapattınız.
Lütfen test cihazında "adımlarınızın" çalışmasını gösterin ve fiziksel anlamlarını açıklayın.
Olayın özünü (Yusuf tarafından icat edilen algoritma) anlamak için basit model verileri üzerindeki çalışmasını görmeniz gerekir.
Bunları üretebilirim. Örneğin:
1. Sadece aptalca büyüyen bir çizgi.
2. Sinüzoid.
3. İki sinüzoidin süperpozisyonu.
4. Büyüyen veya azalan bir eğilimin arka planına karşı sinüzoid.
5. Menderes.
6. Delta darbeleri rastgele dağıtılır.
7. Adım.
En faydalı örnek bir adımdır.
Yani, x anına kadar - bir seviye, sonra "fiyat" değişir ve x anından sonra - başka.
Bir adım örneğinde, Yusuf'un göstergeleri tarafından çizilen çizelgelerin tam olarak ne kadar ve ne kadar geç kaldığı hemen anlaşılacaktır (ve eğer algoritma doğrusal ise, o zaman onları farklı bir şekilde hayal edin: fiyatı, bir dizi adımın bir üst üste binmesi olarak sunmak. karşılık gelen çubukların anları; ve çizelgelerini oluşturmak için, karşılık gelen tepkileri basitçe toplayın ve sihir yok, aslan-boğa yok - böyle bir temsilde, tüm ilkelcilik ve tartışılan göstergelerin fiziksel anlamının yokluğu açık olacaktır. ).
Ne kadar akıllısın - tefini şamanın elinden almak istiyorsun! Bu yakınlaştırmanın bir oturumu, pozlama anlamına gelmez.
Olayın özünü (Yusuf tarafından icat edilen algoritma) anlamak için basit model verileri üzerindeki çalışmasını görmeniz gerekir.
7. Adım.
En faydalı örnek bir adımdır.
Yani, x anına kadar - bir seviye, sonra "fiyat" değişir ve x anından sonra - başka.
Bir adım örneğinde, Yusuf'un göstergeleri tarafından çizilen çizelgelerin tam olarak ne kadar ve ne kadar geç kaldığı hemen anlaşılacaktır (ve eğer algoritma doğrusal ise, o zaman onları farklı bir şekilde hayal edin: fiyatı, bir dizi adımın bir üst üste binmesi olarak sunmak. karşılık gelen çubukların anları; ve çizelgelerini oluşturmak için, karşılık gelen tepkileri basitçe toplayın ve sihir yok, aslan-boğa yok - böyle bir temsilde, tüm ilkelcilik ve tartışılan göstergelerin fiziksel anlamının yokluğu açık olacaktır. ).
İşte 01 01 2000'den günümüze kadar olan dönemde TF H1'de işlem yapma örneğindeki gerçek "adımlar". sabit bir lot 0.1 "ilkel" gösterge "Aslan" ile zaman:
Test 97799'daki çubuklar
194541 model keneler
Modelleme kalitesi yok
Uyumsuz grafikler hataları 0
İlk para yatırma 20000.00
Yayılmış Akım (13)
Toplam net kar 1256059,58
Brüt kar 4114027,35
Brüt zarar -2857967,77
Kar faktörü 1.44
Beklenen getiri 16.43
Mutlak düşüş 10793.01
Maksimum düşüş 190545.80 (%16.15)
Göreceli düşüş %77,41 (76264.01)
Toplam işlem 76456
Kısa pozisyonlar (kazanılan %) 37284 (%31.89)
Uzun pozisyonlar (kazanılan %) 39172 (%34.42)
Karlı işlemler (toplamın yüzdesi) 25374 (%33,19)
Zarar işlemleri (toplamın yüzdesi) 51082 (%66,81)
En büyük
kâr ticareti 1007.56
zarar ticareti -108.63
Ortalama
kâr ticareti 162.14
zarar ticareti -55,95
Maksimum
ardışık kazanç (para olarak kar) 191 (152186.43)
ardışık kayıplar (parasal kayıp) 350 (-29012.24)
maksimum
ardışık kar (kazanç sayısı) 175160.76 (177)
ardışık kayıp (kayıp sayısı) -29012.24 (350)
Ortalama
art arda galibiyet 12
ardışık kayıplar 24
Bakın TF M1'de genellikle sakin, sanal piyasa fiyatları P (Ayılar) (kırmızı çizgi) son noktaya kadar, haberin yayınlanmasından 3 saat önce, şu anki C fiyatının düşebileceği yere kadar nasıl ortaya çıktı ve haberden sonra ürkmedi. serbest bırakmak. Bu, mevcut fiyatın geri dönmesi gerektiği anlamına gelir, olan budur. Haberin yayınlandığı tarihte, Fiyat Bears'a aktarıldı ve ardından Fiyatı yükselten Bulls'a aktarıldı: