Piyasa Teorisi - sayfa 131

Örneğin Forts - RTS endeksinde benzer çizelgeleri göstermek mümkün mü? Ve sonra siteler farklı, siz bakın ve nüansları analiz edeceğiz.
 
Sergey Petruk :
ve neden sürekli renk "takılmak"?
Şimdi, bu son renk şeması. Yorumlarınız varsa, özellikle neyin değiştirilmesi gerektiğini söyleyin.
 
Sergey Petruk :
Deneyebilir, veri sağlayabilirsiniz: seans açılış fiyatı, tarih, son 2 aya ait enstrüman, TF D1. Veya en güvenilir verilerin nereden alınacağını belirtin.
 
Yousufkhodja Sultonov :

Yusuf, sana yukarıda bir soru sordum. nasıl yorum yaparsın
 
Daniil Stolnikov :
Yani soru şu ki - bildiğiniz gibi, MA geç kaldı. Frekans filtresi hakkında ne söyleyebilirsiniz? Geç mi kaldı? Teoride olmaması gerekir ama belki yanılıyorumdur... MA özünde aynı filtre değil midir?

Kendi fikrimi belirteyim. Filtre (kelimeden de anlaşılacağı gibi), yararlı sinyali gürültüden ayırmak için tasarlanmıştır. Burada, kural olarak, bir filtre, bir evrişim filtresi anlamına gelir. Bu işlem, orijinal sinyalin karmaşık spektrumunu manipüle etmenizi sağlar ( genliği çarpar ve her frekansın fazını döndürür ).

Neyi neyden ayırmak istiyorsun?

İstediğiniz sinyal düzgün bir sinyal ise, düşük geçişli bir filtreye ihtiyacınız vardır. İdeal bir filtre iki taraflıdır ve bunu hesaplamak için hem geçmişe hem de geleceğe ihtiyacınız vardır. Tek yönlü bir filtre kaçınılmaz olarak fazı değiştirir ve gecikme, kurşun vb. gibi görsel efektler verir, bu kaçınılmazdır çünkü. geleceği bilmeden şu anda alçak geçiren filtrenin tam değerini bilemezsiniz.

Ne yapmalı ve bununla nasıl başa çıkmalı?

Gürültü (beyaz gürültü değerleri, kırmızı gürültü artışları) tahmin edilemez. Ancak, sinyaliniz eşit frekanslı gürültü değilse ve belirli frekansların sabit tepe noktalarına sahipse, bunları filtreleyebilir ve (belirli bir hatayla) gerçek zamanlı olarak düşük geçişli filtrelemenin sonucunu alabilirsiniz. Kalman filtresine bakın, göstergeler (bunlardan daha fazlası var mıydı?).

En basit ileri filtreyi istiyorsanız, 2*EMA(11)-EMA(22) sayın. İsteğe bağlı olarak, herhangi bir dönemi değiştirebilirsiniz.

Ancak, uygulamanın gösterdiği gibi, fiyat verilerindeki frekans zirveleri çok zayıf ve istikrarsızdır ve böyle bir filtrenin etkinliği minimumdur. Dolayısıyla tüm lineer filtreler "gecikmeye" veya veri bozulmasına mahkumdur.

Profesyonel matematikçilerden gelen eleştirilere açığız!

Фильтр Калмана — Википедия
Фильтр Калмана — Википедия
  • ru.wikipedia.org
В большинстве приложений размерность вектора состояния объекта превосходит размерность вектора данных наблюдения. И при этом фильтр Калмана позволяет оценивать полное внутреннее состояние объекта. Фильтр Калмана предназначен для рекурсивного дооценивания вектора состояния априорно известной динамической системы, то есть для расчёта текущего...
 
Daniil Stolnikov :
şimdiye kadar aynı şeyi düşünüyorum.

Yusuf, yanılmıyorsam matematik profesörü müsün? Bana bu soruyu cevapla - Son zamanlarda DSP'ye bakmaya başladım. Yani soru şu ki - bildiğiniz gibi, MA geç kaldı. Frekans filtresi hakkında ne söyleyebilirsiniz? Geç mi kaldı? Teoride olmaması gerekir ama belki yanılıyorumdur... MA özünde aynı filtre değil midir? Şimdiye kadar, bu soruyu kendim cevaplayamam.

Şahsen ben sinyal filtrelemenin destekçisi değilim. Tüm bilgiler "olduğu gibi" kullanılır. Algoritmamın kendisi, seviyeleri bir noktanın onda biri ve yüzde biri doğrulukla ayırt eder. Orijinal sinyalin filtrelenmesine müdahalenin kabul edilemez olduğunu düşünüyorum. Başka ne gerekli - herhangi bir filtreleme olmadan:


 
Awl Writer :

Ben matematikçi değilim ve beyaz ve kırmızı gürültüyle ilgilenmiyorum. Pratik ticaret açısından, yalnızca kâr etmenin mümkün olduğu fiyat hareketlerine anında tepki veren (yön değişikliği gösteren) bir filtre benim için iyi olurdu. Ancak böyle bir görev tahminle ilgili olduğundan ve pratik olarak çözümsüz olduğundan, filtre ne kadar iyi olursa olsun, diğer teknik analiz araçlarını kullanmadan sadece bir filtre kullanarak para kazanmanın imkansız olduğunu düşünüyorum.
 
Yousufkhodja Sultonov :
Deneyebilir, veri sağlayabilirsiniz: seans açılış fiyatı, tarih, son 2 aya ait enstrüman, TF D1. Veya en güvenilir verilerin nereden alınacağını belirtin.
burada, Açılış Komisyoncusu
Dosyalar:
21_9pht5n2w_2_3ku.zip  11 kb
 
Yousufkhodja Sultonov :

Şahsen ben sinyal filtrelemenin destekçisi değilim. Tüm bilgiler "olduğu gibi" kullanılır. Algoritmamın kendisi, seviyeleri bir noktanın onda biri ve yüzde biri doğrulukla ayırt eder. Orijinal sinyalin filtrelenmesine müdahalenin kabul edilemez olduğunu düşünüyorum. Başka ne gerekli - herhangi bir filtreleme olmadan:


Yusuf, günlük karı sabitlediğinizde varyantta, karı nasıl hesapladığınızı daha ayrıntılı olarak açıklayın. Bir işlemin açılış fiyatını ve kapanış fiyatını nasıl belirlersiniz?
 
khorosh :
Yusuf, günlük karı sabitlediğinizde varyantta, karı nasıl hesapladığınızı daha ayrıntılı olarak açıklayın. Bir işlemin açılış fiyatını ve kapanış fiyatını nasıl belirlersiniz?
Örneğin, dünkü ticaretin sonuçlarına dayanarak, Leo'nun ruh haline bakarız ve uygun bir emir veririz ve işlem gününün sonunda aptalca kapatırız. Ve ikinci seçenekte, eğer Leo'nun ruh hali aynı kalırsa, siparişi kapatmıyoruz, ancak bu yönde tamamlıyoruz ve Leo'nun ruh hali değişir değişmez her şeyi birlikte kapatıyoruz.
