Piyasa Teorisi - sayfa 43
Ve grafikteki hangi eğri, ayıların kızgınlıkla uzaklaştığını ve geri dönmekle tehdit ettiğini gösteriyor? Yarının D1 çubuğunun yönünü ve yaklaşık boyutunu açık bir şekilde tahmin edebilir misiniz? Şimdi, eğer bu tür tahminlerde bulunabilirseniz, o zaman eminim ki bunun için çok para ödemeye istekli insanlar olacaktır . Ama onları kırgınlıkla bilgilendirdiğiniz için ayılar uzaklaştı ya da hiç kimse kızgınlık olmadan ödemeyecek.
1. Yeşil Hat Ayıları. Ayılar "alınma" yaptıklarında, pozisyondan vazgeçip kısa bir mesafe geri çekilip bir direnç çizgisi oluştururlar (bkz. 2010 ticaret retro-analizi);
2. Amacım " yarının D1 çubuğunun yönünü ve yaklaşık boyutunu kesin olarak tahmin etmek " değil , pazara güvenli giriş anını bulmak ve düşmandan yeni tehditler ortaya çıkmadan önce orada kalmak. Ve çubuğun uzunluğu beni ilgilendirmiyor, ama piyasada kaç tane çubuk olabilir. Örneğin, yukarıdaki retroanalizde, bir tüccarın piyasada düzinelerce gün boyunca kalması tavsiye edildiği ve her düzeltici fiyat hareketiyle mevduatın tüm gücü üzerindeki yükü artırdığı bölümler vardır.
3. “Bunun için büyük para ödemeye istekli insanlara ” ya da “ ödeyecek birine ” ihtiyacım yok. Beni rahatsız etmedikleri sürece. Ve özellikle ihtiyacı olanlar için, daha önce de belirttiğim gibi, nominal bir ücret karşılığında, dosyanın şifreli versiyonunu Metaquots Şirketi'nin hizmetleri aracılığıyla aktaracağım, orada uygulasınlar. Aynı zamanda, dosyayı satın almak isteyen potansiyel kişilerin acele etmemelerini, ancak asıl konuyu en baştan dikkatlice incelemelerini, anlaşılmaz anlar sormalarını ve uzun yıllar boyunca karlı ticaretin temellerine hazırlıklı olmalarını tavsiye ederim, Aksi takdirde, bu sistem, bir bumerang gibi, şu anda resmileştirilen giriş ve çıkış kurallarına en ufak bir aldırmadan korkunç bir güçle efendisine vurabilir..
Yusuf, bu gerçek, dedektifler yaz. Hayal gücünüzle, sadece başarılı olmanız gerekiyor)
Teşekkürler, bu sefer hataya yerim yok ve nihai başarıdan fazlasıyla eminim. Hesaplamalarda gördüğüm çoğu şeyi, fiyat hareketinin altında yatan süreçlerin incelenmesiyle ilgili yeni bilgilerin algılanmasına yönelik izleyicilerin hazırlıksızlığı nedeniyle burada henüz söyleyemem. Zamanla, bilgiler eksiksiz olarak sunulacak ve piyasanın doğasındaki küresel değişimden önce gelen trajedilerin tüm güzelliğini ve belki de tüm derinliğini göreceksiniz.
oturup ağlıyorum
oturup ağlıyorum
Sevgili Sihirbaz, sağlanan malzeme için tekrar teşekkür ederim, yine de soruyorum:
1. Şube konusuyla ilgili ilkeli duruşunuzu ve şahsen ben karar verin, barikatın hangi tarafında olduğunuzu belirtin ve karar verdikten sonra, lütfen tekrar tekrar atlamayın;
2. Lütfen yalnız bırakın (18), o benim hayatımın bir parçasını almış, torunlarının zaten tanıdığı bir şaheser, daha önce de belirttiğim gibi, doğrudan katılımım olmadan kendisine saygı duyulmaya zorlayacaktır. Onu siyahla sunmak, özünü anlamamak beni özünden rahatsız ediyor. Sayısız muhalife bunun Gauss en küçük karelerinin doğrusal olmayan bir bölgeye bir devamı veya uzantısı olduğunu hatırlatıyorum ve bunun için buna saygı duyulacak ve incelenecektir. Ayrıca regresyon analizi problemlerini en iyi şekilde çözer, hem gerçek ekonomik süreçleri hem de üretim süreçlerini, çeşitli deneylerin sonuçlarının açıklamalarını, demografik süreçleri ve çok daha fazlasını eşit derecede zarif bir şekilde tanımlar. Örneğin, eğer birisi popülasyon fonksiyonunu bir veya birkaç bilinen fonksiyonun bir kombinasyonu olarak sunarsa ve yorucu aramalar sonucunda tanımlamanın en iyi versiyonunu elde ederse, o zaman (18) bu süreci bu "sarkaç"tan daha iyi tanımlayacaktır;
3. Lütfen katılımcılardan birinin bana sağlanan materyallerin kaynağı ve kökeni hakkındaki sorusuna cevap verin, çünkü bu soruyu tökezledikten sonra, cesaret edemediğim bir diyalog yürütme tarzınıza özgü bulmacalar içinde konuşmaya başladınız. kınamak. Kökenlerinin kaynağı umurumda değil ama doğruluğu ve forex'e aidiyeti önemli diyerek çıkmak zorunda kaldım.
Derin saygılarımla, Yusufkhodzha.
o zaman bu hemen çöpe giden saçmalık. Sabit sanal gerçeklik için normal bir fikir olup olmadığı önemli değil. Güreşle ilgili tüm bu saçmalıklar
boğalar ve ayılar, prensip olarak, oyun teorisine (oyuncular) vb.
Bütün bunları her gün çiğnemek anlamsız. Sadece -
1. Kısa bir açıklama, formüller vb.
2. Eğitmen. ve sinyallerle test numunesi (Tarih, OHLK, sinyal - 1, -1 ve yokken 0)
3. Sonuçlar
Herşey...
Yaklaşık 18, size 4. forumun 15. sayfasında bunun işe yaramayacağını söylemiştim ... inanmadınız)))
Bu yaklaşımda küçük bir kar elde edilebilir, ancak kaseden önce, Çin'den önce olduğu gibi ...
Ve hepiniz piyasaların çöküşünü hayal ediyorsunuz ... Komik ... Yani gülüyoruz)))
Yusuf. Uzun yıllardır burada pazar araştırması yapıyorlar. Birçok şey düşünüldü ve test edildi. Piyasa çalışmıyorsa,
Pekala, pozisyonunuza saygı duyarak, verilerin kaynağı dışında tamamen netleştiği sonucuna varıyorum. Teşekkür ederim.
Ayrıntılara girmeyeceğim, aksi halde ilginç değil. Kendinize bakın ve onlarca yıldır kullanılanlarla karşılaştırın.
Aynı şey farklı şekillerde elde edilebilir (formüller şeklinde bir örnek verilmiştir).
Ayrıntılara girmeyeceğim, aksi halde ilginç değil. Kendinize bakın ve onlarca yıldır kullanılanlarla karşılaştırın.
Teşekkürler, görevlerini yerine getirdiler, sadece utandım, bu da katılımcıları aldattığım anlamına gelir, 2010 yılının tamamı için TF D1 verisi olarak sunarım, bunun için katılımcılardan özür dilerim ve bu çelişkiyi ortaya çıkardığınız için teşekkür ederim, ama bundan, geriye dönük analizin sonuçlarının benim için en azından daha az önemli hale gelmediğini düşünüyorum.
chtol dosyasından bahsediyorsunuz .. yani gerçek ... orijin = MT4 terminali .... Yönteminizi düşündüm ...