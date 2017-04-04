Piyasa Teorisi - sayfa 159

Yura3512 için yeterli değil. Şubeler. Zamanı geldi! Tamamen ayrı bir forum oluşturun ? )))

İlkbahar ya da sonbahar gibi değil. Rağmen? ))))))

 

Piyasa fiyatları, mevcut düşüş trendini yakalamak için "Domocles kılıcını" yükseltti: https://www.mql5.com/en/charts/3690934/eurusd-h1-weltrade ve bir saat sonra: https://www.mql5. com/en/charts/3691100/eurusd-h1-weltrade ve şimdi trend bir yükseliş trendine dönüşmeli.

TF D1'deki döviz çiftlerinin durumu:

EUR/USD - Aşağı:

GBR/USD - Aşağı:

AUD/USD - Aşağı, yukarıya doğru değişmeye hazırlanırken, düşüş trendini vuracak olan piyasa fiyatlarının kılıcına dair bazı işaretler var:

USD/JPY - yükseliş trendi:

XAU/USD - trend şu ana kadar aşağı:


 
Hayır, iyi dinle ve gerçek şu ki, tahminleriniz gerçeklikle örtüşüyor !!! Sadece nedenini anlamıyorum

Burada örneğin bir önceki şekilde grafik pek değişmemiş ve çizgiler her yöne dağılmış ve siz kılıcın vurduğunu söylüyorsunuz - nasıl olmuş?

ZY Teorik olarak ortaya çıktı. cansız karakter - bir kılıç? ))
 
H1'de piyasa fiyatlarının kılıcı düşüş trendine girdi, daha açık hale getirmek için bu şekilde koydum. Üstelik fiyat tarifesi de değişmedi. Bunlar görünmez savaşlardır ve fiyat onları bildirmez. Ancak şimdi piyasanın bağırsaklarında devam eden gerçek süreçleri ortaya çıkarmak mümkün oldu.
 
Yousufkhodja Sultonov :

TF D1'deki döviz çiftlerinin durumu:

EUR/USD - Aşağı:

GBR/USD - Aşağı:

AUD/USD - Aşağı, yukarıya doğru değişmeye hazırlanırken, düşüş trendini vuracak olan piyasa fiyatlarının kılıcına dair bazı işaretler var:


Yeni teoriyi pratikte kullanma yolunda ilerlemenin bir sonraki aşaması için tebrikler! Son gönderilere baktım, eleştirmenler azaldı. Göstergenizi M1'de H15 ve H1 ile birlikte kullanmak bence çok umut verici olacak. Bir Expert Advisor'da göstergenizle çalışmaya ve pratik kullanım konusunda önerilerde bulunmaya hazırım.
 
Lanet olsun, tam olarak anlamıyorum!!! Formüllerde sayar mısınız? neye bağlı olarak? sadece bir fiyat grafiğiniz var. Fiyat değişmedi... Toplamlardaki değişiklik nereden geldi?
 
Bu, piyasanın gerçek niyetlerini hesaplama yoluyla ortaya koyan teorinin değeridir. Şubeyi baştan dikkatlice tekrar okuyun.
 
Tarihte böyle vakalar olmuştur. Dirac, bir kalemin ucundaki pozitronun varlığını keşfetti. Teori, doğruysa güçtür!
 
khorosh :
Tarihte böyle vakalar olmuştur. Dirac, bir kalemin ucundaki pozitronun varlığını keşfetti. Teori, doğruysa güçtür!
evet - ve Copperfield Çin duvarından geçti
