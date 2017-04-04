Piyasa Teorisi - sayfa 159
Yura3512 için yeterli değil. Şubeler. Zamanı geldi! Tamamen ayrı bir forum oluşturun ? )))
İlkbahar ya da sonbahar gibi değil. Rağmen? ))))))
Piyasa fiyatları, mevcut düşüş trendini yakalamak için "Domocles kılıcını" yükseltti: https://www.mql5.com/en/charts/3690934/eurusd-h1-weltrade ve bir saat sonra: https://www.mql5. com/en/charts/3691100/eurusd-h1-weltrade ve şimdi trend bir yükseliş trendine dönüşmeli.
TF D1'deki döviz çiftlerinin durumu:
EUR/USD - Aşağı:
GBR/USD - Aşağı:
AUD/USD - Aşağı, yukarıya doğru değişmeye hazırlanırken, düşüş trendini vuracak olan piyasa fiyatlarının kılıcına dair bazı işaretler var:
USD/JPY - yükseliş trendi:
XAU/USD - trend şu ana kadar aşağı:
Burada örneğin bir önceki şekilde grafik pek değişmemiş ve çizgiler her yöne dağılmış ve siz kılıcın vurduğunu söylüyorsunuz - nasıl olmuş?
ZY Teorik olarak ortaya çıktı. cansız karakter - bir kılıç? ))
Hayır, iyi dinle ve gerçek şu ki, tahminleriniz gerçeklikle örtüşüyor !!! Sadece nedenini anlamıyorum
H1'de piyasa fiyatlarının kılıcı düşüş trendine girdi, daha açık hale getirmek için bu şekilde koydum. Üstelik fiyat tarifesi de değişmedi. Bunlar görünmez savaşlardır ve fiyat onları bildirmez. Piyasanın derinliklerinde devam eden gerçek süreçleri ancak şimdi ortaya çıkarmak mümkün oldu.
Lanet olsun, tam olarak anlamıyorum!!! Formüllerde sayar mısınız? neye bağlı olarak? sadece bir fiyat grafiğiniz var. Fiyat değişmedi... Toplamlardaki değişiklik nereden geldi?
Lanet olsun, tam olarak anlamıyorum!!! Formüllerde sayar mısınız? neye bağlı olarak? sadece bir fiyat grafiğiniz var. Fiyat değişmedi... Toplamlardaki değişiklik nereden geldi?
Tarihte böyle vakalar olmuştur. Dirac, bir kalemin ucundaki pozitronun varlığını keşfetti. Teori, doğruysa güçtür!