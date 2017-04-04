Piyasa Teorisi - sayfa 81
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Yusuf, inanmıyorum. Anlaşmalarınız - tekrar ediyorum - uzun süre askıda kalıyor ve bu, grafiğin düzgünlüğünden görülebilir. Bazı anlaşmalar altı ay veya daha uzun süre askıda kalırsa şaşırmayacağım. Kapalı pozisyonlarda düşüş gösteriyorsunuz. Soru açık kalıyor - açık siparişlerde en kötü durumda kaç tane geri çekilme noktası olabilir?
Sizinkiyle hiçbir ilgisi olmayan bir strateji kullanarak benzer bir çizelge yaptım ve ayrıca yaklaşık 100-200 MO puanı ve karlı işlemlerin %95'ini aldım. Ancak aynı Excel'de açık işlemler için düşüşü hesapladığımda, FV küçüldükçe gül renkli gözlükler anında düştü.
Hangi dezavantajı kabul edilebilir buluyorsunuz?
Bu konudaki eksiklik hakkında ne düşünüyorsunuz?
İlk depozitonun %'si olarak.
ve ilk depozito 1000$ ise, bakiye 10000 ve dezavantaj 2000 ise - dezavantaj nedir?
İlk depozito yüzdesi olarak ise, %200 elde edilir. Düşüşü ilk depozito yüzdesi olarak değerlendirmek mantıklıdır, çünkü böyle bir düşüş, Uzman Danışmanın başlatılmasından hemen sonra, henüz hiçbir şey kazanmadığında gerçekleşebilir. Bu, sabit bir lot ile ticarete tabidir.
Yusuf, inanmıyorum. Anlaşmalarınız - tekrar ediyorum - uzun süre askıda kalıyor ve bu, grafiğin düzgünlüğünden görülebilir. Bazı anlaşmalar altı ay veya daha uzun süre askıda kalırsa şaşırmayacağım. Kapalı pozisyonlarda düşüş gösteriyorsunuz. Soru açık kalıyor - açık siparişlerde en kötü durumda kaç tane geri çekilme noktası olabilir?
Sizinkiyle hiçbir ilgisi olmayan bir strateji kullanarak benzer bir çizelge yaptım ve ayrıca yaklaşık 100-200 MO puanı ve karlı işlemlerin %95'ini aldım. Ancak aynı Excel'de açık işlemler için düşüşü hesapladığımda, FV küçüldükçe gül renkli gözlükler anında düştü.
Algoritmanın çılgınca bir trendi nasıl aradığını görün https://www.mql5.com/en/forum/58256/page82#comment_1653512 . İşlem yönünü değiştirme sıklığını değerlendirmek için Al-Sat grafiğini oraya yerleştirdim. Ticaret yönündeki bu kadar sık değişikliklerle, ilke olarak, büyük düşüşler hariç tutulur, çünkü ticaret yönünü değiştirirken kârlı pozisyonlara dokunmadan kayıpları hemen keseriz. Uzun vadeli eğilimler var, ancak dezavantajlar hariç tutulduğu için bunlar bizim lehimize. Bu bölümlerde öz sermaye her zaman bakiyeden daha yüksektir. Algoritma fonları çarçur ederse, o zaman kendi kazanılmış fonlarını harcar, ancak mevduat fonlarını değil. Farkı yakaladınız mı? Bu nedenle, verdiğim 2000 puan göreceli dezavantajlardır. Hızlanma aşamasında algoritma tarafından 500 puanlık bir düşüşe izin verildi ve biz biçiyoruz, herhangi bir düşüşten korkmuyor. İnanmıyorsunuz çünkü şimdiye kadar böyle kendi kendini düzenleyen, kendi kendini yöneten otomatik sistemlerle tanışmadınız. Algoritma, sadece piyasanın kontrol mekanizmasına uyar ve kendi kendine tasarruf sağlar ve karı arttırır, zaman içinde önemli kayıplardan kurtulur, kayıplar alır. Sanırım bir şekilde açıkladım. Net değilse, daha fazlasını açıklayacağım.
Ve burada soru ortaya çıkıyor - neden bir sisteme ihtiyacımız var? Sonuçta, herhangi bir yönde "buldozerden" açmak ve kendi kendini düzenlemek mümkündür - bir kayıp var - kapandılar, bir kar var - büyümesine izin verin.
Sistem bu! Kendiniz fark etmiyorsunuz, sistemin prensibini tanımladınız. "Buldozerden" reddederseniz ve makul bir mantık sunarsanız, tam teşekküllü bir otomatik telefon santrali olacaktır.