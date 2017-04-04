Piyasa Teorisi - sayfa 26
Yousufkhodja Sultonov :
Grafiği ilk kez görenler için kısa bir açıklama yapacağım: Ayılar, şiddetli bir mücadelenin (güçlü piyasa karışıklığı) sonucu olarak liderliği ele geçirdi ve piyasayı aşağı çekti, birkaç kez kibar isteklerini reddederek piyasayı aşağı çekti. sopayı geçmek için boğalar (boğaların mavi çizgisinin piyasa fiyatına iki kez yaklaşıyor). Belli bir fiyat seviyesine kadar, boğalar fiyattan güvenli bir mesafeye çekildi ve ayılar neredeyse tek başına piyasaya ev sahipliği yaptı, boğalara göre piyasayı kabul edilemez bir seviyeye indirdi ve boğalar, onlarla görüştükten sonra piyasayı kabul edilemez bir seviyeye indirdi. yöneticiler (Tsr ve Tsopt), ayrıca, batonu geçen ilk vakanın aksine, ayılar toplantıya davet edilmedi) fiyata keskin bir şekilde düştü, özellikle direnmedikleri için ayıları piyasadan çıkardılar ( ayıların yeşil çizgisi sakince fiyat düşüşünden güvenli bir mesafeye çekildi) ve fiyatı yukarı çekerek piyasaya hükmetmeye başladı. Yakında ayıların nasıl geri döneceğini göreceğiz.
Yağlı boya.
Yağlı boya.
Teşekkürler, Wall Street'te bu savaşı anlatmaya çalıştım. Grafikte, (savaş) ayıların fiyatı eksiye düşürme girişimleri ve boğaların onu gökyüzüne yükseltme girişimleri şeklinde görülebilir. Orijinal resmi izlemekten büyük bir zevk aldım.
Her zaman lütfen. Orijinal tabloyu geniş bir formatta yeniden ekledim.
Elektrik direğindeki soldaki ayı bir şeydir.
Sevgili Sihirbaz. bu örnek, büyük teknik hatamı bulmama ve sonunda bu teoriye dayanarak geleceği tahmin etme olasılığı hakkındaki efsaneyi ortadan kaldırmama yardımcı oldu, çünkü daha önce de belirttiğim gibi, başlangıçta ve tanım gereği bir tahmin potansiyeline sahip değil. Belki de kendimi attığım yemlere düşerek birilerini yanlış yönlendirdiğim için katılımcılardan özür dilerim. Ve bu oldu:
Algoritmayı başlatmak için, piyasanın durumunun ilk değerlendirmesi için bir sıfır çubuğuna ihtiyacım var. Numuneden ilk çubuğu sıfır çubuk olarak kullandım, 20 çubuğu kestim (değerlendirme periyodu). durumu tek noktalar Ts1, Tsopt, Tsr, Ts2, Tspr şeklinde değerlendirdi, yanlışlıkla onları 20. satıra yerleştirdi, ancak gerekliydi - 21. satırda! Bu nedenle, C1 veya C2, aslında pazarın son durumunu doğru bir şekilde hesaplasalar da, bir bar ilerisini doğru bir şekilde "tahmin etmeye" başladı. Şimdi her şey düzeldi ve her şey yerine oturdu. Ancak, bence, araştırma sonuçları bundan hiç zarar görmedi ve yine de, ayıların veya boğaların piyasaya öncülük ettiğini, ortak yönetimin dışlandığını ve bu girişimin güçlü bir piyasa rahatsızlığına yol açtığını ve genellikle piyasadaki dalgalanmalara yol açtığını güvenle söyleyebiliriz. devir sorunsuz gidiyor ve birbirlerine karışmamaya çalışıyorlar, ancak devir anında grafikten gördüğümüz gibi aralarında ciddi kavgalar olabiliyor ve batonun devir anı yani piyasa tersine çevirme, bardan bara hatasız ve doğru bir şekilde belirleriz. Bu da pazarı yenmemiz için oldukça yeterli. Artık sadece körler pazara girerken ve çıkarken hata yapabilir. Programı düşünün ve keyfini çıkarın.
Yusuf, yeni gelişiminin sonuçlarını yorumlamak için çok acelen var. Acele etmeyin, yine de hatalar bulabilir, pratikte her şeyi kontrol edebilir, bu teorinin ticaret için ne verdiğini kontrol edebilir ve ardından sonuçlar çıkarabilirsiniz. Ve böylece sadece yerel komedyenlerin alay konusu olması için bir sebep veriyorsunuz ve kendi otoritenizi baltalıyorsunuz.
Oturup haftalarca seviyelere bakarlardı))) Bir yıl sonra belki ışığı gördüler)))
Yazar, değiş tokuşlar var olduğu sürece eski bir konuyu çiğniyor.
Onun bir ekonometrist olduğuna dair büyük şüpheler var...
Yerel komedyenler için değilse -
Ve tereddüt etmeyin, bildiğim kadarıyla ekonomi ile sadece dolaylı bir ilişkisi var, teknik bilimlere aday.
... aralarında ciddi kavgalar olabilir, çizelgeden gördüğümüz gibi ve çıtayı geçme anını, yani piyasanın tersine dönmesini bariz ve kesin bir şekilde kesin olarak belirliyoruz. Bu da pazarı yenmemiz için oldukça yeterli. Artık sadece körler pazara girerken ve çıkarken hata yapabilir. Programı düşünün ve keyfini çıkarın.
:-) Önce gülümsedi. Ve sonra bağlandı...
Üstelik Yusuf, boğalarla ayıların tek ve aynı karakterde olduğu, beyefendi, oyuncak bebek, piyasa yapıcı olduğu düşünülürse, o zaman HER ŞEY YERİNE DÜŞÜYOR! Ben Larry Williams'ın bir taraftarıyım, " Vadeli işlem piyasasında ticaretin sırları. İçeridekilerle hareket edin " adlı kitabında bu karaktere "Büyük Adamlar" diyor. Sana tamamen katılıyorum. Çalışacağım ve çalışmaya devam edeceğim, THEM tarafından düzenlenen piyasa hareketleriyle birlikte müzayedede biraz yer alacağım. Yardımınızla, piyasada ticarete yönelik felsefi yaklaşımımın doğruluğuna daha da ikna oldum. Sana minnettarım. Kalpten.
Rahim gerçeğini bile kesin.
Yağlı boya - genellikle İYİ, hatta Cord'un söylediği gibi "Süperİyi" diyebilirim.