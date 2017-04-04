Piyasa Teorisi - sayfa 255

Yeni yorum
 
köyden bir şey sustu: o))) Sefer uydu köye yaklaşmadı.
 

İşte iş günü için 3. yaklaşım: Günde toplam kazanılan 1000 ruble. Aralıklarla işlem yapmaya devam edebilirsiniz. Ama açgözlülük ruhun tehlikeli yanıdır.


 
Alexander Ivanov :

Herkese hoş geldiniz!

Teori değiştirildi, sanki artık boğaların veya ayıların neyin peşinde olduğunu %90 oranında tahmin edebiliyormuşsunuz gibi. Gösterge çizgilerinin durumuna göre, artık piyasada kimin yığılacağını "görebilirsiniz".

Aleksandr İvanov :
Teorinin takipçileri nereye gitti?
Burada. Ve resimlerde sadece bir parabolik gösteriyorsunuz (burası hangi taraf?). O zaman hesaplarınızın anlamı nedir?
 
Artyom Trishkin :
Burada. Ve resimlerde sadece bir parabolik gösteriyorsunuz (burası ne taraf?). O zaman hesaplarınızın anlamı nedir?
Amcam oraya hindi astı. Onlar sadece moda ve bana yardımcı olmadılar .. Ama teoriyi Yusuf'tan aldım ve daha da değiştirdim. Ve normal ticaret)))))))))))))))
 
Herkes küfür ederken Yusuf'la bir tek ben vardım.
 
Alexander Ivanov :
Herkes küfür ederken Yusuf'la bir tek ben vardım.

Sen kendini övmezsen başkaları seni övmez :)

not. Artyom'u hayal edebiliyor musunuz, Yusuf'la yapayalnızdı, yapayalnız ................

 

Küfür etmeyin, Tanrı sizi yargılayacaktır.

Ve teori böyle işliyor. hepsini alabilirim

 
Alexander Ivanov :
Amcam oraya hindi astı. Onlar sadece moda ve bana yardımcı olmadılar .. Ama teoriyi Yusuf'tan aldım ve daha da değiştirdim. Ve normal ticaret)))))))))))))))
Peki ticaret. Sadece ilginç bir şey bulursanız - ya paylaşın ya da bu coşkuya sıfırdan ihtiyacınız yok. Yusuf'a da yardım ederiz, değil mi? Siz sadece onunla birlikteyken, o sırada biri sizin kullandığınıza dair bir gösterge yapıyordu. Ücretsiz o zaman ve.
 
Artyom Trishkin :
Peki ticaret. Sadece ilginç bir şey bulursanız - ya paylaşın ya da bu coşkuya sıfırdan ihtiyacınız yok. Yusuf'a da yardım ederiz, değil mi? Siz sadece onunla birlikteyken, o sırada biri sizin kullandığınıza dair bir gösterge yapıyordu. Ücretsiz o zaman ve.
Bedava kullanmıyorum. Yusuf onaylayacaktır. Ben hiçbir şey satın almam. Ben kendim bir satıcıyım.
 
Server Muradasilov :

Sen kendini övmezsen başkaları seni övmez :)

not. Artyom'u hayal edebiliyor musunuz, Yusuf'la yapayalnızdı, yapayalnız ................

Evet, ben de şaşırdım. O nasıl, zavallı şey?
1...248249250251252253254255256257258259260261262...288
Yeni yorum