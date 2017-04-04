Piyasa Teorisi - sayfa 255
İşte iş günü için 3. yaklaşım: Günde toplam kazanılan 1000 ruble. Aralıklarla işlem yapmaya devam edebilirsiniz. Ama açgözlülük ruhun tehlikeli yanıdır.
Herkese hoş geldiniz!
Teori değiştirildi, sanki artık boğaların veya ayıların neyin peşinde olduğunu %90 oranında tahmin edebiliyormuşsunuz gibi. Gösterge çizgilerinin durumuna göre, artık piyasada kimin yığılacağını "görebilirsiniz".
Teorinin takipçileri nereye gitti?
Burada. Ve resimlerde sadece bir parabolik gösteriyorsunuz (burası ne taraf?). O zaman hesaplarınızın anlamı nedir?
Herkes küfür ederken Yusuf'la bir tek ben vardım.
Sen kendini övmezsen başkaları seni övmez :)
not. Artyom'u hayal edebiliyor musunuz, Yusuf'la yapayalnızdı, yapayalnız ................
Küfür etmeyin, Tanrı sizi yargılayacaktır.
Ve teori böyle işliyor. hepsini alabilirim
Amcam oraya hindi astı. Onlar sadece moda ve bana yardımcı olmadılar .. Ama teoriyi Yusuf'tan aldım ve daha da değiştirdim. Ve normal ticaret)))))))))))))))
Peki ticaret. Sadece ilginç bir şey bulursanız - ya paylaşın ya da bu coşkuya sıfırdan ihtiyacınız yok. Yusuf'a da yardım ederiz, değil mi? Siz sadece onunla birlikteyken, o sırada biri sizin kullandığınıza dair bir gösterge yapıyordu. Ücretsiz o zaman ve.
