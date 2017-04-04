Piyasa Teorisi - sayfa 241

Yura3512 :


Eh, bu ayılar ve tavşan kampanyası. Hangi bir yerde dolaşıyor, çılgın.

gülmeni öneririm. Bir miktar.

sadece mesajını çözmemiz gerekiyor. Belki birisi hayvanat bahçesi açısından güçlüdür? Ayılar yükselmiş gibi. EURUSD piyasası anlamına gelir yukarı çıkacak falan. O zaman Yusuf'un mesajını deşifre ederek bir grafik çizip ondan para kazanabiliriz????

İyi şanlar.

sağlık personelinden özel olarak eğitilmiş insanlar her şeyi analiz eder ...

analiz etmek...

psikiyatride yeni bir trend - beyni kova lavmanlarıyla temizlemek

6 nolu koğuştaki meslektaşları da analiz ediyor - birkaç hesap için harçlık topladılar - zaten halka açık bir şekilde birleştirildi ...

belli ki dövecekler ... yastıkla ya da paspasla ...

veya ıslak bir kağıda sarılmış

bir şey hala belirsiz - hastanın interneti nereden bulduğu ...

 
Dediği gibi, yargılamayın. Piyasa öyle bir canavar ki önünde kimin olduğu umurunda değil. Yazı tura atan bir adam, süper bilgisayarları olan bir matematikçi takımı, bir profesör, bir okul çocuğu - hepsi aynı pozisyonda. Sadece içerdekiler bir şeyler biliyor. Elbette gülmek, mantıklı bir şekilde eleştirmekten daha kolaydır. Yusuf'un teorisinde biraz doğu bilgeliği var. Herhangi bir teori üzerinde ticaret yapamazsınız.
 
Yuri Evseenkov :
Dediği gibi, yargılamayın. Piyasa öyle bir canavar ki önünde kimin olduğu umurunda değil. Yazı tura atan bir adam, süper bilgisayarları olan bir matematikçi takımı, bir profesör, bir okul çocuğu - hepsi aynı pozisyonda. Sadece içerdekiler bir şeyler biliyor. Elbette gülmek, mantıklı bir şekilde eleştirmekten daha kolaydır. Yusuf'un teorisinde biraz doğu bilgeliği var. Herhangi bir teori üzerinde ticaret yapamazsınız.

Ne doğu bilgeliği var! Aptal Pinokyo'yu bulma umuduyla sadece utanmaz bir "teori" satıyor, ama birkaç soldoyla değil, bir milyon dolarla!

Tartışacak ne var?!

 

ama şubenin yazarına haraç ödemeliyiz - muazzam bir iş yaptı. Piyasa katılımcıları tarafından analiz aracı tek kelimeyle muhteşem, tüccarın takdir edilmemesi üzücü.

 
Çalışma göstergesi. Ve tüm osilatörlerin en iyisi.
 
Alexander Ivanov :
Çalışma göstergesi. Ve tüm osilatörlerin en iyisi.
Sinyaller nelerdir? Tam olarak ne görüyorsun? Boş meraktan değil, bir danışman için soruyorum - giriş/çıkış kriterlerine ihtiyacım var. Kendim iki veya üç normal şey görüyorum, ama bir şey eksik ...
 
Artyom Trishkin :
Sinyaller nelerdir? Tam olarak ne görüyorsun? Boş meraktan değil, bir danışman için soruyorum - giriş/çıkış kriterlerine ihtiyacım var. Kendim iki veya üç normal parça görüyorum, ama bir şey eksik ...

Bende tam sürüm yok. Piyasadan bir demoya düşkünüm. Onu M30 ve H1'e sürüyorum ve eğer kahverengi çizgi kırmızı çizginin ötesine geçmeye başlarsa, o zaman bir alış açarım ve benzer şekilde bir satmaya başlarım. Ama merak ediyorum, tam sürüme sahip olan Yusuf neden sinyal birikimlerini en az + %10'a kadar yükseltmez....... sadece açar ve kampanyayı unutur. Ve stoploss olmadan bile açılır. Ayrılır ve 2-3 saat sonra bilgisayara gelir ve bir kayıpla kapanır. Nedense bana öyle geliyor.



 
Göstergenin ana avantajı, MT4 osilatörleri gibi aşırı alım ve aşırı satım olasılığını göstermemesidir.
 
Bu göstergeyi mql'de kim "yazdıysa", iyi bir robot yaratabileceğini düşünüyorum.
 
Alexander Ivanov :

Bende tam sürüm yok. Piyasadan bir demoya düşkünüm. Onu M30 ve H1'e sürüyorum ve eğer kahverengi çizgi kırmızı çizginin ötesine geçmeye başlarsa, o zaman bir alış açarım ve benzer şekilde bir satmaya başlarım. Ama merak ediyorum, tam sürüme sahip olan Yusuf neden sinyal birikimlerini en az + %10'a kadar yükseltmez....... sadece açar ve kampanyayı unutur. Ve stoploss olmadan bile açılır. Ayrılır ve 2-3 saat sonra bilgisayara gelir ve bir kayıpla kapanır. Nedense bana öyle geliyor.



Bu tür sinyaller ilk görülenlerdir. Tarih boyunca - iyi sinyaller. Ancak, çıkış için daha önemli olan her iki çizginin yönünü ve göreceli konumunu izlemeniz gerekir. Örneğin: bir boğa piyasasında (Kırmızı olanın üzerindeki zeytin çizgisi), bu çizgilerin farklılığını hesaba katmanız gerekir: ayrışırlar - yukarı doğru bir hareket var, yakınsak - bir geri dönüş veya yukarı hareketin durması. Yusuf'tan kendisinin iyi sinyaller bulmasını istedim - denemeye söz verdi, ancak bir şey hakkında sessiz kaldı ve şimdi önerdiği kriterlere göre bir danışman yapacak - yine çöp burada bazı kinci eleştirmenlerin zevkine olacak;)
