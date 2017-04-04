Piyasa Teorisi - sayfa 241
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Eh, bu ayılar ve tavşan kampanyası. Hangi bir yerde dolaşıyor, çılgın.
gülmeni öneririm. Bir miktar.
sadece mesajını çözmemiz gerekiyor. Belki birisi hayvanat bahçesi açısından güçlüdür? Ayılar yükselmiş gibi. EURUSD piyasası anlamına gelir yukarı çıkacak falan. O zaman Yusuf'un mesajını deşifre ederek bir grafik çizip ondan para kazanabiliriz????
İyi şanlar.
sağlık personelinden özel olarak eğitilmiş insanlar her şeyi analiz eder ...
analiz etmek...
psikiyatride yeni bir trend - beyni kova lavmanlarıyla temizlemek
6 nolu koğuştaki meslektaşları da analiz ediyor - birkaç hesap için harçlık topladılar - zaten halka açık bir şekilde birleştirildi ...
belli ki dövecekler ... yastıkla ya da paspasla ...
veya ıslak bir kağıda sarılmış
bir şey hala belirsiz - hastanın interneti nereden bulduğu ...
sağlık personelinden özel olarak eğitilmiş insanlar her şeyi analiz eder ...
analiz etmek...
psikiyatride yeni bir trend - beyni kova lavmanlarıyla temizlemek
6 nolu koğuştaki meslektaşları da analiz ediyor - birkaç hesap için harçlık topladılar - zaten halka açık bir şekilde birleştirildi ...
belli ki dövecekler ... yastıkla ya da paspasla ...
veya ıslak bir kağıda sarılmış
bir şey hala belirsiz - hastanın interneti nereden bulduğu ...
Dediği gibi, yargılamayın. Piyasa öyle bir canavar ki önünde kimin olduğu umurunda değil. Yazı tura atan bir adam, süper bilgisayarları olan bir matematikçi takımı, bir profesör, bir okul çocuğu - hepsi aynı pozisyonda. Sadece içerdekiler bir şeyler biliyor. Elbette gülmek, mantıklı bir şekilde eleştirmekten daha kolaydır. Yusuf'un teorisinde biraz doğu bilgeliği var. Herhangi bir teori üzerinde ticaret yapamazsınız.
Ne doğu bilgeliği var! Aptal Pinokyo'yu bulma umuduyla sadece utanmaz bir "teori" satıyor, ama birkaç soldoyla değil, bir milyon dolarla!
Tartışacak ne var?!
ama şubenin yazarına haraç ödemeliyiz - muazzam bir iş yaptı. Piyasa katılımcıları tarafından analiz aracı tek kelimeyle muhteşem, tüccarın takdir edilmemesi üzücü.
Çalışma göstergesi. Ve tüm osilatörlerin en iyisi.
Sinyaller nelerdir? Tam olarak ne görüyorsun? Boş meraktan değil, bir danışman için soruyorum - giriş/çıkış kriterlerine ihtiyacım var. Kendim iki veya üç normal parça görüyorum, ama bir şey eksik ...
Bende tam sürüm yok. Piyasadan bir demoya düşkünüm. Onu M30 ve H1'e sürüyorum ve eğer kahverengi çizgi kırmızı çizginin ötesine geçmeye başlarsa, o zaman bir alış açarım ve benzer şekilde bir satmaya başlarım. Ama merak ediyorum, tam sürüme sahip olan Yusuf neden sinyal birikimlerini en az + %10'a kadar yükseltmez....... sadece açar ve kampanyayı unutur. Ve stoploss olmadan bile açılır. Ayrılır ve 2-3 saat sonra bilgisayara gelir ve bir kayıpla kapanır. Nedense bana öyle geliyor.
Bende tam sürüm yok. Piyasadan bir demoya düşkünüm. Onu M30 ve H1'e sürüyorum ve eğer kahverengi çizgi kırmızı çizginin ötesine geçmeye başlarsa, o zaman bir alış açarım ve benzer şekilde bir satmaya başlarım. Ama merak ediyorum, tam sürüme sahip olan Yusuf neden sinyal birikimlerini en az + %10'a kadar yükseltmez....... sadece açar ve kampanyayı unutur. Ve stoploss olmadan bile açılır. Ayrılır ve 2-3 saat sonra bilgisayara gelir ve bir kayıpla kapanır. Nedense bana öyle geliyor.