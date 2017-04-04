Piyasa Teorisi - sayfa 42
Elbette hakkınız var. Ama her şey o kadar basit değil. Elde ettiğiniz sonuçların pratik önemi konusunda çok acelecisiniz. Yani, tüm ve tüm piyasa hareketlerinin planınızın tanımladığı başarı hakkında. Ama genel olarak düşünce tarzınız bence doğru. Sadece pratik sonuç için hala gördüm ve gördüm. Bence de.
Yemek yapmayı bilmiyorsanız, çırpılmış yumurtaları bozabilirsiniz.
TS'nin iyileştirilmesi sonsuza kadar sürebilir ve sürekli olarak yeni fikirler ve fırsatlar ortaya çıkacaktır.
5 yıllık çileden sonra, ilginç olan her şey yeni başlıyor.
12 05 15 tarihindeki seansın açılışı sırasında paritenin durumu, tüccarın durumu " PİYASA DIŞI ", piyasa tekel olduğundan, Boğalar tarafından zorla 1.521752 seviyesinde tutuluyor. Buffalo ve Aslan tarafından biraz daha düşük olan Dragon, zayıfsa, tekelcilerin Ayıları piyasa ile pazarlık etmeyi başarana kadar her an geri dönebilir Boğalar, piyasayı tersine çevirir ve bir düşüş trendi düzenler:
Beklediğim gibi (yukarıya bakın), Bulls geri döndü ve fiyatı hemen devraldı ve Ayıları Dragon tarafından tutuldukları 1.023755 seviyesine itti. Piyasa tekrar yükselişe geçti, Moskova saatiyle 13-00'da, uzlaşmaz bir mücadelenin kadrosunu görebileceğiniz bilgiler burada.Tüccarın durumu " PİYASA DIŞI ":
Sistemi AUDUSD çifti üzerine çektim.
Peki Yusuf, bugün Avrupa seansında boğalar ayıları yendi mi yoksa Amerika seansında ayılar savaşacak mı? Bugünkü minimum güncellenmezse, euro büyümeye devam edecek (IMHO).
Ayılar şoktayken zayıftılar. ve Bulls'un bu darbesi dengelerini bozdu ama barışamadılar ve bir destek hattı oluşturamadılar, bu yüzden tekrar deneyebilirler. Mdvedis'in sakinleştiğini ve Bulls'u destek hattında koruma kaderine boyun eğdiğini görür görmez tüccarlara BAI için yeşil ışık yakalım. Ayıların tekelcilere ait olduğunu ve sadece -(eksi) 80 puanlık bir aşağı yönlü potansiyele sahip olduğunu ve sadece +50 puanlık bir karşı saldırı gücü olduğunu hatırlattım, piyasa tekelciydi (bu parametre, yani esneklik pozitiftir). Şimdi, Boğa piyasasının fırsatlarına ve güçlü yönlerine bakın: potansiyel +416 puan, olası etkinin gücü (eksi) 406 puan, piyasa rekabetçi (çünkü esneklik negatif). Haklısın, Ayılar biraz uzaklaşırsa, bir uzlaşma umut edilebilir, ancak kızgınlıkla uzaklaştılar ve geri dönmekle tehdit ettiler. Bu analizin daha sık, en az saatte bir yapılması gerektiğine, o zaman tek bir hareketin gözden kaçmayacağına ve her zaman durumun yoğunluğuna göre olayları öngöreceğimize inandım.
Not. 15 GMT'de, BULLS'un bir miktar geri çekilmesine rağmen piyasa yükselişini sürdürüyor, Bears 0,996202'de.
Ve grafikteki hangi eğri, ayıların kızgınlıkla uzaklaştığını ve geri dönmekle tehdit ettiğini gösteriyor?