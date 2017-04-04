Piyasa Teorisi - sayfa 125
Aslan yelesini şişirdi - yükseltilmiş bir öküz bekliyoruz. )
Kurt pençesini kaldırdı - saç tokasını bekliyoruz. )
Burada esneklik nerede?
Sadece stop-out, kârdan önce gelirdi. :) Sonuçta, bize tüm depoya girmemizi tavsiye ettiler!
Tamamlanan programa baktığımızda hepimiz çok zeki ve başarılıyız ..... :)
"Öncelikle ABD ve/veya Büyük Britanya olmak üzere avro bölgesi ülkelerinin ekonomilerine ciddi zarar verin" ... başka bir gün))))))
Yusuf. Ciddiyim))) Kayar pencere parametresini çevirin. Tanrı gibi hisset
Cuma oturumunun açılış anındaki durum 12. 06. 15, 00-00 Moskova saati.
Avro dolar. Aslan aşağı baktığından, Fiyatın Boğaların imajına ve Piyasanın Ayıların imajına sahip olduğu için, yukarı (boğa) eğiliminde aşağı doğru bir düzeltme var. Fiyat seviyesi, piyasa katılımcıları - satıcılar ve alıcılar ve Piyasa seviyesi - piyasanın sanal geliri ve fiyattan elde edilen gelirin esnekliği tarafından oluşturulur. Fiyat ve Piyasa karşıt taraflardır. Aslan - optimal piyasa fiyatı ve Leopard - tüm bu ekonomiyi ortalama piyasa fiyatı yönetir. Şimdi ticaret, Boğa seviyesi olarak da adlandırılan 2., en yüksek başa baş (kar amacı gütmeyen) C2 etrafında organize ediliyor:
Pound/dolar. Düşüş trendinde yukarı doğru bir düzeltme var (Aslan yukarı bakıyor), Fiyat Ayıların imajına sahip ve Piyasada Boğaların imajı var. Şimdi ticaret, Leo seviyesi olarak da adlandırılan 3., küresel veya olağanüstü, başabaş seviyesi (kar amacı gütmeyen) etrafında organize edilmektedir. Piyasayı Leo kendisi yönetiyor. Fiyat (Ayılar) ve Piyasa (Boğalar) seviyeleri, alım satım kurallarını ihlal ettikleri ve 25 Mayıs'a kadar 1000 puan ve daha fazla olası fiyat değişikliği koridoruna izin verdikleri için alım satım sürecini yönetme yetkilerinden yoksun bırakıldı. 27 Mayıs'ta Leo, Forex'te nadir, karakteristik olmayan ve sıra dışı bir durum olan ticaret sürecinin yönetimini devraldı. Bu, süper güçlü finansal yapıların ticaret sürecine veya devlet müdahalesini gerektiren gergin bir siyasi durumla bağlantılı olarak müdahaleye işaret eder. Şimdi birkaç on puan içinde Leo tarafından olası bir fiyat değişikliği koridoru tutuluyor, bu nedenle paritenin hareketi tüccarların mantığına uymayabilir:
Onlar. bai tutmaya devam?
Ne söylemek istediğini anlamadın mı?