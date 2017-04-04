Piyasa Teorisi - sayfa 125

Алексей :

Aslan yelesini şişirdi - yükseltilmiş bir öküz bekliyoruz. )

Kurt pençesini kaldırdı - saç tokasını bekliyoruz. )

Burada esneklik nerede?

Pekala, beni dinlemedin mi? Şimdi zaten iyi bir kar elde edeceklerdi. Leo nereye gideceğini bilir.)
 
Alexander Laur :
Sadece stop-out, kârdan önce gelirdi. :) Sonuçta, bize tüm depoya girmemizi tavsiye ettiler!
%50 oranında
 
O halde her zaman fiyatın aslan yönüne dönmesini beklemelisin, bunu başlı başına kastetmiştim, bunu anlayacağını ve yapacağını düşünmüştüm.) Ve dönüşten kısa bir süre önce yazmıştım.
 
Alexander Laur :
Tamamlanan programa baktığımızda hepimiz çok zeki ve başarılıyız ..... :)
Benim suçum değil, hepsi aslan.) Aslan besler, sular ve uyutur.)
 
Yousufkhodja Sultonov :В пятницу, 22. 05 . pound piyasası, birbirinden makul veya daha doğrusu kabul edilemez derecede büyük bir mesafede (700 puanın üzerinde) bulunan iki başabaş seviyesi olan normal bir rekabetçi piyasaydı. Bu koşullar altında piyasa oldukça oynak olabilir ve başta ABD ve/veya Birleşik Krallık olmak üzere avro bölgesi ülkelerinin ekonomilerine ciddi zararlar verebilir:

Yusuf. Ciddiyim))) Kayar pencere parametresini çevirin. Tanrı gibi hisset
"Öncelikle ABD ve/veya Büyük Britanya olmak üzere avro bölgesi ülkelerinin ekonomilerine ciddi zarar verin" ... başka bir gün))))))
 
Vizard_ :
Yusuf. Ciddiyim))) Kayar pencere parametresini çevirin. Tanrı gibi hisset
"Öncelikle ABD ve/veya Büyük Britanya olmak üzere avro bölgesi ülkelerinin ekonomilerine ciddi zarar verin" ... başka bir gün))))))
Ne söylemek istediğini anlamadın mı?
 

Cuma oturumunun açılış anındaki durum 12. 06. 15, 00-00 Moskova saati.

Avro dolar. Aslan aşağı baktığından, Fiyatın Boğaların imajına ve Piyasanın Ayıların imajına sahip olduğu için, yukarı (boğa) eğiliminde aşağı doğru bir düzeltme var. Fiyat seviyesi, piyasa katılımcıları - satıcılar ve alıcılar ve Piyasa seviyesi - piyasanın sanal geliri ve fiyattan elde edilen gelirin esnekliği tarafından oluşturulur. Fiyat ve Piyasa karşıt taraflardır. Aslan - optimal piyasa fiyatı ve Leopard - tüm bu ekonomiyi ortalama piyasa fiyatı yönetir. Şimdi ticaret, Boğa seviyesi olarak da adlandırılan 2., en yüksek başa baş (kar amacı gütmeyen) C2 etrafında organize ediliyor:

Pound/dolar. Düşüş trendinde yukarı doğru bir düzeltme var (Aslan yukarı bakıyor), Fiyat Ayıların imajına sahip ve Piyasada Boğaların imajı var. Şimdi ticaret, Leo seviyesi olarak da adlandırılan 3., küresel veya olağanüstü, başabaş seviyesi (kar amacı gütmeyen) etrafında organize edilmektedir. Piyasayı Leo kendisi yönetiyor. Fiyat (Ayılar) ve Piyasa (Boğalar) seviyeleri, alım satım kurallarını ihlal ettikleri ve 25 Mayıs'a kadar 1000 puan ve daha fazla olası fiyat değişikliği koridoruna izin verdikleri için alım satım sürecini yönetme yetkilerinden yoksun bırakıldı. 27 Mayıs'ta Leo, Forex'te nadir, karakteristik olmayan ve sıra dışı bir durum olan ticaret sürecinin yönetimini devraldı. Bu, süper güçlü finansal yapıların ticaret sürecine veya devlet müdahalesini gerektiren gergin bir siyasi durumla bağlantılı olarak müdahaleye işaret eder. Şimdi birkaç on puan içinde Leo tarafından olası bir fiyat değişikliği koridoru tutuluyor, bu nedenle paritenin hareketi tüccarların mantığına uymayabilir:


 
Onlar. bai tutmaya devam?
 
Roman Shiredchenko :
Onlar. bai tutmaya devam?
Şahsen tutuyorum ama prensip gereği alımları kapatıp satışa açmanız gerekiyor. Geçen seferki gibi biraz düşecek ve tekrar yükseleceğini düşünüyorum. EA alımları kapatır ve bir satış açardı. Bakalım ne olacak.
 
Yousufkhodja Sultonov :
Ne söylemek istediğini anlamadın mı?
Yousufkhodja Sultonov : Bu, süper güçlü mali yapıların veya hükümet müdahalesini gerektiren gergin bir siyasi durum nedeniyle ticaret sürecine müdahalenin kanıtıdır.

Odadaki sıcaklık, koridordaki halının uzunluğuna bağlıdır)))
