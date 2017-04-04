Piyasa Teorisi - sayfa 126
Şahsen ben tutuyorum ama prensip olarak alımları kapatıp satışa açmanız gerekiyor. Geçen seferki gibi biraz düşecek ve tekrar yükseleceğini düşünüyorum . EA alımları kapatır ve bir satış açar. Bakalım ne olacak.
Yousufkhodja Sultonov :
Bakalım ne olacak.
Bana bir olayı hatırlattı. Bir eksantrik kalp ameliyatı geçirdi ve alkol almaması konusunda uyarıldı.
Ama o öyle bir adam değildi. Dedi ki: "Bakalım ne olacak." Uzun sürmedi. (
Ve AL pozisyonunuzu açmanın fiyatı nedir, yani. beraberlik kaç puan (4 hane)?
Dün euro için tahmininize göre fiyat 100,0 puandan fazla düştü. :)
Birincisi, 100 puan değil, 1.1319 - 1.1257 = 62 puan. İkincisi, %100 sonuç veren bir TS istiyor musunuz? Ben buna söz vermedim. Ve bu TS çerçevesinde, kayıplar da hariç tutulmamaktadır. Bunu konuştum, konuştum, konuşacağım ve "Kar - Zarar" tablosunda toplam kârdaki bu düşüşü gösteriyorum:
Sorduğumu dikkatlice oku.
Fiyatlar hakkında:
dünkü açılış fiyatı 1.13203.
bugünün en düşük seviyesi 1.12170.
1.13203 - 1.12170 = 0.01033 veya 100.0'dan fazla puan alıyoruz!
Neden bugünün minimumunu alıyorsunuz? Seansın başında Leo'nun aşağıya baktığını gösterdim. Sat'a basıp neredeyse dünkü kaybı haklı çıkarmalıydın.
Bugünün en düşük seviyesi, sizin (dediğiniz gibi) açık BU pozisyonlarınız olduğu için. Bu, bu pozisyonlar için maksimum düşüşün BUGÜN günün en düşük seviyesinde olduğu anlamına geliyor.
elimizde istatistik yok..... sebep bu... MT4'te neden şimdiye kadar (tabii ki insan faktörü olmayan gerçek formüller yoksa) en azından bir gösterge yok...
Tüm göstergeler - hodrik, ss, 18, vb ... uzun zamandır kamu malıdır ... Hayvanlar ... kendi başımıza üreriz)))
Bir aydan fazla bir süredir bu konunun gelişimini takip ediyorum ve karşı koyamadım.
Vizard_ çok iyi bir mizah anlayışın var. Bu konuda tamamen ciddiyim :)
Muhtemelen burada değerli olan tek şey bu.