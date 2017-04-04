Piyasa Teorisi - sayfa 126

Yousufkhodja Sultonov :
Şahsen ben tutuyorum ama prensip olarak alımları kapatıp satışa açmanız gerekiyor. Geçen seferki gibi biraz düşecek ve tekrar yükseleceğini düşünüyorum . EA alımları kapatır ve bir satış açar. Bakalım ne olacak.
Ve sonra nakuya " piyasa teorisi "? Ve tüm bu pathoslar))) "teori" ye göre boşaltın))))
 

Şahsen tutuyorum ama prensip gereği alımları kapatıp satışa açmanız gerekiyor. Geçen seferki gibi biraz düşecek ve tekrar yükseleceğini düşünüyorum. EA alımları kapatır ve bir satış açardı. Bakalım ne olacak.

Bakalım ne olacak.

Bana bir olayı hatırlattı. Bir eksantrik kalp ameliyatı geçirdi ve alkol almaması konusunda uyarıldı.

Ama o öyle bir adam değildi. Dedi ki: "Bakalım ne olacak." Uzun sürmedi. (

 
Alexander Laur :

Ve AL pozisyonunuzu açmanın fiyatı nedir, yani. beraberlik kaç puan (4 hane)?

Dün euro için tahmininize göre fiyat 100,0 puandan fazla düştü. :)

Ortalama beyler, u-s-r-e-d-n-i-i-t-e-s-s.) B dalgasını bekleyin.
 
Alexander Laur :

Ve AL pozisyonunuzu açmanın fiyatı nedir, yani. beraberlik kaç puan (4 hane)?

Dün euro için tahmininize göre fiyat 100,0 puandan fazla düştü. :)

Birincisi, 100 puan değil, 1.1319 - 1.1257 = 62 puan. İkincisi, %100 sonuç veren bir TS istiyor musunuz? Ben buna söz vermedim. Ve bu TS çerçevesinde, kayıplar da hariç tutulmamaktadır. Bunu konuştum, konuştum, konuşacağım ve "Kar - Zarar" tablosunda toplam kârdaki bu düşüşü gösteriyorum:


 
Alexander Laur :

Sorduğumu dikkatlice oku.

Fiyatlar hakkında:

dünkü açılış fiyatı 1.13203.

bugünün en düşük seviyesi 1.12170.

1.13203 - 1.12170 = 0.01033 veya 100.0'dan fazla puan alıyoruz!

Neden bugünün minimumunu alıyorsunuz? Seansın başında Leo'nun aşağıya baktığını gösterdim. Dünkü 1.1257-1.12170 = 40 piplik kaybın bir Sell'e çarpması ve haklı bir kısmı olmalıydı.
 
Yousufkhodja Sultonov :
Neden bugünün minimumunu alıyorsunuz? Seansın başında Leo'nun aşağıya baktığını gösterdim. Sat'a basıp neredeyse dünkü kaybı haklı çıkarmalıydın.
Beyin çocuğu şu ana kadar günlük çizelgeler için bile kaba tahminlere sahip. Sadece yönü belirlemek için kullanılabilir ve henüz alım satım sinyalleri için bir beklentisi yoktur.
 
Alexander Laur :

Bugünün en düşük seviyesi, sizin (dediğiniz gibi) açık BU pozisyonlarınız olduğu için. Bu, bu pozisyonlar için maksimum düşüşün BUGÜN günün en düşük seviyesinde olduğu anlamına geliyor.

Neden Körfezleri gömüp Hücreyi zamanında açmadılar, öyleyse tavsiyelere uyup, kaybı kabul etsem de hatanızı bana karşı kullanın?
elimizde istatistik yok..... sebep bu... MT4'te neden şimdiye kadar (tabii ki insan faktörü olmayan gerçek formüller yoksa) en azından bir gösterge yok...
 
azfaraon :
elimizde istatistik yok..... sebep bu... MT4'te neden şimdiye kadar (tabii ki insan faktörü olmayan gerçek formüller yoksa) en azından bir gösterge yok...
Tüm göstergeler - hodrik, ss, 18, vb ... uzun zamandır kamu malıdır ... Hayvanlar ... kendi başımıza üreriz)))
 
Vizard_ :
Tüm göstergeler - hodrik, ss, 18, vb ... uzun zamandır kamu malıdır ... Hayvanlar ... kendi başımıza üreriz)))

Bir aydan fazla bir süredir bu konunun gelişimini takip ediyorum ve karşı koyamadım.

Vizard_ çok iyi bir mizah anlayışın var. Bu konuda tamamen ciddiyim :)

Muhtemelen burada değerli olan tek şey bu.

