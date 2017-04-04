Piyasa Teorisi - sayfa 136
Ses dalgası bir sinüs dalgasıdır. Kotirler durağan değildir ve resmin trendini çıkarmak pek de değişmez,
ekonometristler artışların durağan olduğunu söyleyecek olsa da)))
Ve MA2 (basit mashka), örneğin yakın + lag1 yakın / 2 olarak hesaplanır ... yani geçmiş değerler kullanılır.
Bir tahminle gecikmeyi kaldırmayı deneyebilirsiniz ... bir sinir ağı veya benzeri ile ... ama yine de normal şekilde çalışmayacak ...
Yuri! Sana iyi günler! zahmet etme!
Burada "Leoparlar" topu yönetiyor. :-)
Yusuf'un yazısını bekliyoruz. Kelebek şarj oluyor!
Sadece Kâselerin var olduğunu biliyoruz.
Merhaba. Endişelenmiyorum, sadece bu başlığı takip ediyorum, çünkü bu, bir kişinin yeni bir şey bulduğu tek konu.
Kase ile ne kastedildiğine bağlı olarak, ideali kastettim. Ve tabii ki herkesin dolabında kendi iskelet kasesi vardır.)
Bir şekilde benim konuya baktın, özüyle ilgilendin. Eski dostluğumdan ifşa edebilirim.)
Mantık basit: hesaplamalar kâsenin elde edildiğini gösteriyorsa, ancak kâsenin var olmadığını biliyoruz. Sonuç: - hesaplamalarda bir yerde bir hata var.)
Bu tür hatalardan dikkatli bir şekilde kaçınmaya çalıştım, ancak bir tanesi araya girdi ve değişim şu ilke için umut olduğunu gösterdi: Leo fiyatın üstünde - SAT, aşağıda - Al, önemli dezavantajlarla ilişkili:
Sonuç: Beklenen kârla orantılı bir depozitoya sahip olmanız gerekir. Neden kâseler yok? Çünkü piyasa, bunların varlığına dair teorik bir olasılık vermemekte, dönüşümlü olarak 3 başa baş seviyesinde işlem görmektedir. Tüccar, yalnızca uzun vadede piyasanın bir "hatasını" umabilir. Teorinin doğruluğu konusunda hiçbir şüphem yok, ancak burada, sonuçlarının kullanımı daha fazla çalışma gerektiriyor. Piyasa mekanizmalarının işleyişinin olağanüstü doğruluğuna şaşırmak gerekir - piyasa her zaman üç başabaş seviyesini büyük bir doğrulukla belirler ve bu seviyelerin hesaplanan değerinden, değerlerden farklı bir fiyat hiç görmedim. Piyasa, fiyat alanının tüm aralığında faaliyet gösteren tüm katılımcılara direnmeyi başarır. Piyasaya herhangi bir fiyattan girin - kesinlikle kendinizi son derece elverişsiz ticaret koşullarında bulacaksınız! Fiyatınız hemen C1, C2 veya en kötü ihtimalle Copt'a eşit olacaktır. 4., karlı, seçenek - teorik olarak ve gördüğümüz gibi ve pratik olarak verilmedi!
Filtre ve gecikmelerle ilgili olarak cevap vermediniz. Filtrelememeye çalışmanız anlaşılabilir bir durum. Ama örneğin, filtrelemeye karar verdim. Beni geciktirir mi? Yoksa yukarıdaki arkadaşların dediği gibi 10ms gecikme mi olacak? Bir filtre ne kadar geç olabilir?
Yani Kase yok mu? (((
Bir kişiye işkence etmeyin, o teknik bilimler adayıdır ve faaliyet alanı süzme ile ilgili değildir. Prival-2'den tavsiye alın - o bu alanda uzmandır.
Yani Kase yok mu? (((
Sonuç: Beklenen kârla orantılı bir depozitoya sahip olmanız gerekir. Neden kâseler yok? Çünkü piyasa, bunların varlığına dair teorik bir olasılık vermemekte, dönüşümlü olarak 3 başa baş seviyesinde işlem görmektedir. Tüccar, yalnızca uzun vadede piyasada bir "hata" olmasını umabilir. Teorinin doğruluğu konusunda hiçbir şüphem yok, ancak burada, sonuçlarının kullanımı daha fazla çalışma gerektiriyor.
Bu resim daha çok gerçeğe benziyor. Teorinizi kullanarak piyasaya giriş ve çıkış düzenlemeye yönelik tüm seçeneklerin dikkate alınmadığını düşünüyorum.
17 Haziran'daki oturumun açılışındaki durum:
iyi, orada kimin başarılı olmadığını bilmiyorum - şimdi işe başladım - titreyin, Banderlog