Piyasa Teorisi - sayfa 102
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Psikiyatri hastanesine gitmeyi denedin mi?
Yusuf, RBC'de analitik inceleme yapmayı denedin mi?
IMHO, belki denemek mantıklıdır? En azından uzaktan, serbest çalışan bir analist gibi...
Peki, dedin. Ya bir kişi hayvanları seviyorsa, hemen bir psikiyatri hastanesine mi?
Arkadaş "sahip olmak" zorunda değilsin, onlarla arkadaş olmak zorundasın)
Ben hayvanlardan bahsediyorum ve sen bana arkadaşlardan bahsediyorsun. Ne, gerçekten bir psikiyatri hastanesinde miydiler?) Mürver bahçesinde ve Kiev'de amca demek istedim. Ama artık Kiev'de Buzina adında bir amca yok.
o zaman analistlere ve hatta New York Menkul Kıymetler Borsasına gidebilirsiniz.
Evet, beş gün psikiyatri hastanesindeydim, istedim) Hepsi faydalı ...)))
Haloperidol bağımlısı mıydınız? ))
fenazipam)))
Haloperidol bağımlısı mıydınız? ))
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- --------------------------
Askerler geçmiş günleri hatırlar.))
2010-2011 için pazar analizi Leo'nun görüşünün belirleyici olduğunu gösterdi. Hem Ayılar hem de Boğalar bizi hayal kırıklığına uğrattı, yanlış bilgilere izin verdi ve mevduatta ciddi hasara neden oldu. Artık onlara inanmıyoruz, bırakın Aslan'ın iradesini yapsınlar.
Ya aslanlar sevişirse?
Kime inanacağız?
2010-2014 için aslanı kontrol ettiniz mi? Evet ise, kar/zarar tablosu nerede?
Ama Eva şu anda 100 pip düşürürse, ayılara geri mi döneceksin yoksa aslanları mı destekleyeceksin?