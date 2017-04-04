Piyasa Teorisi - sayfa 102

Vladimir Zubov :
Psikiyatri hastanesine gitmeyi denedin mi?
Peki, dedin. Ya bir kişi hayvanları seviyorsa, hemen bir psikiyatri hastanesine mi?
 
Roman Shiredchenko :

Yusuf, RBC'de analitik inceleme yapmayı denedin mi?

IMHO, belki denemek mantıklıdır? En azından uzaktan, serbest çalışan bir analist gibi...

Yusuf hala el yordamıyla araştırıyor ve yeni teorisini kullanarak piyasaya giriş ve çıkış kriterlerini formüle etmeye çalışıyor ve siz ona zaten bir analist olmasını teklif ediyorsunuz. Bir ipucu?) Kriterlerle bitirecek, teoriyi gerçek hayatta test edecek, parasal bir sonuç alacak, sonra analitik ve hatta New York Menkul Kıymetler Borsası'na gidebilirsiniz.
khorosh :
Arkadaş "sahip olmak" zorunda değilsin, onlarla arkadaş olmak zorundasın)
 
Vladimir Zubov :
Ben hayvanlardan bahsediyorum ve sen bana arkadaşlardan bahsediyorsun. Ne, gerçekten bir psikiyatri hastanesinde miydiler?) Mürver bahçesinde ve Kiev'de amca demek istedim. Ama artık Kiev'de Buzina adında bir amca yok.
khorosh :
Evet, beş gün psikiyatri hastanesindeydim, istedim) Hepsi faydalı ...)))
 
khorosh :
o zaman analistlere ve hatta New York Menkul Kıymetler Borsasına gidebilirsiniz.
ve ziyaret etmek için Bebek'i ziyaret edin - bir bardak atlayın ve onun ne kadar eğlenceli olduğuna gülün ...........
 
Vladimir Zubov :
Haloperidol bağımlısı mıydınız? ))
Daniil Stolnikov :
fenazipam)))
 
Vladimir Zubov :
Daniel Stolnikov :
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- --------------------------

Askerler geçmiş günleri hatırlar.))

 
Yousufkhodja Sultonov :
2010-2011 için pazar analizi Leo'nun görüşünün belirleyici olduğunu gösterdi. Hem Ayılar hem de Boğalar bizi hayal kırıklığına uğrattı, yanlış bilgilere izin verdi ve mevduatta ciddi hasara neden oldu. Artık onlara inanmıyoruz, bırakın Aslan'ın iradesini yapsınlar.

Ya aslanlar sevişirse?

Kime inanacağız?

2010-2014 için aslanı kontrol ettiniz mi? Evet ise, kar/zarar tablosu nerede?

Ama Eva şu anda 100 pip düşürürse, ayılara geri mi döneceksin yoksa aslanları mı destekleyeceksin?

