Tahminler bundan böyle profilden bulunabilen ve seçilebilen "Sinyaller" bölümünde olacaktır. Tüm sinyaller (4 PAMM dahil 20'den fazla) bu araca aktarılır. Burada piyasa teorisinin genel konularını tartışacağız.
Abonelerin görünümü ile ilgili bir durum var, yani. tartışma para için mi olacak?
Bu mod bize moderatörler tarafından ve katılımcının katı bir formda olması nedeniyle önerilmektedir. işaret etti:
Ve böylece her şey iyi başladı))) Şimdi sinyallerinize abone olmayı teklif ediyorsunuz - tahminler gibi :) . Yusuf, çok ama çok sağlam değilsin!
not. Yusuf hamama - sinyallerinin reklamını yapmak için teorisini orada tartışmasına izin verin :)
21-30 Moskova zamanı, Bulls'un konumu güçlendi, Ayılar geri çekildi ve yukarıya bakan Aslan tarafından engellendi, copun Ayılardan Bulls'a barışçıl bir şekilde transfer edildiğini söyleyebiliriz. Bu , fiyatın çok artabileceği anlamına gelir:
Seviyeler:
Ve o sadece yürümedi... uçtu!!!
Bir düşüşü hariç tutmak iyi olurdu (Roketo'nun başladığı yerden 21.30'dan bugüne 1.1233'e kadar).
Teşekkür ederim!
Bu, müteşekkir katılımcılardan, ticaret sorunlarına ilişkin vizyonlarını belirsiz bir insan çemberine anlatma konusundaki dikkatsizlikleri ve cesaretleri için beklenebilirdi. Kurallara göre hareket ettim, tartışmayı moderatörün bana gösterdiği yere taşıdım.
Sisteminizi anlayan, böyle radikal bir şekilde hareket etmek gerekli olacak şekilde yazmaz.
Şahsen ben sana palyaço ve şovmen demedim.
Teşekkür ederim!
Yusuf, lütfen bu başlıktaki sinyalleri tartışmaya devam et ve başkalarına aldırış etme.
Teşekkür ederim!
Tabii ki, burada tartışsınlar, ekran görüntüleri yayınlasınlar - her şey eskisi gibi.
Teşekkür ederim !
12-00 Moskova saati, 04 06 15 Ayılar olası bir savaşa hazırlanıyor, ancak Leo niyetlerini desteklemiyor ve aramaya devam ediyor:
Seviyeler:
Bir önceki sayfadaki yayınınızı temizlerseniz:
Temizledik.
Teşekkür ederim !
Bu mod bize moderatörler tarafından ve katılımcının katı bir formda olması nedeniyle önerilmektedir. işaret etti:
Yusuf Kıskanç insanlar her zaman olmuştur ve olacaktır.
Başka bir soru var.
Bazen fiyat uzun bir yatay sürüklenme içindedir. Sistem bu piyasa durumunu nasıl tanıyacak?