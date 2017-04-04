Piyasa Teorisi - sayfa 109

Yousufkhodja Sultonov :
Tahminler bundan böyle profilden bulunabilen ve seçilebilen "Sinyaller" bölümünde olacaktır. Tüm sinyaller (4 PAMM dahil 20'den fazla) bu araca aktarılır. Burada piyasa teorisinin genel konularını tartışacağız.
Abonelerin görünümü ile ilgili bir durum var, yani. tartışma para için mi olacak?
 
Server Muradasilov :
Ve böylece her şey iyi başladı))) Şimdi sinyallerinize abone olmayı teklif ediyorsunuz - tahminler gibi :) . Yusuf, çok ama çok sağlam değilsin!
Katılımcının beni neye mahkum ettiğini kendiniz görebilirsiniz: " Burada bir şov yapıyorsunuz ... Dikkat eksikliği olan bir şovmensiniz ... " Yani, herkesi memnun edemeyeceğiniz ortaya çıktı.
 
Bu, müteşekkir katılımcılardan, ticaret sorunlarına ilişkin vizyonlarını belirsiz bir insan çemberine anlatma konusundaki dikkatsizlikleri ve cesaretleri için beklenebilirdi. Kurallara göre hareket ettim, tartışmayı moderatörün bana gösterdiği yere taşıdım.
 
21-30 Moskova zamanı, Bulls'un konumu güçlendi, Ayılar geri çekildi ve yukarıya bakan Aslan tarafından engellendi, copun Ayılardan Bulls'a barışçıl bir şekilde transfer edildiğini söyleyebiliriz. Bu , fiyatın çok artabileceği anlamına gelir:

Seviyeler:

C C1 M Kıpti CR C2 B çay kaşığı
1.12546 1.115956 1.11596 1.120698 1.120708 1.12546 1.12546 1.11596

Ve o sadece yürümedi... uçtu!!!
Bir düşüşü hariç tutmak iyi olurdu (Roketo'nun başladığı yerden 21.30'dan bugüne 1.1233'e kadar).



Teşekkür ederim!
 
Bu, müteşekkir katılımcılardan, ticaret sorunlarına ilişkin vizyonlarını belirsiz bir insan çemberine anlatma konusundaki dikkatsizlikleri ve cesaretleri için beklenebilirdi. Kurallara göre hareket ettim, tartışmayı moderatörün bana gösterdiği yere taşıdım.
Yusuf, lütfen bu başlıktaki sinyalleri tartışmaya devam et ve başkalarına aldırış etme.
Sisteminizi anlayan, böyle radikal bir şekilde hareket etmek gerekli olacak şekilde yazmaz.
Şahsen ben sana palyaço ve şovmen demedim.

Teşekkür ederim!
 
tuma88 :
Yusuf, lütfen bu başlıktaki sinyalleri tartışmaya devam et ve başkalarına aldırış etme.
Sisteminizi anlayan, böyle radikal bir şekilde hareket etmek gerekli olacak şekilde yazmaz.
Şahsen ben sana palyaço ve şovmen demedim.

Teşekkür ederim!

Tabii ki, burada tartışsınlar, ekran görüntüleri yayınlasınlar - her şey eskisi gibi.

Teşekkür ederim !

 
Tabii ki, burada tartışsınlar, ekran görüntüleri yayınlasınlar - her şey eskisi gibi.

Teşekkür ederim !

12-00 Moskova saati, 04 06 15 Ayılar olası bir savaşa hazırlanıyor, ancak Leo niyetlerini desteklemiyor ve aramaya devam ediyor:

Seviyeler:

C C1 M Kıpti CR C2 B çay kaşığı
1.1336 1.111015 1.111015 1.122251 1.122307 1.1336 1.1336 1.111015
 
Bir önceki sayfadaki yayınınızı temizlerseniz:

12-00 Moskova saati, 04 06 15 Ayılar olası bir savaşa hazırlanıyor, ancak Leo niyetlerini desteklemiyor ve aramaya devam ediyor:

Seviyeler:

C C1 M Kıpti CR C2 B çay kaşığı
1.1336 1.111015 1.111015 1.122251 1.122307 1.1336 1.1336 1.111015

Temizledik.

Teşekkür ederim !

 
Bu mod bize moderatörler tarafından ve katılımcının katı bir formda olması nedeniyle önerilmektedir. işaret etti:

Sadece bir şeyi anlayamıyorum - Sultunov, neden tüm bunlara ihtiyacın var ??? Bir kaseniz var (neredeyse, neredeyse), bu yüzden sessizce, sakince oturun ve milyonlar kazanın ... ve burada bir kollektif çiftlik kuruyorsunuz - başkaları için bir tür bahane ve şımartmak .... Sanırım her şeyin nasıl biteceğini biliyorum - HİÇBİR ŞEY ... Burada bir gösteri yapıyorsun ... Dikkat eksikliği olan bir şovmensin .... Bir önceki gösterinin regresyon modelinde nasıl bittiğini hatırlıyor musun ???? Ayrıca - HİÇBİR ŞEY .... Öyle değilse konuşmayı bırakalım .... SL VE TP'den gerçek sinyaller verin ve sisteminizi kontrol edelim ...

Yusuf Kıskanç insanlar her zaman olmuştur ve olacaktır.

Başka bir soru var.

Bazen fiyat uzun bir yatay sürüklenme içindedir. Sistem bu piyasa durumunu nasıl tanıyacak?

