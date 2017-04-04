Piyasa Teorisi - sayfa 217

khorosh :

Kârlı bir ticaret sistemi oluşturmak için olası seçeneklerin kapsamını çok daraltıyorsunuz, onu yalnızca bir dijital filtre seçeneğine indiriyorsunuz, kar elde etmek için başka birçok fırsat var. Örneğin, finansal ve emtia piyasalarında ticarette makroekonomik göstergelerin muhasebeleştirilmesi, doğrudan ekonomistler için iş olduğunu söylüyor, ancak Tanrı, finansörlere finansal piyasalarla ilgilenmelerini emretti. Muhtemelen fizikçisin, neden onları bu kadar savunuyorsun? Evrenin sorularının fizikçiler ve astrofizikçiler tarafından çözüldüğünü anlıyorum, yine de onlara bilimin tüm bölümlerini sınırsız olarak vermek imkansız, başka uzmanlar da var. Örneğin, meslek olarak bir radyo mühendisiyim (fizikçilere yakın), yine de tüm uzmanlıkların önemini ve gerekliliğini nesnel olarak değerlendirmeye çalışıyorum (öğrenciliğimizde radyo fakültesinin en yüksek ırk olduğu şakasına rağmen).

Mühendislik uygulamalı bir fizik değil mi? Tonlarca olasılık? Canlı ticaret gösterecek misiniz?
 
İşte hesaplardan birinde geçen ay için:

 

Resminiz beyin için bilgi taşımıyor.

1. Bilançoda 9 bin olduğuna dair bir ipucu yok. Ruble? sent?

2. Bunun gerçek veya demo olduğuna dair hiçbir ipucu yok.

3. Şimdi, gerçek hayata erişim gösterdilerse, bu başka bir mesele.

 

Makale çıkana kadar , Piyasa Teorisini gömmek için çok erken.

En azından forex piyasasında fiyattan kar esnekliğinin nasıl hesaplandığını anlamıyorum. Yusuf'a göre piyasanın evreleri nereden geliyor?

 
Belki de paranın olduğu dairenin anahtarları bile?)
 
Ama o zaman neden bu aptal resimler? belki photoshopta yapmışsındır
 
Yazının yayınlanmasını çok isterim. O zaman sağlıklı bir tane varsa, muhtemelen netleşirdi. Makalenin tasarımında Yusuf'a hizmetlerimi sunmaya hazırım.
 

Hey! Teklif veya talep, piyasanın gittiği denge fiyatına "çok yakın" ise, robotun anlaşmayı kapatması gerekir.

 
Yaklaşık olarak bir robotla geldi, belki strateji yanlış, M1 saatini kontrol edin.
Fırsatları açmıyor....
