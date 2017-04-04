Piyasa Teorisi - sayfa 261

Yeni yorum
 
Alexander Ivanov :
Fiyat eski EC'nin devamıysa, EUR/USD iki veya üç haneli artmalıdır.
Devam edin, buzdağının görünmeyen kısmını sanal market fiyatları şeklinde görünür hale getirdim, üstelik gerçek fiyatlara da dönüşebilecekleri ortaya çıktı. Gerçek (RC) ve sanal (VC) fiyatlar, Forex olarak adlandırılan aynı madalyonun iki yüzüdür. Piyasayı RC'den EC'ye "geçiş" mekanizmasını bulmak için kalır ve bunun tersi de geçerlidir.
 
Alexander Ivanov :
eurodolar al. ))))))))))
Acele etmeyin , gösterge okumalarını takip edin.
 
Yousufkhodja Sultonov :
Acele etmeyin, gösterge okumalarını takip edin.
anladım. Teşekkürler!.
 
Yousufkhodja Sultonov :
Devam edin, buzdağının görünmeyen kısmını sanal market fiyatları şeklinde görünür hale getirdim, üstelik gerçek fiyatlara da dönüşebilecekleri ortaya çıktı. Gerçek (RC) ve sanal (VC) fiyatlar, Forex olarak adlandırılan aynı madalyonun iki yüzüdür. Piyasayı RC'den EC'ye "geçiş" mekanizmasını bulmak için kalır ve bunun tersi de geçerlidir.
gerçek yakınlarda bir yerde... (Fox Mulder)..
 
Yousufkhodja Sultonov :

...Görünüşe göre bazı "görünmez el", ticaret modunu kendi takdirine göre değiştiriyor! Soru ortaya çıkıyor, her şeye gücü yeten Leo bunu nasıl başarıyor, nerede bulunuyor ve doğası nedir?

Forex tekliflerinin %70'inin "boş" olduğu düşünüldüğünde, yani. fiyat grafiğine böyle bir yön vermek için piyasa yapıcılar tarafından kontrol edilirler, böylece kalabalığın gelecekteki yönüne inanması ve daha sonra aşırı uçlara giderek ve kar elde etmek için tepeden aşağı inerek bu oranı desteklemeyi bırakması. Ve Lviv'in nerede olduğu ve bunun bir anne mi yoksa baba mı olduğu konusunda, durumu anlamamak ve durumu daha da anlaşılmaz bir duruma benzeterek ifade etmeye çalışmak saçmalıktır.
 

Altın piyasasının ardından, Bulls vuruşundan sonra euro/dolar tekel oldu (öngörülemez olarak kabul edilir): https://www.mql5.com/en/charts/4286644/eurusd-d1-e-global-trade


График EURUSD, D1, 2015.11.30 01:36 UTC, E-Global Trade & Finance Group, Inc., MetaTrader 4, Real
График EURUSD, D1, 2015.11.30 01:36 UTC, E-Global Trade & Finance Group, Inc., MetaTrader 4, Real
  • www.mql5.com
Символ: EURUSD. Период графика: D1. Брокер: E-Global Trade & Finance Group, Inc.. Торговая платформа: MetaTrader 4. Режим торговли: Real. Дата: 2015.11.30 01:36 UTC.
[Silindi]  
Yousufkhodja Sultonov :

Altın piyasasının ardından, Bulls vuruşundan sonra euro/dolar tekel oldu (öngörülemez olarak kabul edilir): https://www.mql5.com/en/charts/4286644/eurusd-d1-e-global-trade


Tekel tekel olmalı
 
Yousufkhodja Sultonov :

Altın piyasasının ardından, Bulls vuruşundan sonra euro/dolar tekel oldu (öngörülemez olarak kabul edilir): https://www.mql5.com/en/charts/4286644/eurusd-d1-e-global-trade


Süper.
 
Alexander Ivanov :
Süper.
SuperMao'ya benziyor!.. ;)
 
Tekel haline geldiyse, bu bir trendin başlangıcıdır. O zaman euro nerede?
1...254255256257258259260261262263264265266267268...288
Yeni yorum