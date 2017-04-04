Piyasa Teorisi - sayfa 261
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Fiyat eski EC'nin devamıysa, EUR/USD iki veya üç haneli artmalıdır.
eurodolar al. ))))))))))
Acele etmeyin, gösterge okumalarını takip edin.
Devam edin, buzdağının görünmeyen kısmını sanal market fiyatları şeklinde görünür hale getirdim, üstelik gerçek fiyatlara da dönüşebilecekleri ortaya çıktı. Gerçek (RC) ve sanal (VC) fiyatlar, Forex olarak adlandırılan aynı madalyonun iki yüzüdür. Piyasayı RC'den EC'ye "geçiş" mekanizmasını bulmak için kalır ve bunun tersi de geçerlidir.
...Görünüşe göre bazı "görünmez el", ticaret modunu kendi takdirine göre değiştiriyor! Soru ortaya çıkıyor, her şeye gücü yeten Leo bunu nasıl başarıyor, nerede bulunuyor ve doğası nedir?
Altın piyasasının ardından, Bulls vuruşundan sonra euro/dolar tekel oldu (öngörülemez olarak kabul edilir): https://www.mql5.com/en/charts/4286644/eurusd-d1-e-global-trade
Altın piyasasının ardından, Bulls vuruşundan sonra euro/dolar tekel oldu (öngörülemez olarak kabul edilir): https://www.mql5.com/en/charts/4286644/eurusd-d1-e-global-trade
Altın piyasasının ardından, Bulls vuruşundan sonra euro/dolar tekel oldu (öngörülemez olarak kabul edilir): https://www.mql5.com/en/charts/4286644/eurusd-d1-e-global-trade
Süper.