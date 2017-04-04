Piyasa Teorisi - sayfa 268

Alexander Ivanov :

kesinlikle böyle bir şey :) Yırtıcı fonların da muhtemelen öyle bir aracı vardır - piyasanın durumunu gözlemleyebilirler.

Bu açıdan, Boğaların boynuzlarının gücünü Ayıların pençelerini gösterdiğinden daha sık gösterdiği açıktır https://www.mql5.com/ru/charts/4307286/eurusd-h1-e-global-trade :


Selamun aleykum Yusuf! Orada EuroDoll'un durumu nasıl?
 
Alexander Ivanov :
Selamun aleykum Yusuf! Orada EuroDoll'un durumu nasıl?

Piyasa (Boğalar) ve mevcut (Ayılar) fiyatlarının Aslan seviyesinde buluşması bekleniyor https://www.mql5.com/ru/charts/4342006/eurusd-m1-e-global-trade a:


Böylece toplantı gerçekleşti, fiyat Bulls'a taşındı https://www.mql5.com/ru/charts/4342117/eurusd-m1-e-global-trade


Boğalar piyasaya çıktı https://www.mql5.com/ru/charts/4353311/eurusd-h1-e-global-trade ve fiyat yükselmeye zorlandı:


Yousufkhodja Sultonov :

Piyasadaki tekelcilerin Boğaları https://www.mql5.com/en/charts/4353311/eurusd-h1-e-global-trade


Gösterge çizgilerinin birbirine göre konumuna bakıldığında, satış için tüm koşullar karşılandı. Satın alma için herhangi bir koşul yoktu. Peki ya boğalar?

Aslan çizgisi aşağı doğru yönlendirilir ve piyasa fiyat çizgisinden ayrılır.

 

Piyasa Ayılar geri döndü ve piyasa yeniden rekabetçi hale geldi https://www.mql5.com/ru/charts/4353463/eurusd-h1-e-global-trade


Artyom Trishkin :

Gösterge çizgilerinin birbirine göre konumuna bakıldığında, satış için tüm koşullar gözlendi. Satın alma için herhangi bir koşul yoktu. Peki ya boğalar?

Aslan çizgisi aşağı doğru yönlendirilir ve piyasa fiyat çizgisinden ayrılır.

Bakın, piyasa tekelcidir (negatif S değeri), bu nedenle, tüm akıl yürütmeler "aksine" yapılmalıdır - aşağı doğru fiyat yükseldi. Bu darbe ile tekelcilerin Boğaları fiyatı piyasa seviyesine yükseltti ve onu ele geçirdi. Bears'ın karşı saldırısına rağmen, piyasa yükselişe geçti.
 
Hesaplarıma göre ayılar piyasayı ele geçirdi.
 
Yousufkhodja Sultonov :
Bakın, piyasa tekelcidir (negatif S değeri), bu nedenle, tüm akıl yürütmeler "aksine" yapılmalıdır - aşağı doğru fiyat yükseldi. Bu darbe ile tekelcilerin Boğaları fiyatı piyasa seviyesine yükseltti ve onu ele geçirdi. Bears'ın karşı saldırısına rağmen, piyasa yükselişe geçti.
Şey... Tüm giriş ve çıkışları bilmiyorum. Ama ResultS'ın olumlu olduğunu görüyorum. ResultY negatif. Bu ne anlama geliyor - hiçbir fikrim yok ;)
