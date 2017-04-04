Piyasa Teorisi - sayfa 99
17-00 Moskova saatindeki durum: Mucizeler oluyor:
Piyasa düşüş gösteriyor, ancak görünüşe göre Nisan ayında olduğu gibi Bulls'a barışçıl bir devir olacak.
Mucizeler yoktur.
Resim her şeyi açıklıyor - ve piyasanın neden düşüşte OLMADIĞINI, önceki haftadaki inişli çıkışlı durumu ve daha fazla hareket beklentisi vb. vb.
Yusuf, sana söyledim, baş dönmesini gidermek için soğuman gerekiyor. Ama sen beni duymadın... Ve henüz TEORİYE olgunlaşmamış olmasına rağmen nesline inandın.
Oleg, merak etme, bu kayıplar sistem tarafından hesaba katılıyor, intikamla geri dönecekler. Sistemin kesinlikle başabaş olduğunu asla iddia etmedim. Ve teori pahasına, daha iyi gösteriyorsun. Krivulki'nizi, ortaya çıktıkları teori çerçevesinde açıklayın. Tarihte onların koşulsuz onayları nerede? Ve neden olaydan sonra onlara gösteriyorsun?
merak etme ;)
Herhangi bir teorik gerekçesi olmadan bir şeyi TEORİ olarak adlandırmak en azından mantıksızdır. Bu açıklamaya itiraz eder misiniz?
Ve "krivulki" hala uzun zaman önceydi ... kontrollü bir sistem hakkında hatırlıyor musunuz? Böylece oradan büyür ve gelişir. Ve kusura bakmayın, buna " piyasa teorisi " demiyorum.
Ancak her şeyin teori çerçevesinde geliştiğine inanıyorum. Hangi gerçeği teoriden bir sapma olarak değerlendiriyorsunuz? Pazar meclise gidiyor. Bu onlarca kez oldu. Akıl yürütmeniz çerçevesinde piyasada bir istişare durumuna ulaşabildiniz mi?
"Consilium"?... --- Bu kelimeyi çok mu seviyorsun?... Sesini seviyor musun?...
Aksine, bu kelimeyi pek sevmiyorum --- bir hastane, doktorlar vb. ile ilişkilidir.
Gereksiz "varlıkların" icadıyla uğraşıyorsunuz. Ama "öz"ü "concilium" adıyla dolaşıma sokmanız, sorunun özünü hiçbir şekilde ortaya koymuyor.
Kullanılan terimler çok önemli bir bileşendir, bu dildir. Teknik bir dil kullanmayı tercih ederim.
Tarihler "KATEKİZ"... :-)
uh, "DEVAM". :-) tamamen teknik ("Geleceğe Dönüş"ten)
Yusuf, senin için varım! BU göstergede işlem yapmak için profildeki bağlantı... yukarda yazdığınız gibi, sinyaller değişti... Yoksa üzerinde gerçek zamanlı işlem yok mu, mikro da olsa, gerçek mi?
not Yusuf, uzay-zaman sürekliliğinin eğriliğine girmiş olabilir misin? :-)
"CONTINUUM" ve "CONSILIUM" farklı şeylerdir. ;))))
:-) Evet. "Tarihler" değil, Tady var! :-) Benim için onlar aynı. Catechism, IMHO, HE - taksileri tercih ederim.
Benim için HE, bu Yusuf göstergesine biraz benzer, ancak ... belki de henüz onları çok fazla çözemedim ... :-)
Daha fazla bilgiye ihtiyaç var Yusuf, anlamak için yeterli değil, IMHO!
