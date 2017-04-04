Piyasa Teorisi - sayfa 113
Günün en düşük durumu, 02-05 Moskova saati. Görünüşe göre, Ayılar da buluşma noktasına gittiğinden, Fiyat da dahil olmak üzere her seviyeden bir toplantı planlanıyor. Piyasanın Bulls'tan Bears'a barışçıl bir transferi varsa, tüm Bais'leri kapatmak ve Bulls'un tepkisini beklemek gerekecektir. Bu arada, toplantının sonuçlarını bekliyoruz:
Yani rastgele değil. Aksi takdirde, algoritmanız, oranları (lot) manipüle etmeden kırmızı-siyah üzerinde çalıştırılabilir, yani. rastgele kırmızı-siyahın (yazı-tura) aslında rastgele olmadığını kanıtlıyor))
Varsayımınızı doğrulamak veya çürütmek için, rastgele sayıda tura almanız ve işlemeniz gerekir. Bu, rasgele süreçler ve bunların fiyatlandırma süreçleriyle ilişkilerinin incelenmesinde, sorunu bir kez ve herkes için çözecek olan başka bir ufuktur: Fiyatlandırma süreci, Forex gibi makro piyasalarda rastgeledir. Şimdiye kadar görüyoruz ki, bu süreç tesadüfi değil.
Keşfetmeyi başardığımız pazarın bir özelliğini daha hatırlatmak isterim. Şimdiye kadar, satıcı ve alıcıların veya onların arzularının piyasada karşıt taraflar olarak hareket ettiği düşünülüyordu, bu nedenle, onları bir şekilde birbirine bağlamak ve stat avantajı elde etmek için emir defterinin durumu ile piyasa arasında çılgınca bağlantılar arıyorlar. . Hiç de değil. Piyasadaki karşıt taraflar bir yanda satıcılar ve alıcılar, diğer yanda pazarın kendisi! Satıcılar ve alıcılar manipülasyonlarını, örneğin, olası iki başabaş seviyesinden birinde C1 (Ayılar) veya C2 (Boğalar) gerçekleştirir. Dolayısıyla, satıcılar ve alıcılar C1 bölgesinde faaliyet gösterir ve Ayı oldukları ortaya çıkarsa, piyasa hemen Boğa olur ve piyasayı C2'ye çeker, aksi takdirde tam tersi.
Yusuf - En önemli şey tüm baileri ne zaman kapatacağınızı bilmenizdir. Ve birisinin teorinizi zaten uyguluyor olması da mümkündür (ben değil). Ben de uyumuyorum, bekliyorum, her şey bir şekilde şüpheli)
Üç araba ile bir benzetme ortaya çıkıyor - örneğin, 20.50 ve 100. Sırasıyla biri aslan, ikincisi boğa, üçüncüsü ayı. Doğal olarak, biri zaten döndüğünde, ikincisi hala düşünüyor ve üçüncüsü birkaç gün içinde gelecek.
Evet, durumun gerginliğinden dolayı anın önemi konusunda uyarmak için olağanüstü bir paylaşım yapmak zorunda kaldım. İzleyeceğim ve sonuçları hemen size bildireceğim. Alış ve Satışlarımızı haftalarca ve hatta aylarca tutabileceğimiz bir zaman gelecek.
04-17 Moskova saatinde taraflar. şimdilik, toplantıyı süresiz olarak erteledi ve neredeyse hiçbir anlaşmazlık olmadan paralel bir seyirde bir düzeltme yaptı:
Bundan böyle, Fiyat Boğaların (P1) ve Piyasanın (P=Tspr) - Ayıların (P1) görüntüsünü aldığından, 8 yerine sadece 4 seviye kalacaktır:
Aslında piyasada 6 seviye var, diye düşündüm. Gerçek olanlardan biri Fiyat ve pazarın kendisi de dahil olmak üzere 5 sanal olandır. Price, Leo ve Leopard'a, Bulls tarafından ikinci başabaş noktasına kadar eşlik edilmesini ayarlamalarını emretti, daha doğrusu, kendisi Bulls şeklini aldı. Ve piyasa bir bütün olarak şimdi bir Ayı şeklinde ve Fiyatı devralmaya çalışıyor. Tüm sanal seviyeler Leopard ile birlikte Aslan tarafından kontrol edilir. Bu mekanizmayı defalarca anlattım, nasıl yaptıklarını. Sonuç olarak, piyasada her zaman iki karşıt taraf vardır - bir yanda satıcılar ve alıcıların etkileşiminin bir ürünü olarak Fiyat, diğer yanda pazarın kendisi. Bir bukalemun gibi, sırayla Bears'tan Bulls'a dönerler ve bunun tersi de geçerlidir. Çok önemli bir sonuç kendini gösteriyor: Piyasada Boğalar ve Ayıların hiçbir seviyesi ve görüntüsü yok. Bu Fiyatın kendisidir ve piyasa onların görüntüleridir! Böylece 6 karakterden 2'si azaltıldı. Sadece 4 seviye kaldı - bu Fiyat ve yetkili temsilcisi - Leo, yani optimal fiyat ve yetkili temsilcisi ile Pazar - Leopard ortalama piyasa fiyatı şeklinde! Beyler, her şey yerine oturdu. Leo ve Leopard'ın neden her zaman yakınlarda olduğu sorusuyla her zaman işkence görmüşümdür. Şimdi her şey açık ve mantıklı. Sonunda piyasa hareketinin tüm mekanizmasını anladığım tarihi an. Saat 04-15 Moskova saati, 05-05-2015 Pazarı fethetme tarihine geçmeli.
buna katkıda bulunmaktan mutluluk duyarım :)
Yousufkhodja Sultonov :
Görünüşe göre, Fiyat da dahil olmak üzere tüm seviyelerde bir toplantı planlanıyor ve bunun için Leo seviyesine 30 puan daha düşmesi gerekiyor ...
Leo'nun öngörüsünü umarak...
Evet, durumun gerginliğinden dolayı anın önemi konusunda uyarmak için olağanüstü bir paylaşım yapmak zorunda kaldım . İzleyeceğim ve sonuçları hemen size bildireceğim. Alış ve Satışlarımızı haftalarca hatta aylarca tutabileceğimiz bir zaman gelecek...
Tepedeki bir toplantı gibi :-)
Bu bir tür siyasi haber mi yoksa ne?
BENİM NACİZANE FİKRİME GÖRE,
Kedi siyah odada olsa bile, biz onu bir şekilde fazla resmi arıyoruz... Sindirimi zor... Onu sindiremezsin. Sinyalleriniz zaten bu teoriye dahil mi?
not Fiyat - "Tilki", "Aslan" seviyesi, çizgi (yenilikleriniz). IMHO, Timsah gelip Tilkiyi yiyecek ve O'nun yolda olduğunu ve pusuda düzgünce oturduğunu nasıl öğreneceği henüz belli değil ... :-)
Aslında piyasada 6 seviye var, diye düşündüm. Gerçek olanlardan biri Fiyat ve pazarın kendisi de dahil olmak üzere 5 sanal olandır. Price, Leo ve Leopard'a Bulls'un ikinci başa baş noktasına kadar eşlik etmelerini emretti, daha doğrusu kendisi Bulls'un şeklini aldı...
Fiyatı değil, Fox'u orijinal haliyle kullanmayı öneriyorum. Böylece malzemenin asimilasyonu için az çok netleşir.
Sayesinde.