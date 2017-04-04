Piyasa Teorisi - sayfa 108

Yousufkhodja Sultonov :

Orada söve yok, endişelenmene gerek yok. Kırmızı çizgi nedir? Denge?

17-00 Moskova saatinde, Bulls pazarın sahibi oldu, Bears beklendiği gibi uzaklaştı:



Yusuf, şimdi durum nedir?
Teşekkür ederim!
 
tuma88 :

21-30 Moskova zamanı, Bulls'un konumu güçlendi, Ayılar geri çekildi ve yukarıya bakan Aslan tarafından engellendi, copun Ayılardan Bulls'a barışçıl bir şekilde transfer edildiğini söyleyebiliriz. Bu, fiyatın çok artabileceği anlamına gelir:

Seviyeler:

C C1 M Kıpti CR C2 B çay kaşığı
1.12546 1.115956 1.11596 1.120698 1.120708 1.12546 1.12546 1.11596
 
Vizard_ :
abs (O-lag1 (O) 20'yi makineye koyabilir ve çarpabilirsiniz ...
İyi yaz... Okuduk...
Acaba Masha (20) Tsr seviyesini bulacak mı? Sonuçta, bu ortalama fiyat seviyesi, Leopar seviyesi ve orada Tsopt'a (Leo seviyesi) çok uzak değil. Denemedim.
 
Sadece bir şeyi anlayamıyorum - Sultunov, neden tüm bunlara ihtiyacın var ??? Bir kaseniz var (neredeyse, neredeyse), bu yüzden sessizce, sakince oturun ve milyonlar kazanın ... ve burada bir kollektif çiftlik kuruyorsunuz - başkaları için bir tür bahane ve şımartmak .... Sanırım her şeyin nasıl biteceğini biliyorum - HİÇBİR ŞEY ... Burada bir gösteri yapıyorsun ... Dikkat eksikliği olan bir şovmensin .... Bir önceki gösterinin regresyon modelinde nasıl bittiğini hatırlıyor musun ???? Ayrıca - HİÇBİR ŞEY .... Öyle değilse konuşmayı bırakalım .... SL VE TP'den gerçek sinyaller verin ve sisteminizi kontrol edelim ...
 
neval :
Kısmi teklif. Profildeki listeden herhangi bir uygun sinyali seçin, orada tartışacağız.
 
Vizard_ :
Esneklik hakkında konuşmayı tercih ederim...
Bu, fiyat 1 birim (puan) değiştiğinde gelirdeki değişikliktir.
 
Vizard_ :
Başka bir deyişle 1 puan başına gelir?
Bunu söylemek mümkün.
 
hatta kapıldınız teorisyenler! tahminler nerede? ))
 
Daniil Stolnikov :
hatta kapıldınız teorisyenler! tahminler nerede? ))
Kuzeyde son hava tahmini.
 
Daniil Stolnikov :

hatta kapıldınız teorisyenler! tahminler nerede? ))

. Burada piyasa teorisinin genel konularını tartışacağız.

