Orada söve yok, endişelenmene gerek yok. Kırmızı çizgi nedir? Denge?
17-00 Moskova saatinde, Bulls pazarın sahibi oldu, Bears beklendiği gibi uzaklaştı:
Yusuf, şimdi durum nedir?
Teşekkür ederim!
21-30 Moskova zamanı, Bulls'un konumu güçlendi, Ayılar geri çekildi ve yukarıya bakan Aslan tarafından engellendi, copun Ayılardan Bulls'a barışçıl bir şekilde transfer edildiğini söyleyebiliriz. Bu, fiyatın çok artabileceği anlamına gelir:
Seviyeler:
abs (O-lag1 (O) 20'yi makineye koyabilir ve çarpabilirsiniz ...
İyi yaz... Okuduk...
Sadece bir şeyi anlayamıyorum - Sultunov, neden tüm bunlara ihtiyacın var ??? Bir kaseniz var (neredeyse, neredeyse), bu yüzden sessizce, sakince oturun ve milyonlar kazanın ... ve burada bir kollektif çiftlik kuruyorsunuz - başkaları için bir tür bahane ve şımartmak .... Sanırım her şeyin nasıl biteceğini biliyorum - HİÇBİR ŞEY ... Burada bir gösteri yapıyorsun ... Dikkat eksikliği olan bir şovmensin .... Bir önceki gösterinin regresyon modelinde nasıl bittiğini hatırlıyor musun ???? Ayrıca - HİÇBİR ŞEY .... Öyle değilse konuşmayı bırakalım .... SL VE TP'den gerçek sinyaller verin ve sisteminizi kontrol edelim ...
Esneklik hakkında konuşmayı tercih ederim...
Başka bir deyişle 1 puan başına gelir?
hatta kapıldınız teorisyenler! tahminler nerede? ))
hatta kapıldınız teorisyenler! tahminler nerede? ))
. Burada piyasa teorisinin genel konularını tartışacağız.