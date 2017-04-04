Piyasa Teorisi - sayfa 144
26 06 15 Cuma günkü seans kapanışında piyasaların durumu:
Euro/Dolar parite aşağı yönlü hareket ederken:
11 ve 18 Mayıs 2015 arasında en iyi grafiğinizde aniden yaptığı gibi, aslanın Pazartesi günü yukarı doğru dalgalı bir çizgi çizmesini engelleyen nedir?
Makalede ne var? Çıkacağına dair bir umut var ya da... Her şey de üzücü. IMHO'mda bunlar sadece anlamsal yük taşımayan resimler. O zaman bu göstergeye göre sinyallerinizden sonuçları buraya koyardınız ... Audi'ye resimler nasıl arttırılır, böylece altın ortaya çıktı ... :-) İşte bu, IMHO.
Yusuf, kötü niyetinden değil, indikatörün sır perdesini daha da açmamızın zamanı geldi ve sen tek başına anladığın resimlerle hepimizi besliyorsun. Bir makaleye, çizgiler için bir gerekçeye, formüllere, bir göstergeye ihtiyacımız var ... Ve orada, robotların varyantları yapacak ... ifadesinin yorumuna göre.
Tabii ki, her şey beklenebilir, boğalar uzun süre direndi, Fiyattan vazgeçmek istemediler, ancak uzun müzakereler sonucunda yine de Ayılara yenildiler.
Ve makale hala 14 Haziran'dan beri askıdadır "doğrulanması için moderatöre gönderildi" ve "Makaleniz bizi ilgilendiriyorsa, moderatör yakın gelecekte sizinle iletişime geçecektir. Kendisiyle olası hata ve yanlışlıkların düzeltilmesini tartışabilirsiniz. Makalenizin sürümlerindeki güncellemeleri takip edin.Moderatör makaleyi inceleme için kabul ettiğinde, İnceleniyor durumuna geçecektir. Bekliyorum.
Bir zamanlar forex piyasası belirli bir amaç için oluşturuldu, yani döviz piyasasını likidite ile doldurmak, böylece herhangi bir zamanda değerinde önemli bir değişiklik olmadan herhangi bir miktarda para birimini ve muhtemelen manipülasyon için de alabilirsiniz. .
Aslanınız, gerekli sayıda para birimini yutan forex'in yaratıcısı olarak kabul edilebilir mi?
Ve ilerisi.
Temel olarak, tüm küçük piyasa katılımcıları, kaldıraç yardımıyla fonları alınan likidite sağlayıcılarıdır. Unutma. "Bana bir kaldıraç verin, tüm dünyayı yerinden oynatayım." İşte kol iş başında.
Rol sisteminizde aynı şey net değil. Kim somut olarak yönetir ve gerçek anlamda yönetir mi? Bazı durumlarda, bu canavar diğer durumlarda farklıdır.
Boğaların veya ayıların likidite sağlayıcıları veya tüketicileri olduğunu düşünüyor musunuz? Nasıl anlaşılır? Kafası karışmış. Ve burada ayrıntılara ihtiyacımız var, çünkü likidite sözde "bebekleri" emer. Burada vurgulanmalıdır.
Yusuf, bir makale yayınlamayı reddederlerse ne yapacağız? Göstergeyi sizin için kimin yazacağını buldunuz mu? Ve genel olarak, soru doldurma içindir - tüm bunlar ticaretle sonuçlanacak mı? Yoksa hala insanlar için çabalayan bir fedakar mısınız?
1. Umarım basarlar;
2. Makale ne zaman çıkarsa çıksın indikatörü arıyorum ve yapacağımıza karar verdim. Belki de göstergenin yayınlanması makalenin konusunun alakalı olmasına neden olacaktır;
3. Yapabilirsem, piyasada kendim kazanacağım;
4. Ben bir bilim insanıyım ve bu duruma değer veriyorum.
29 06 15 Pazartesi günkü seans açılışında piyasaların durumu:
Euro/dolar - çok düştü, ancak Boğalar aynı fikirde değil ve Fiyat Boğaların seviyesine geri dönmeli:
Pound/Dolar:
Audi/Dolar:
Altın / dolar, Fiyat resmen Bulls'a geçti, ancak piyasa ve Fiyat kesinlikle Leo tarafından kontrol ediliyor:
Ben bir bilim insanıyım ve bu duruma değer veriyorum.
Öyleyse neden rastgele bir süreçte tam denklemleri kullanıyorsunuz?
Ve kim veya ne onların kullanımını yasaklıyor? Kesin denklemler süreci doğru bir şekilde tanımlıyorsa, neden kullanılamazlar?
Ayıların, girmek için Tsopt (Lev) ve Tsr (Leopard) sanal hesaplanmış seviyelerini kullanarak Fiyat değerini hangi doğrulukla hesapladığına bakın ve kontrol edin:
C \u003d C1 (Ayılar) \u003d \u003d Cr - (Cr ^ 2 - Kıpti ^ 2) ^ 0.5 \u003d 1.11717488194408 - (1.117177488194408 ^ 2 - 1.11716666466266 ^ 2) ^ 0.5 \u003d 1.11288999999998. Gerçek fiyat seviyesi = 1.11289 (!)
Planck sabiti ile ilgili tam denklemleri biliyor musunuz?
Bir lavaboya çelik bir top atarsanız, gerçek bir bilim adamı topun sonunda dibe geleceğini gösterecektir. Çünkü yerçekimi.
Ve şaman ve psişik yörüngeleri tahmin etmeye başlayacak.
Umarım bir hafta içinde hava durumunu tam olarak tahmin eden bir kişinin ya bir aptalın evine götürülmesi ya da sahtekarlığı cezbetmesi gerektiğini biliyorsundur.