1. Teşekkürler Roman, değerli takipçilerimiz yok ama danışman kendini gösterecek.
2. Bitirmek gereklidir.
3. Nereye gittiler, benim de başım belada.
1. Anlaşılabilir
2. Gösterge nerede, makale, exp ... "getir" (bunlar) ..
3. Anlaşılabilir. Bir sonraki dalda nereye kaybolduklarını görün.
https://www.mql5.com/ru/forum/61698
1. Panik yok beyler hafif süvariler panik yok...
MO'nun yayılmanın en az iki katı olması gerektiğini basitçe açıklayabilirsiniz.
Şimdilik, sadece çalışma zaman çerçevesinin her yeni çubuğunda pozisyonları açar. Bir giriş sinyali tanımlamadan. Sadece kaba yön filtresi ile.
Bir bağırsak olmayan durur/alır/geri sinyalinde kapanır.
Durakların başabaşa aktarılması ile kâr/kısmi kapanışlar ile en doğru piyasa girişlerini/çıkışlarını belirlemek için birçok kriterin bir kombinasyonunu tanımak gerekir.
Bebek daha yeni doğdu. Daha göbek bağını bile kesmediler. Ama nefes alır ve büyüdüğünü varsayar. Ve zaten bıçaklar ve sitemler ...
2. Sakin ... sadece sakin ... :)
1. ... :-) evet, katılıyorum.
2. Bayan Frekken Bock - rollit! :-)
Evet, ayrıca bir yerlerde parıldayan çalıların arasında pusuya düşmüş Julius Amca da var;))
Sevgili Yusuf, sana içtenlikle yardım etmek istiyorum.
Teorinizin ne olduğunu bilmiyorum, ancak %69.40 (1096.90)'lık Göreceli düşüşün en önemli ticaret göstergelerinden biri olduğunu söyleyeceğim.
Ve Expert Advisor'ınız %70'lik bir düşüş gösteriyorsa o zaman böyle bir düşüşle kullanmanızı tavsiye etmem.
3 Temmuz'dan itibaren M5'te düzeltildi:
3531 testindeki çubuklar
6947 modellenmiş keneler
Modelleme kalitesi yok
Uyumsuz grafikler hataları 0
İlk para yatırma 10000.00
Yayılmış Akım (2)
Toplam net kar 8710.09
Brüt kar 12395,17
Brüt zarar -3685.08
Kar faktörü 3.36
Beklenen getiri 2.82
Mutlak düşüş 556.35
Maksimum düşüş 2832,99 (%20,88)
Göreceli düşüş %20,88 (2832,99)
Toplam işlem 3085
Kısa pozisyonlar (kazanılan %) 2375 (%84.76)
Uzun pozisyonlar (kazanılan %) 710 (%84.51)
Karlı işlemler (toplamın yüzdesi) 2613 (%84,70)
Zarar işlemleri (toplamın yüzdesi) 472 (%15,30)
En büyük
kâr ticareti 5.00
zarar ticareti -11.12
Ortalama
kâr ticareti 4.74
zarar ticareti -7,81
maksimum
ardışık kazanç (para olarak kar) 703 (3505.55)
ardışık kayıplar (parasal kayıp) 112 (-1223,93)
maksimum
ardışık kar (kazanç sayısı) 3505.55 (703)
ardışık kayıp (kayıp sayısı) -1232,93 (112)
Ortalama
art arda galibiyet 154
ardışık kayıplar 30
Testten sonra hataları belirlemek için grafikte ilgili yere çift tıklamanız gerekir - bu işlemlerin geçmişi açılacak ve görsel test tablosunda görüntülenecektir.
Ve neyin yanlış olduğunu görelim...
1. Yusuf, sana saygı duyuyorum. Ve Anavatanınızda neyiniz var, peygamberiniz yok ya da ne? Akademinizden, bilimsel araştırma yaptığınız üniversiteden bir "takipçi"... Yine gözlerimizin önünde olacak... Bir pendel verdiğinizde sanal değil gerçek... :-)
2. Şube yok kedi kancadan çıktı. Gelişmelerinizin kesinlikle mantıklı ve yetkin bir yaklaşım olduğunu yazdım ve yazdım... Hâlâ bu yönde adımlar atmamız gerekiyor...
İlk makalenizden hala exp _eForeII_v06_3.mq4 var - söz veriyorum (test ve optimizasyon açısından) aklıma getireceğim ve üzerinde çalışmaya başlayacağım ... piyasada.
Bu arada, burada bir şey görünmüyor ya matematik ya da
Roman, link atabilir misin? // ben de anlıyorum...
anlamadı...
Roman, link atabilir misin? // ben de anlıyorum...
Yusuf izin verirse yayınlarım.Veya size özel veya burada BASIC robotu.