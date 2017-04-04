Piyasa Teorisi - sayfa 106

Yeni yorum
 
artikul :
Satış domatesleri ve satın alma için pozisyonları arayalım - salatalık)))
Renk iyi uyuyor.)
 
Bugün piyasa Avrupa'dan gelen olumlu haberlere tepki vermek istemiyor!
 
gülüyorsun, evet, denildiği gibi, babosy biçtiği sürece
 
Peki yeleli adam ne diyor? ba?
 

Faiz haberlerini bekliyoruz, belki o zaman nereye taşınırız!

Hareketi, her ne kadar "ayılar fiyatı boğalara aktarmış" olsa da, Amerlerin tarım dışı sektöründe bir değişiklik tarafından belirlenecek olsa da

 
Sergey Petruk :
gülüyorsun, evet, denildiği gibi bile, eğer sadece babose biçilmişse
B + çekmeli ... ve eğer S, Y ve son. doğru hesaplanırsa, eşitlik gösterdiği gibi olacaktır ...
 
Oleg Tsarkov :
Doğulu bir insan olmadığınızı hemen görebilirsiniz)) Bu sadece her şeyi kabalaştırmak için))
Hayvanın da dinlenmesine izin verin .... neden her gün sürün)))
 
Fiyat genellikle Avrupa'ya tepki vermiyor !!!!!!!!!!
 
Bugün, bütün canavarlar haberleri umursamıyor.
 
Vizard_ :
Tspr'den ts (sarı eş çizgi) yapabilirsiniz, ancak bu hatta acı verici görünüyor.

S ve Y çarpıklık açısından kontrol edilmelidir...


Orada söve yok, endişelenmene gerek yok. Kırmızı çizgi nedir? Denge?

17-00 Moskova saatinde, Bulls pazarın sahibi oldu, Bears beklendiği gibi uzaklaştı:


1...99100101102103104105106107108109110111112113...288
Yeni yorum