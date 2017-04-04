Piyasa Teorisi - sayfa 80
Toplam kâr 44972.8 pp veya 3747.7pp'dir. ayda , 172.3 s. günde (4 basamaklı):
Bu teoriye göre ATS'nin potansiyel gücünü, algoritmanın iradesini şu prensibe göre yerine getirdiğinde göstereceğine söz verdi: Boğalar piyasaya hükmediyorsa, BOY'a girin, kayıplara aldırmadan SELLS'i kapatın, ancak BAI'yi açık ve yardımcısı bırakarak. tersine, Ayılar piyasasını yönetirken, TP ve SL olmadan ve TF D1'de tüm 2010 yılı için tüccarın katılımı olmadan: Toplam kâr 44972.8 puan veya 3747.7 puan. ayda , 172.3 s. günlük (4 hane), mutlak düşüş - 23. işlem gününde 521 puan, yaklaşık 2000 puanlık maksimum düşüş:
12-00 Moskova saatindeki durum: fiyat düzeltiliyor, SATIŞ pozisyonunu güçlendirmek için iyi bir fırsat:
Yusuf,
korkunç program
İşlemler - 249. MO - sayılmadı, yayıldı - dikkate alınmadı. Bunlar bir test cihazı değil, sanal ticaretin sonuçlarıdır. Görünüşe göre, nihai kâr sonucunu ortalama yayılma değeri kadar azaltmak gerekiyor - yaklaşık 800 - 1000 pp.
Teşekkürler, evet, bir yerde. Ve en rahatsız edici soru: Araç için uygun olan nedir? İşlemler aylarca askıda kalırsa, keyfi olarak büyük olabilir.
12-00 Moskova saatinde durum, 28 05 15 . düşüş eğilimi içinde bir fiyat düzeltmesi var, şu ana kadar Ayılar için bariz bir tehdit yok, tüm seviyeler fiyat düzeltmesine paralel olarak yükseliyor:
Zararlar hemen kesilir ve kârın büyümesine izin verilir, bu nedenle maksimum düşüş 2000 puanı geçmiyor, bu da bence 40.000 puan kâr için fena değil, bu da yaklaşık % 5'tir.
Yusuf, inanmıyorum. Anlaşmalarınız - tekrar ediyorum - uzun süre askıda kalıyor ve bu, grafiğin düzgünlüğünden görülebilir. Bazı anlaşmalar altı ay veya daha uzun süre askıda kalırsa şaşırmayacağım. Kapalı pozisyonlarda düşüş gösteriyorsunuz. Soru açık kalıyor - açık siparişlerde en kötü durumda kaç tane geri çekilme noktası olabilir?
Sizinkiyle hiçbir ilgisi olmayan bir strateji kullanarak benzer bir çizelge yaptım ve ayrıca yaklaşık 100-200 MO puanı ve karlı işlemlerin %95'ini aldım. Ancak aynı Excel'de açık işlemler için düşüşü hesapladığımda, FV küçüldükçe gül renkli gözlükler anında düştü.