Piyasa Teorisi - sayfa 2
26 10 14'ten 11 01 15'e: Piyasa rekabetçi, keskin bozulmalardan sonra dengeye döndü. Fiyat, izin verilen koridorda, ancak optimal değerin altında.
18 01 15'ten 05 04 15'e kadar: Tekel piyasası, oldukça karlı. fiyat bazen pazar alanına girdi ama yine oradan çıkmak istiyor.
Tekerleği yeniden icat etmek zor bir iş değil.
Teoriniz piyasadan yayılma ve müşteri olmadan ayrılacak. Ancak, forex ne olursa olsun vardır.
Camı inceleyin, böylece sonuçlarınız uygulamayla örtüşür.
İşte pazarın yapısı:
Alıcılar yukarıda, satıcılar aşağıda - mavi fiyat. Zihinsel olarak fiyatı yukarı/aşağı hareket ettirin ve her şeyi formüller olmadan kesinlikle anlayacaksınız. Ve sonra formüller bulabilirsin, temelden daha fazlası oldukları ortaya çıkıyor. Formüllerdeki anlam, fiyat her zaman ortada hareket edecek şekilde olmalıdır, yani. fiyat, alıcı / satıcı hacminin paritesine göre hareket eder (isterseniz her ikisinin de ortalama fiyatı) ve her ikisi için de eşit derecede kârsızdır.
Örnek olarak - kilidi açın ve çalışmaya bakın. Fiyat başlangıçta kilidin ortasında artacaktır. Açılıp kapanmadan beklemeye devam ederseniz fiyat pozisyonunu değiştirecektir. "Neden?" sorusunun cevabı. sizi fazla bekletmeyecek ve anında beyninizi ziyaret edecek.
İşte formüller...
15 03 15'ten 01 05 15'e son 3 hafta: Klasik piyasa yapısı, çünkü fiyat hala izin verilen kanal içindedir, ancak büyük katılımcılar müdahale edebilir ve onu tekel bölgesine indirebilir, aksi takdirde piyasaya geri dönecektir. henüz çıkmadığı, ancak özel alanda kenarın yakınında bulunan alan ..
1. Nihai gerçekmiş gibi davranmıyorum. ancak bu tekniğe göre inşa edilen koridorun, tamamen olmasa da, bakmadığım camla neredeyse örtüştüğünü unutmayın. Başka bir piyasa analizi yönteminin ortaya çıkmasına gerçekten karşı mısınız? Bunda önemli bir rol oynamasına rağmen, cam tam olarak analizin ana bileşeni değildir.
2. Evet, kârın yayılma ile orantılı olduğu, bazen biraz daha fazla olduğu ortaya çıktı. Hiçbir şey yapılamaz, Forex piyasası böyledir . Forex cirosu 5 trilyonu aşıyor ve kâr milyonlarla ölçülüyor. Fark, yaklaşık olarak dört basamak, saat vb. 5 noktaya karşılık gelen bir milyon kezdir.
3 İtiraf edeyim, analizi yaparken yayılmayı hesaba katmadan yaptım ama öyle bir imkan var ki daha sonra yapacağım - formüllerde var ama şimdi karışmadılar. Kârların çok azalacağına eminim ama piyasanın doğası değişmeyecek. Bu yüzden birçok TS yayılma tarafından öldürülür.
Yusuf, tüm saygımla, bardağı bağla. Senin yaşında, sadece gözlük.
Grafiklerindeki sayılara bakılırsa, soldakiler. Ve bu sayılar onun sözleriyle eşleşirse
o zaman cam çok hasta, daha çok bir tank gibi :-)
ZY Geliştiricilerden camın böyle bir derinliğini göstermelerini istemeyi unutmamalıyız (Seviye 2), şekil 6 çıkıyor :-)))
Yusuf boğulmaktan korkmuyor mu? :-)
Şimdi son 52 haftanın (neredeyse 1 takvim yılı) tüm dönemini düşünün: Genel olarak, piyasa rekabetçi kaldı, teorik olarak bireysel katılımcılara 7 puandan (dört basamaklı) fazla kar etme fırsatı vermedi, ancak Uygulamada büyük Merkez Bankaları ve/veya fonların yerel tekel oluşturmaları nedeniyle +32 baz puana kadar kar elde etmelerinin mümkün olduğunu, ancak -22 puanın diğer veya bu kurumlar tarafından uğranılan zararlardan dolayı mümkün olduğunu görüyoruz. aynı piyasa katılımcıları. ABD ve Euro Bölgesi ekonomileri için optimal piyasa seviyeleri 1.4135 (Kıpt) ve 1.4533 (Kr) içinde olmasına rağmen, piyasada fiyat seviyeleri geniş bir yelpazede sunulmaktadır. Bununla birlikte, ekonomideki geçici zorlukları çözen parite, kısa süre sonra geri döndüğü 1.1153'lük "betonarme" alt seviyesini kırmak zorunda kaldı.
:
1. C1 - ilk başabaş noktası; - o kadar ucuza satarlar ki kar sadece değişken ve sabit maliyetleri karşılamaya yeter.
2. C2 - ikinci başa baş noktası; - o kadar çok satarsın ki, kâr sadece değişken ve sabit maliyetleri karşılamaya yeter.
Bakın - başabaş noktasının genel tanımı bir çift "hacim-fiyat"tır. Ve sen - sadece fiyat. Bazı özel "başabaş noktası" kavramına sahip olduğunuz ortaya çıktı.
İkincisi, herkesin farklı sabit ve değişken maliyetleri vardır, ancak başabaş fiyatınız tüm pazar için sabittir. "TOPLAM PAZAR'ın değişken ve sabit maliyetleri" kavramını tanıttınız mı?
Eh, çizelgelerinize göre bile, C1 fiyatının altında satmanın ve aynı zamanda kâr etmenin mümkün olduğunu takip ediyor. Bu "başa baş noktası" nedir?