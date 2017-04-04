Piyasa Teorisi - sayfa 16

AlexEros :

Yusuf, bu forum konusunu işinden uzaklaştırdığım için özür dilerim, ama senin konularına histerik olarak girenlerin şarlatanlığını göstermem gerekiyor.

Privalov tamamen yetersiz, Rus dilini bile anlamıyor. İnternette üstünkörü bir arama bile, ünlü bilim adamlarının derslerine düzinelerce bağlantı verecektir - bir sinüsün otokorelasyonunun sadece bir COSINE olduğu gerçeği hakkında (sinüs tanımıyla sayarsak, yarıya indirilmiş bir genlikle).

İşte Purdue Üniversitesi derslerinden en az bir çizim:



bu dersleri nereye koyun, biliyorsunuz (Rusça sizin için daha anlaşılır olacak mı?) ACF çizimlerinizde 1'den fazla var. -1 ile 1 arasında yer alıyor ve ACF'nin maksimumu =1 sıfır, sıfır vardiyada.

Bir kez daha, parmaklarda, veriler kendileriyle (kaydırma olmadan) karşılaştırılır, korelasyon katsayısı dikkate alınır ve bu durumda sadece 1'e eşit olabilir, çünkü. satır kendisiyle karşılaştırılır, 5 değil, 10 değil, 0 değil, sadece 1'dir.

Yabancı kitaplardan daha fazlasını öğrenin ... size orada öğretecekler

Burada yerli Rusça'da her şey doğru bir şekilde boyanmış, okumaya devam edin

ZY Demek şarlatan sensin. Ve burada durup cehaletinizi gösterin.

Автокорреляционная функция
Автокорреляционная функция
  • www.machinelearning.ru
Автокорреляционная функция - это характеристика сигнала, которая помогает находить повторяющиеся участки сигнала или определять несущую частоту сигнала, скрытую из-за наложений шума и колебаний на других частотах. Автокорреляционная функция часто используется в обработке сигналов и анализе временных рядов.
 
AleksEros, çok iç açıcıysa belki akf'de ayrı bir şube açarsın.
Prival-2 :

Privalov, tamamen yetersizsin. Soldaki orijinal çizime bak, tuhaf. Orada, orijinal fonksiyonun genliği 5.0'dır ve bu sayfadaki otokorelasyonu normalleştirilmemiştir - çünkü tanım gereği değil, ama .... sadece SİZİN FAVORİ Fourier dönüşümü ile elde edilmiştir. Ayrıca ... spektrumun karesini almak ..... diyor.

İşte bu, bir daha yapmayacağım, yoksa gerçekten dikkat dağıtıyor. Afedersiniz.

 
AlexEros :

Privalov, tamamen yetersizsin. Soldaki orijinal çizime bak, tuhaf. Orada, orijinal fonksiyonun genliği 5.0'dır ve bu sayfadaki otokorelasyonu normalleştirilmemiştir - çünkü tanım gereği değil, ama .... sadece SİZİN FAVORİ Fourier dönüşümü ile elde edilmiştir. Ayrıca ... spektrumun karesini almak ..... diyor.

İşte bu, bir daha yapmayacağım, yoksa gerçekten dikkati dağıtıyor. Afedersiniz.

Ayrı bir şube açın ve orada pratik yapın. Rusça referanslar sizin için yeterli olmadığı için Arnavutça da ders verebilirsiniz. Tüm çizimlerinizde, solda ve sağda 1'den fazla değerler var, üçüncü kez zaten hurdada olan ACF ile neyin imkansız olduğunu size açıklamak imkansız. Normal bir üniversiteye git, sana öğretirler...
 
Alexander Laur :
Bu, Piyasa Teorisini nasıl etkiler?
Obama, Rusya kazanırsa yaptırımlar olacağını söyledi. Ve böylece kaybettik. Ve yaptırımlar piyasaya bir darbedir.
 
Kısacası, ben de kendi keşfimi yapmaya başlamalı mıyım? ??. Bir tür süper kurnaz ve kurnaz :)))
 
Alexander Ivanov :
Kısacası, ben de kendi keşfimi yapmaya başlamalı mıyım? ??. Bir tür süper kurnaz ve kurnaz :)))
Sadece ilk başta her şey bir dosyada zaman serisi veya benzeri şeklindedir,
ve ancak o zaman neredeyse bilimsel-mezhepsel saçmalık)))
 

15 01'den 18 02 2010'a kadar olan dönemde korkunç bir tekel piyasası örneği, piyasa seviyeleri kenarda kaldı, krallar piyasaya hükmediyor ve fiyatın piyasa alanına girmesine izin vermiyor! Oynadılar ve fiyat Haziran 2010'a kadar 1.1920'ye düştü:


 

Harika! 1 günde piyasa fiyatlarını yükseltmeyi başardılar! Ve pazar rekabetçi hale geldi.


