Piyasa Teorisi - sayfa 16
Yusuf, bu forum konusunu işinden uzaklaştırdığım için özür dilerim, ama senin konularına histerik olarak girenlerin şarlatanlığını göstermem gerekiyor.
Privalov tamamen yetersiz, Rus dilini bile anlamıyor. İnternette üstünkörü bir arama bile, ünlü bilim adamlarının derslerine düzinelerce bağlantı verecektir - bir sinüsün otokorelasyonunun sadece bir COSINE olduğu gerçeği hakkında (sinüs tanımıyla sayarsak, yarıya indirilmiş bir genlikle).
İşte Purdue Üniversitesi derslerinden en az bir çizim:
bu dersleri nereye koyun, biliyorsunuz (Rusça sizin için daha anlaşılır olacak mı?) ACF çizimlerinizde 1'den fazla var. -1 ile 1 arasında yer alıyor ve ACF'nin maksimumu =1 sıfır, sıfır vardiyada.
Bir kez daha, parmaklarda, veriler kendileriyle (kaydırma olmadan) karşılaştırılır, korelasyon katsayısı dikkate alınır ve bu durumda sadece 1'e eşit olabilir, çünkü. satır kendisiyle karşılaştırılır, 5 değil, 10 değil, 0 değil, sadece 1'dir.
Yabancı kitaplardan daha fazlasını öğrenin ... size orada öğretecekler
Burada yerli Rusça'da her şey doğru bir şekilde boyanmış, okumaya devam edin
ZY Demek şarlatan sensin. Ve burada durup cehaletinizi gösterin.
Privalov, tamamen yetersizsin. Soldaki orijinal çizime bak, tuhaf. Orada, orijinal fonksiyonun genliği 5.0'dır ve bu sayfadaki otokorelasyonu normalleştirilmemiştir - çünkü tanım gereği değil, ama .... sadece SİZİN FAVORİ Fourier dönüşümü ile elde edilmiştir. Ayrıca ... spektrumun karesini almak ..... diyor.
İşte bu, bir daha yapmayacağım, yoksa gerçekten dikkat dağıtıyor. Afedersiniz.
Bu, Piyasa Teorisini nasıl etkiler?
Kısacası, ben de kendi keşfimi yapmaya başlamalı mıyım? ??. Bir tür süper kurnaz ve kurnaz :)))
ve ancak o zaman neredeyse bilimsel-mezhepsel saçmalık)))
15 01'den 18 02 2010'a kadar olan dönemde korkunç bir tekel piyasası örneği, piyasa seviyeleri kenarda kaldı, krallar piyasaya hükmediyor ve fiyatın piyasa alanına girmesine izin vermiyor! Oynadılar ve fiyat Haziran 2010'a kadar 1.1920'ye düştü:
Harika! 1 günde piyasa fiyatlarını yükseltmeyi başardılar! Ve pazar rekabetçi hale geldi.